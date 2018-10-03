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Günlük burç yorumları: 3 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 06:53 | Son Güncelleme

3 Ekim Çarşamba için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 3 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Ekim Çarşamba için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, iş ve ilişkilerimizde dirençle karşılaşmanın göstergesidir. Planlarımızı başkalarıyla ortaklaşa şekilde çözümlemek için gayret göstermeliyiz. Ancak bunun ayarı önemli. Siz düşüncelerinizi iletiniz karşı tarafa, diğerleri ne söylüyor bir dinleyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, girişimci düşünmenin ve sabırsızlık yerine, kararlılığın önemli olduğunu işaret etmektedir. Sizi şu anda kısıtlayan durumları aşabilmenin yolu, hem başkalarıyla ilişkimizi güçlü tutmak hem de amacımızın farkında olmaktır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, işbirliğinin önemini vurgulayacak. Tabii ki bir işin başarılı sonuçlanması için, kimlerle çalışmanız gerektiğini iyi düşünmelisiniz. Aşk hayatınız ve sosyal ilişkilerinizde de durum budur. Sadece çıkar ilişkine dayalı yürütülen veya sadece bir takım arzuların doyurulması temeline dayalı beraberlikler uzun sürmez. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, gerek ailemiz, gerek partnerimiz sanki söz birliğinde bulunmuş gibi üstümüze gelebilirler. Onların bizden beklentileriyle bizim yapmak istediklerimiz arasında dağlar kadar fark vardır. Bu da bizi yorar. Bu sıkışmışlık hissi, işimize yansır. Bütün sinirimizi oradan çıkarmaya çalışırız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, işlerinizi, düzgün, verimli, sağlıklı şekilde takibini yapmanız gerektiğini işaret ediyor. Tecrübesi olan kişilere danışınız. Birilerinin desteğine ihtiyacınız varsa, bunu istemekten çekinmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü aşk hayatımız, çocuklarımız ve maddi konular üzerinde çok dikkatli bir şekilde durulması ve uzlaşı için işbirliğine açık olunması halinde problemlerin çözülebileceğini işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, ailevi ve yerleşim yerinizle alakalı konulardaki değişimlerin göstergesidir. Birbirinizin görüşlerine saygı duyarak, elbirliğiyle halledilmesinde yarar vardır. Gelişigüzel davranılmamalı, birbirinizi kıracak şekilde hareket edilmemelidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, gücünüzü kanıtlamak, başarılı olmak yolunda kendinize güvenmenin, kimlerle iş veya özel bağınız varsa bunları bilinçli şekilde düzenlemenin önemini vurguluyor. Üzerinde düşünülen işler veya yeniliklerin bir daha ele alınması ve bunların dışarıya sunulması aşamasında heyecanınız yüksek. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü işlevini yitirmiş, önemi kalmamış her şeyin devre dışı bırakılması anlamındadır. Kazancımızla alakalı konularda endişeli olabiliriz. Gecikmiş bir alacağın tahsilat zamanı artık gelmiştir veya beklediğimiz bir haberin gelmeyişi nedeniyle vakit kaybetmektesinizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü fikirlerimizi dış dünyada baskın şekilde ifade etmemize neden olabilir. Başkalarıyla olan iletişimde sorunlar yaşanabilir. Kendi gücümüzü, yeteneklerimizi, arzularımızı, eğer işbirliğine yatkın şekilde ifade edebilirsek sorunlar kolayca çözülür. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, birkaç gün boyunca yapılacak işlerin, atılacak adımların iyi analiz edilmesini gerektiriyor. Ben böyle istiyorum demek yerine, ortam ve koşullar göz önüne alınırsa başarılı olabiliriz. Yenilikler, değişim ve dönüşüm sizin önünüzde yeni kapılar aralıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 03:03 Merkür-Pluto görünümü, eşiniz, iş ortağınız veya bazı kişilerle ortaklaşa yapılacak proje, iş veya gelecekle alakalı konularda tabii ki uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kimsenin kimseye hakkı geçmemeli. Siz de kendi hakkınızı korurken, diğerleri de aynı şekilde adil davranmalıdır. Al gülüm ver gülüm hesabını iyi yapmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

1-7 Ekim haftalık burç yorumları1-7 Ekim haftalık burç yorumları
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