Günlük burç yorumları: 29 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

29 Mart Salı yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Mart Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Bazen biraz pervasız olabilirsiniz ve bugün aldığınız risk ya büyük bir şekilde karşılığını verecek ya da cuma günü ay yeni burcunuzdayken sizi büyük bir kara deliğe sokacak. Yine de hepsi çok eğlenceli ve bu hayatın gerekli bir parçası. Hazırlıklı olun.

BOĞA

Önümüzdeki birkaç gün içinde oldukça aktif olacaksınız, ki bu iyi bir şey ama başkalarının sizin fazladan iş yapma isteğinizden faydalanmasına izin vermemelisiniz. Yüzde 100 ver ama her şeyden önce kendine ver!

İKİZLER

Enerji seviyelerinizin önümüzdeki 24 saat içinde çok yükselecek. Bunu derinden hissedeceksiniz. Tüm enerjinizi hemen harcamayın, yavaşlayın. İş yükünüzün üstesinden gelmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Yine de ölçülü gitmekte fayda var.

YENGEÇ

Bu hafta aklınızdan geçen zorlu bir işe girişmek için biraz aceleci davranıyor gibisiniz. Bu dürtünüze karşı koyun ve başınızdan büyük işlere bitirme hedefiyle girişmeyin. Yaklaşan yeni ay doğru fırsatı doğru zamanda getirecek ve tek yapmanız gereken uyanık kalmak ve geldiğinde ilk tepkiyi vermek.

ASLAN

Önümüzdeki iki veya üç gün içinde arkadaşlarınızın kim olduğunu en ufak bir şüphe duymadan öğreneceksiniz. Kalbinde senin çıkarlarını taşıdığını söyleyen biri, eylemleriyle seni ezip geçmeye rağmen zengin olmak istediğini kanıtlayacaktır. Bunun olmasına izin verme.

BAŞAK

Bazı konuların gündeme gelmesini istemiyorsun ve gündeme gelmemesi için elinden geleni yapıyorsun. Bugün muhatap olacağınız insanların bazıları inanılmaz inatçı. Onlara bir şey anlatmaya çalışarak kendinizi yormayın çünkü asla öğrenemeyecekler. Bildiğiniz halde neden onlarla zaman harcıyorsunuz?

TERAZİ

Bölünen profesyonel veya finansal pastadan daha büyük bir pay talep etmek ve almak sizin gücünüzdedir, ancak adil payınızdan fazlasını almamalısınız. Başkaları sizi son derece dürüst biri olarak görür, bu yüzden onları hayal kırıklığına uğratmayın.

AKREP

Gezegenler, bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın, neyin peşinde oldukları konusunda sizi karanlıkta tuttuğu konusunda uyarıyor ve bu muhtemelen onların hiçbir işe yaramadığı anlamına geliyor! Gerçekten neler olduğunu öğrenmek için dedektif gibi çalışan beynini kullan. Gerçek sizi şaşırtabilir.

YAY

Bugün, etrafınızdaki dünya o kadar hızlı değiştiğinden, oturup olaylar üzerinde düşünmeye zamanınız olmayacağından, kendiniz hakkında düşünmelisiniz. Size garip yönler gösterse bile sezginize güvenin. İçinizdeki, neye ihtiyacınız olduğunu bilir.

OĞLAK

Önümüzdeki 24 saat içinde şu ya da bu şekilde iyi haberler gelecek, ancak bire bir olarak muhatap olduğunuz herkesin yüzünde bir gülümseme olmayacak. Onlar için neler yapabileceğinizi öğrenin ve ardından ne pahasına olursa olsun yapın.

KOVA

Birisi adalet duygunuzu ne kadar kırarsa, onlara karşılık vermeye o kadar meyilli olacaksınız, ancak gerçekten onların düşük seviyelerine inmek istiyor musunuz? Küçük davranışlarını görmezden gelirseniz, gururlarını daha çok incitecektir. Yokmuş gibi davran.

BALIK

Zihinsel veya duygusal düzeyde iletişim kurmakta zorlandığınız insanlarla bile iletişim kanallarını bugün açık tutmanız önemlidir. Hatalarını eninde sonunda görecekler ama bu biraz zaman alabilir.



