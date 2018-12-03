Günlük burç yorumları: 3 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Aralık Pazartesi günü yani 2018 yılının son ayının ilk haftasına dair İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar yeni haftamız saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde başlayacak. Özgürce karar verme, hedef belirleme, ilerleme arzumuzu engelleyici bir etkidir. Kendimizden emin olmayız veya şartlar zorladığı için çabuk pes ederiz. Bir şeyler bizi durduruyor gibidir. Kararsızlık, değişkenlik, bağımlılık yolumuza duvar örer. Burada yapılması gereken, ne istediğimizden tam olarak belirlemektir. Bunu bilirsek, zorluklar bizi yıldırmaz. Durumu, her yönüyle tekrar gözden geçirmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar yeni haftamız saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde başlayacak. Plan ve projelerimizi gerçekleştirmek, yolumuzda ilerlemek ve hedefe ulaşmak için birilerinin desteğine ihtiyaç duyabiliriz. Aslında buna ihtiyaç demekten ziyade, bir alışkanlık, bağımlılık nedeniyle kendimize güvenmeyiz demek daha doğru olacak. Sanki, başkaları bizi onaylamazsa, beğenmezse, yardımcı olmazsa yolumuzda ilerleyemeyiz gibi gelir. Para da bunun içinde etkili bir olgudur. Yeterli paramız yoksa, kendimizi güçsüz hissederiz. Bu geçici bir etki olup, birkaç gün boyunca önemli kararlar vermemekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler yeni haftamız saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde başlayacak. İlişki konularında, iş hayatında belli bir güvensizlik hali oluşabilir. Sanki her şey birilerine bağlı veya onlar yüzünden gerçekleşmiyor, yoluna girmiyor gibi hissederiz. Bizim elimizde olmadığını düşünürüz. Bakış açımız böyledir. Oysaki biz nasıl bir ilişki yaşamak istiyoruz veya nasıl bir ilişkimiz var, bunları gerçekçi şekilde gözden geçirmeliyiz. İş hedefimizi, şartları, ne istediğimizi belirlemek gerekiyor. O zaman kendimize yüklenmeyiz, daha doğru seçimler yaparak bu sıkıntıları aşabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler yeni haftamız saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde başlayacak. Birkaç gün boyunca önemli konularda karar vermeden önce çok dikkatli düşünmek gerekiyor. Bir yandan duygular bir hayli baskın, diğer taraftan özgürlük ihtiyacı yoğun. Durum böyle olunca ne yöne gitmek gerektiğini tam bilemiyoruz. Bir iş değişimi söz konusu ise, her yönüyle ele alalım. Önemli bir fırsat karşımıza çıkarsa, yerleşim yeri-iş şartları-sözleşme maddelerine bakalım. Uzaklarda bulunan yakınlarımızla ilgilenmemiz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar yeni haftamızı saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde karşılıyoruz. Aşkta bir yandan istekliyiz, heyecanlıyız, yeniliklere açığız. Ancak diğer yandan bizi durduran, düşündüren etkenler var. Tam olarak bağlanmakta, inanmakta, güvenmekte zorlanıyoruz. İlişkisinde sorun olanlar böyle bir görünüm etkisinde problemleri daha fazla büyütebilirler. Aslında çözülecek meseleler içinden çıkılmaz hale gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yeni haftamız saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde başlayacak. Önümüzdeki birkaç gün boyunca ailevi meseleler üzerinde daha fazla duracağız. Bir yanıyla yeniliğe açığız, değişim istiyoruz. Ancak diğer taraftan önümüze çıkan zorluklar bizi yıldırıyor. Duygular da işin içine karışınca tam olarak karar vermek kolay olmuyor. Özellikle sizi anlamayan aile bireyleri, eş veya çocukların problemleri de varsa, canınız bir hayli sıkılabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler yeni haftamızı saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde karşılıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca işlerimizi iyi takip etmemiz gerekecek. Düzenli, planlı ve gerçekçi olmalıyız. Önümüze fırsatlar çıkabilir. Bunları enine boyuna inceleyelim. Yolculuk, iş, eğitim, sağlık ve yakınlarımızla ilgili konularda duygusal düşünebiliriz. Yaşadığımız tecrübeleri unutmayalım. Ne fazla iyi niyetli olup taviz verelim ne de önyargılı düşünüp gereksiz şeyleri dert edinelim. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde yeni haftayı karşılıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca harcamalara dikkat etmelisiniz. Öncelikle ödemelerinizi yapınız ve bütçenize göre ihtiyaçlarınızı alınız. Kazanç getirici işlere daha fazla önem vereceğiniz bugünlerde, ek gelir elde etmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Ancak şartlar beklemenizi gerektirebilir. Mevcut işinizden sıkılmış veya yetersiz kazanç nedeniyle ayrılmayı düşünüyorsanız, 12 Aralık tarihine kadar beklemenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 03:34 Güneş-Mars görünüm etkisinde yeni haftaya adım atacağız. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı birkaç gün boyunca ihtiyaçlarımızı bütçemize uygun şekilde yapmamız gerekiyor. Ailevi konularda sizi zorlayan, hassas kılan, mecburen katlandığınız meseleleri çözüme kavuşturmak kolay değil. Herkesin kendini haklı gördüğü ve yüzleşmekten kaçındığı problemleri bugünlerde anlayışlı, ılımlı ve gerçekçi şekilde ele almak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız