Günlük burç yorumları: 3 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün, çevrenizle olan iletişime önem verdiğinizin göstergesidir. Sorular sorarak etrafınızda olan biteni anlamak istersiniz. Bu görünüm, her türlü durumu iki yönüyle görebilmenizi, iş hayatınızla ilgili konularda sizi yoran, rahatsız eden mevzulara inceleyici tarzda bakmanızı sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün, maddi ve manevi değerlerinizle ilgili konularda mantıklı düşünmenin önemini vurguluyor. Bugün siz, ne kadar güvende iseniz ve ne kadar sağlam olarak yere ayak basıyorsanız kendinizi de o denli güçlü ifade edersiniz.Bu durum aşk hayatınızla ilgili konularda da hemen hemen aynıdır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün, eviniz, iç dünyanız ve ailevi ilişkileriniz konusunda duygusal ve ruhsal anlamda aşırı endişeli tepkiler vermeye kalkışabilirsiniz. Size göre aksaklıklar bulunmaktadır ve bunların mutlaka düzene kavuşturulması gerekmektedir. Her ayrıntının üzerinde dikkatli bir şekilde durmanız, kimi zaman sorunlara neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda oluşacak sondördün zorlayıcıdır. Bir anda bir sürü işle uğraşmak zorunda kalabilir ve hepsinden de oldukça bunalabilirsiniz.O kadar çok şeyi bir arada düşünmek ve bir de çözüm bulmaya çalışmak sağlığınızı da zorlayabilir. Garip ve tuhaf rahatsızlıklar çekebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün etkisinde, yeni insanlar tanımak hobilerinizle ilgilenmek istersiniz. Yeni bir çevreye girmek, hayatın güzelliklerini yaşamaktan yanasınız. Fakat çabuk sıkılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:37 itibariyle sondördün İkizler burcunda oluşacak. Güneş ise burcunuzda ilerliyor. Güçlü bir ifade tarzına sahipsiniz. Neyin yanlış ve neyin doğru olduğunu tespit edersiniz. Eksiklerinizi bilirsiniz. Gündeminizde iş ve özel konular öncelik taşır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün etkisinde insanlar size bulunmaz biri gibi gözükebilirler. Söyledikleri sözler anlamlıdır. Fakat bir müddet sonra yanıldığınızı görebilirsiniz. O nedenle, ilk tanışmalar açısından temkinli ve dikkatli olmanız gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün, yeni insanlarla tanışmanız ve maddi konularda ilginç fikirlerle karşılaşmanız açısından etkilidir. Bu kişiler size bazı projelerden bahsederek, girişimde bulunmanız gerektiğinden söz edebilirler. Çünkü siz güçlü olmanın önemini oldukça iyi bilen burç mensubusunuz. Ancak ne olursa olsun temkinli olmanızı öneriyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün oluşacak. Bu enerji, yenilikte bulunma arzunuzu yükseltiyor. Heyecanlı haliniz yüzünüze yansır. İçinizde yeni adım atmak isteğinin oldukça yoğun olduğu bugün, kozasını terk etmeye hazır bir kelebek gibi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bilinçli her düşüncenizi destekleyen bir iç görüşe sahip olacağınız için, siz bile kendinizdeki bu enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda oluşacak sondördün gün boyu etkilidir. Önemli olduğunu düşündüğünüz konularla ilgili, iç gözlemde bulunursunuz. Bazı durumları ve insanları, olabilecek ihtimalleri göz önüne alarak inceleyebilirsiniz. Ne yönde karar alınmalı veya hangi yöne doğru adım atmalı diye düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar saat 05:37 itibariyle İkizler burcunda sondördün oluşacak. Bir yandan aşk hayatınız, çocuklarınız, diğer yandan yaşanan bazı iş ve özel sorunlar üzerinde mantıklı bir şekilde gözden geçirmelerde bulunmak yararlıdır. Çıkarlarınız, iş hayatınızla ilgili konulardaki sıkıntılarınız cinsel yaşamınız, bazı sağlık şikayetlerinizin nedeni stres yüzünden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız