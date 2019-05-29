Günlük burç yorumları 29 Mayıs Çarşamba - Ay, koç burcunda ilerliyor!

29 Mayıs Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27 Mayıs - 2 Haziran haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün boyunca sizlerin burcunda hareket ediyor. Enerjinizin yüksek olduğu, kendiniz için yaşayacağınız bir gün içerisinde olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler düşünebilirsiniz. Öğleye kadar olumlu bir zaman diliminde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sağlığınızı sizler için gündemde olabilir. Kendinizi haftanın başında yorduysanız bitkin olabilirsiniz. Bugün dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Geçmişte yaşadıklarınız, yeni bir hayata başlamak için size engel olabilir. Endişelerinizden arınmanız gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Koç burcunda hareket ediyor. Sizlerin enerjisinin yükseldiği bir gün başlıyor. Özellikle sabah saatleriyle beraber şansınız açık olacaktır. Dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. Güneş’in de size destek vermeye devam ettiği bu dönemde yüzünüz gülmeye devam edecek. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizler gün içinde kariyer konularınıza odaklanabilirsiniz. Yeni iş başvuruları kapınızı çalabilir. Siz de başvuracaksanız sabah saatlerini tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Güne uyandığınızda olumlu enerjiler altında olacaksınız. Eğitim hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişteki duygusal yaralarınızı sarmak, her şeyi unutup yola devam etmek için kendinizde bu gücü hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir gün içerisinde olacaksınız. Günün genelinde borçlarınız için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hakkınız olan parayı almak için uğraş vermeniz gerekebilir. Kendinizle ilgili bazen karamsar olabilirsiniz. Bu durum içinize kapanık bir ruh halinde olmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketini Koç burcunda sürdürüyor. Eşiniz, sevgiliniz gündeminizde olacaktır. Aranızdaki problemleri çözmek istiyorsanız sabah saatlerini tercih etmeniz, ilişkinizin geleceği için faydalı olacaktır. Ortaklıkla yönettiğiniz işinizde de ortağınıza beraber yoğun bir iş gününde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sizler için çalışma hayatınız ön planda olabilir. Altınızdaki ekiple beraber güzel işlere imza atabilirsiniz. Önemli işleriniz varsa sabah saatleri daha pozitif etkiler altında olacağınızı bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde Koç burcunda hareket ediyor. Sizlerin aşk hayatının öne çıktığı bir gün içerisinde olacaksınız. Eğer ki duygularınızı açmak istediğiniz biri varsa sabah saatleri şansınız açık olacaktır. Mevcut ilişkinizde de tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, bugünün tamamında Koç burcunda hareket ediyor. Sizler bugünü daha sakin geçirebilirsiniz. Özellikle iş hayatının gerginliği biraz daha ailenize vakit ayırmanız gerektiğini hissettirebilir. Huzuru ailenizle beraber vakit geçirerek bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Koç burcunda seyrine devam ediyor olacak. İletişim yönünüz sayesinde hedeflerinize ulaştığınız bir günde olabilirsiniz. İnsanları ikna kabiliyetiniz ve yaratıcı fikirleriniz takdir toplayabilir. Eğitim hayatınızda da yeni gelişmelere açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, bütün gün boyunca Koç burcunda hareket etmeye devam ediyor. Gelir kaynaklarınıza odaklanacağınız bir güne başlıyorsunuz. Eğer ki maddi konuda bir beklentiniz varsa bu durumu sonuca ulaştırmak için sabah saatlerini tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
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