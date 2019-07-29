Günlük burç yorumları 29 Temmuz Pazartesi - Ay, Yengeç burcuna geçiyor

29 Temmuz Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden sonra Yengeç burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 Temmuz

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün ilk yarısı boşlukta olan Ay nedeniyle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Saat 14:30’da Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Bu zaman diliminden sonra enerjinizi ailenize harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün büyük kısmında boşluktaki Ay, bankacılık işlemlerinde veya beklediğiniz paraların size ulaşmasında sorunlar yaratabilir. Saat 14:30 olduğunda Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız