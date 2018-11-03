Günlük burç yorumları: 3 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

3 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Ay-Neptün karşıtlığında, her durumu ayrıntılı bir şekilde ele alarak, gözlemleyerek, bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı diyerek düzenlemek isteriz. Fakat bir yandan da huzur arar, dinlenmek, sakinleşmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü, aşk hayatınızla ilgili konularda, iş ortaklıklarında titiz ve bir hayli tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Karşı cinsle olan her türlü bağlantınızı güçlendiriyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü, birçok mesele üzerinde enine boyuna düşünmenizi sağlar. Özellikle sağlık konusunda bir hayli durulur. İş hayatınızla ilgili meselelerde daha dikkatli olmakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş görünümü gayet olumludur. Hem istediğiniz işleri, düzenlemeleri yaparsınız hem de zevkli, tutkulu, arzulu bir şekilde davranırsınız. Hangi konu olursa olsun, her işin üstesinden gelebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü ev satın alma, kiralama, yatırımda bulunma, konularında iyice düşünmenizi gerektiriyor. Aslında bu olumlu bir görünüm. Doğru tespitlerde bulunmamızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü sizin açınızdan rahatlatıcıdır. Evet, belki birçok şeyi kafanızın içinde kurcalıyor olabilirsiniz. Ancak bu durumu dert etmeyiniz. Çünkü bazen kurcalamak, yanlışa meydan vermemek için uygundur. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü, incelikli ve titiz duyguların işaretçisi ve aynı zamanda bir hayli derinlikli olarak düşünülmesini sağlıyor. Para çok önemli, belki de kilit bir faktör. O sizi biraz kaygılandırıyor olabilir. Eğer siz de böyle hissediyorsanız, gözden geçirmede bulunmadan hareket etmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü sizleri rahatlatır. En azından üzerinizdeki baskıları hafifleticidir. Ay-Neptün karşıtlığında, kiminle konuşsak dertlerinden endişelerden bahsederler. Fakat bir ses, aşk sana yakın der. Ne dersiniz, biraz rahatlamak için o sese kulak verelim mi? Devamını okumak için tıklayınız