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Günlük burç yorumları 29 Temmuz Pazartesi - Ay, Yengeç burcuna geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 29 Temmuz Pazartesi için günlük burç yorumları ile Temmuz ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Yengeç burcuna geçtiği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları 29 Temmuz Pazartesi - Ay, Yengeç burcuna geçiyor

29 Temmuz Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden sonra Yengeç burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 Temmuz

Koç Günlük Burç Yorumu
Günün ilk yarısı boşlukta olan Ay nedeniyle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Saat 14:30’da Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Bu zaman diliminden sonra enerjinizi ailenize harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün büyük kısmında boşluktaki Ay, bankacılık işlemlerinde veya beklediğiniz paraların size ulaşmasında sorunlar yaratabilir. Saat 14:30 olduğunda Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, çoğunlukla boşlukta hareket ediyor. Özellikle 14:30’a kadar kafanız karışık olabilir. Önemli kararları öğleden sonra almanız daha doğru olacaktır. Saat 14:30’ta ise Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün büyük kısmında boşlukta kalıyor. Geçmişteki meselelere aklınız takılabilir. Yeni işler yerine eski işleri tamamlamak faydalı olacaktır. Saat 14:30 olunca Ay, sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın büyük oranda boşlukta kaldığı bir güne uyanıyorsunuz. Önemli işlerinizde netleştiremediğiniz, havada kalan durumlar yaşayabilirsiniz. Saat 14:30 itibariyle ise Ay, Yengeç burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Günün ilk yarısında Ay, boşluktaki hareketine devam ediyor. İş görüşmeleriniz, toplantılarınız gereğinden fazla uzayabilir. Ay, 14:30 itibariyle Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın hareketine boşlukta devam ettiği bir güne başlıyorsunuz. Akademik işlerinizdeki süreçler yavaş ilerleyebilir. 14:30’da Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugünün büyük kısmında Ay, boşlukta kalıyor. Maddi işlemleriniz havada kalabilir. Tekrar tekrar para ile ilgili konularınızı kontrol edin. Ay, saat 14:30 olduğunda ise Yengeç burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün büyük bölümünde boşluktaki hareketini sürdürüyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızda netleştiremediğiniz konular olabilir. İletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. 14:30 olduğunda Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, boşluktaki hareketine devam ediyor. Ofiste çözemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız sizin kadar dikkatli olmayabilir. Saat 14:30 itibariyle Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün önemli kısmında boşlukta kalıyor. Aşk hayatınızdaki belirsizlikler günün ilk yarısı aklınızı kurcalayabilir. Çocuğunuzla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. 14:30 itibariyle Ay, Yengeç burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınızda Ay, uzun süre boşlukta kalıyor. Ailevi konularda sonuçlandıramadığınız, içinize sinmeyen konular olabilir. 14:30’da ise Ay, hareketine Yengeç burcuna geçerek devam ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

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