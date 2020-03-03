Günlük burç yorumları 3 Mart Salı - Ay ve Neptün arasında çatışma!

3 Mart Salı günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcunddaki hareketini sürdüreceği ancak Neptün ile gerilim içinde olacağı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hastalıklara karşı önleminizi almalısınız. Çok çalışıyorsunuz ve başka bir şeye odaklanıyorsunuz, bu yüzden bedeniniz isyan ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Arkadaş çevreniz ya da sevgilinizle romantik bir akşam geçirmeyi planlamış olabilirsiniz. Ancak kontrolünüz dışındaki olaylar nedeniyle ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçebilir Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün tanıdığınız bir veya daha fazla kişi çalışmalarınız hakkında söylentilerde bulunabilir. Telefon ve e-posta trafiğine maruz kalabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Üzerinde çalıştığınız projeler biraz yavaş ilerliyor olabilir. Doğru bir şey yapmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yaptıklarınızı tekrar gözden geçirmeniz doğru olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün yaptığınız işten sıkılmış hissedebilir başka meslek yapmayı düşünebilirsiniz. İyi fikir olabilir ancak alacağınız kararları enine boyuna düşünmeniz gerekir. Kararınızı bugün değil başka bir güne erteleyin. Fikrinizi değiştirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Yeni bir bilgisayar programı veya başka bir yüksek teknoloji ekipmanına hakim olma girişimleri başarısız sonuçlanabilir. Yeteneğinizden şüphe etme ve böylece çok sinirli hissetme eğiliminde olabilirsiniz. Ancak devam edin. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Hayatınızdaki yeni değişimler sonrası biraz nefes almanız gerekebilir. Yeni arkadaşlar, yeni bilgi ve yeni fırsatlar karşısında yorgun düşmüş olabilirsiniz. Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Yeni bir iş, gezi, bir tür sanat projesi veya bir fitness rutini gibi bir şey yapmayı düşünüyorsanız bugün oldukça ideal. Sadece kendinize çok fazla baskı uygulamadığınızdan emin olun. Anında sonuç beklemeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Şimdi bir alışveriş çılgınlığına gitme veya paranızı dikkatsizce harcamanın zamanı değil. Son günlerde yaptığınız harcamaları gözden geçirmeli ve biraz tutumlu olma yoluna gitmelisiniz. Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Yaklaşan bir sosyal etkinliği dört gözle bekliyorsunuz. Aklınızdaki kişiyi bu etkinlikte görme ihtimaliniz oldukça yüksek. İşler iyi olacak, bu yüzden sadece rahatlayın ve eğlenmeye çalışın. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Düşünceleriniz biraz bulanık olsa da, fiziksel canlılığınız bugün çok güçlüdür. Bugün, yakın zamandan beri var olan engelleyici koşullar nedeniyle yakın çevrenizle aranızda gerginlik meydana gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız