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Günlük burç yorumları 29 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

29 Mart Cuma için günlük burç yorumları ile Mart ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 29 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

29 Mart Cuma yani haftanın sonuna girerken günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Bugün Ay’ın Satürn ve Plüton ile kavuşum yapması kariyer hayatınızda güçleneceğiniz bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. İş başvurusu yapanlara geri dönüş olabilir. İş görüşmeniz varsa güzel geçecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay’ın gün içerisinde Satürn sonrasında da Plüton ile kavuşumda olması bugün akademik konularınızda, yurt dışı işlerinizde olumlu destekler verecektir. Bu konularla ilgili başvuru düşünüyorsanız günün genelinde harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Oğlak burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün maddi konularınızda dünün aksine olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın önce Satürn sonrasında Plüton ile yaptığı kavuşumlar sayesinde borçlarınızı kapatabilecek paralar elinizde geçebilir. Miras durumu varsa sizin lehinize gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bir günde olacaksınız. Bugün partner ilişkileriniz gündemde olacaktır. Eğer dün gerginlikler yaşadıysanız bugün çözümleme vaktidir. Ay’ın Satürn ve Plüton ile kavuşması ilişkinizin güçleneceği bir evrede olduğunuzu gösteriyor. Hem tutkulu hem de sahiplenici yapınızla bugün aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Oğlak burcunda hareketini sürdürüyor. Çalışma ortamınızda yaptığınız işlerle gücünüzü kanıtlayacağınız bir gündesiniz. Ay’ın günün genelinde Satürn ve devamında Plüton ile kavuşumda olması özellikle kendi çabanızla geldiğiniz bu noktada terfiler veya yeni teklifler alabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sizler için bugün daha olumlu destekler gündemde olacaktır. Ay-Satürn ve Ay-Plüton kavuşumlarının yaşanacağı bugün içerisinde ailevi konularınızda çözümsüz kalan durumlar varsa netlik kazanacaktır. Ailedeki otoriter birinin bu konuya el atmasıyla her şey tatlıya bağlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sizler için bugün daha olumlu destekler gündemde olacaktır. Ay-Satürn ve Ay-Plüton kavuşumlarının yaşanacağı bugün içerisinde ailevi konularınızda çözümsüz kalan durumlar varsa netlik kazanacaktır. Ailedeki otoriter birinin bu konuya el atmasıyla her şey tatlıya bağlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın günün tamamında Oğlak burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Eğitim hayatınızda bugün güzel destekler görebilirsiniz. Yaptığınız işlerden veya sınavlardan olumlu neticeler elde edebilirsiniz. Ay’ın Satürn ve Plüton ile kavuşumda olması da insan ilişkilerinin yoğun olduğu mesleklerdeyseniz iletişim yönünüz sayesinde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay Oğlak burcunda hareket ediyor. Bugün gelirinizi ilgilendiren konularda olumlu destekler alabilirsiniz. Dünün aksine bugün Ay-Satürn ve Ay-Plüton kavuşumlarının devrede olmasıyla maddi olarak güçleneceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Dünün aksine bugün aksilikler yok. Tam tersine güzel bir enerji hakim olacak. Ay, sizlerin burcunda bulunan Satürn ve Plüton ile kavuşumda olacak. Kendinizle ilgili şu an gündeminizde ne varsa bu konularda olumlu destekler alacağınız, güçleneceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Oğlak burcunda harekete devam ediyor. Sizler için psikolojik olarak kendinizi daha mutlu hissedebileceğiniz bir gün olabilir. Ay’ın Satürn ve sonra da Plüton ile kavuşumda olması artık net kararlar alabileceğiniz bir evrede olduğunuzu gösteriyor. Gerekli ve gereksiz öğeleri hayatınızdan ayıklama zamanı gelmiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Ay günün genelinde Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün şansınızın tamamen açıldığını hissedeceksiniz. Ay-Satürn ve Ay-Plüton kavuşumlarıyla birlikte sizler de bulunduğunuz çevrede yaptıklarınızla takdir toplayacaksınız. Beklediğiniz haberler varsa bugün yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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