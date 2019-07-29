Günlük burç yorumları 29 Temmuz Pazartesi - Ay, Yengeç burcuna geçiyor

29 Temmuz Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden sonra Yengeç burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün ilk yarısı boşlukta olan Ay nedeniyle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Saat 14:30’da Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Bu zaman diliminden sonra enerjinizi ailenize harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün büyük kısmında boşluktaki Ay, bankacılık işlemlerinde veya beklediğiniz paraların size ulaşmasında sorunlar yaratabilir. Saat 14:30 olduğunda Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, çoğunlukla boşlukta hareket ediyor. Özellikle 14:30’a kadar kafanız karışık olabilir. Önemli kararları öğleden sonra almanız daha doğru olacaktır. Saat 14:30’ta ise Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün büyük kısmında boşlukta kalıyor. Geçmişteki meselelere aklınız takılabilir. Yeni işler yerine eski işleri tamamlamak faydalı olacaktır. Saat 14:30 olunca Ay, sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın büyük oranda boşlukta kaldığı bir güne uyanıyorsunuz. Önemli işlerinizde netleştiremediğiniz, havada kalan durumlar yaşayabilirsiniz. Saat 14:30 itibariyle ise Ay, Yengeç burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün ilk yarısında Ay, boşluktaki hareketine devam ediyor. İş görüşmeleriniz, toplantılarınız gereğinden fazla uzayabilir. Ay, 14:30 itibariyle Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın hareketine boşlukta devam ettiği bir güne başlıyorsunuz. Akademik işlerinizdeki süreçler yavaş ilerleyebilir. 14:30’da Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugünün büyük kısmında Ay, boşlukta kalıyor. Maddi işlemleriniz havada kalabilir. Tekrar tekrar para ile ilgili konularınızı kontrol edin. Ay, saat 14:30 olduğunda ise Yengeç burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün büyük bölümünde boşluktaki hareketini sürdürüyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızda netleştiremediğiniz konular olabilir. İletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. 14:30 olduğunda Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, boşluktaki hareketine devam ediyor. Ofiste çözemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız sizin kadar dikkatli olmayabilir. Saat 14:30 itibariyle Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün önemli kısmında boşlukta kalıyor. Aşk hayatınızdaki belirsizlikler günün ilk yarısı aklınızı kurcalayabilir. Çocuğunuzla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. 14:30 itibariyle Ay, Yengeç burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınızda Ay, uzun süre boşlukta kalıyor. Ailevi konularda sonuçlandıramadığınız, içinize sinmeyen konular olabilir. 14:30’da ise Ay, hareketine Yengeç burcuna geçerek devam ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
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