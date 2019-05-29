Günlük burç yorumları 29 Mayıs Çarşamba - Ay, koç burcunda ilerliyor!

29 Mayıs Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27 Mayıs - 2 Haziran haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca sizlerin burcunda hareket ediyor. Enerjinizin yüksek olduğu, kendiniz için yaşayacağınız bir gün içerisinde olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler düşünebilirsiniz. Öğleye kadar olumlu bir zaman diliminde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sağlığınızı sizler için gündemde olabilir. Kendinizi haftanın başında yorduysanız bitkin olabilirsiniz. Bugün dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Geçmişte yaşadıklarınız, yeni bir hayata başlamak için size engel olabilir. Endişelerinizden arınmanız gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Koç burcunda hareket ediyor. Sizlerin enerjisinin yükseldiği bir gün başlıyor. Özellikle sabah saatleriyle beraber şansınız açık olacaktır. Dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. Güneş’in de size destek vermeye devam ettiği bu dönemde yüzünüz gülmeye devam edecek. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizler gün içinde kariyer konularınıza odaklanabilirsiniz. Yeni iş başvuruları kapınızı çalabilir. Siz de başvuracaksanız sabah saatlerini tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Güne uyandığınızda olumlu enerjiler altında olacaksınız. Eğitim hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişteki duygusal yaralarınızı sarmak, her şeyi unutup yola devam etmek için kendinizde bu gücü hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir gün içerisinde olacaksınız. Günün genelinde borçlarınız için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hakkınız olan parayı almak için uğraş vermeniz gerekebilir. Kendinizle ilgili bazen karamsar olabilirsiniz. Bu durum içinize kapanık bir ruh halinde olmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün hareketini Koç burcunda sürdürüyor. Eşiniz, sevgiliniz gündeminizde olacaktır. Aranızdaki problemleri çözmek istiyorsanız sabah saatlerini tercih etmeniz, ilişkinizin geleceği için faydalı olacaktır. Ortaklıkla yönettiğiniz işinizde de ortağınıza beraber yoğun bir iş gününde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sizler için çalışma hayatınız ön planda olabilir. Altınızdaki ekiple beraber güzel işlere imza atabilirsiniz. Önemli işleriniz varsa sabah saatleri daha pozitif etkiler altında olacağınızı bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız