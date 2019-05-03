Günlük burç yorumları 3 Mayıs Cuma - Ay, Balık burcunda ilerliyor

3 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcunda ilerlemeye devam ettiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay sizlerin burcunda ilerliyor. Sabah, Ay’ın Merkür ve Jüpiter arasındaki güzel açıyı çalıştırmasıyla pozitif haberler alabilirsiniz. Dilekleriniz varsa dileyin kabul olabilir. Fakat aynı anda Ay-Satürn sert açısı da aktif olacak. Kariyerinizde gerginlikler yaşamaya açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunluğunda Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde Merkür ve Jüpiter arasındaki güzel açıya Ay da eşlik ediyor. Eskide bıraktığınız ve olmaz dediğiniz bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı anda Ay Satürn ile de sert kontak kuruyor olacak. Eğitim hayatınızda ve seyahatlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay bugünün tamamında Koç burcunda hareket ediyor olacak. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Özellikle şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yönünüz bugün ağır Ay günün genelinde Koç burcunda hareketine devam ediyor. Merkür-Jüpiter güzel kontağını çalıştıran Ay, bugün şansınızın açık olduğu bir gün yaşatabilir. Beklediğiniz olumlu haberler varsa ulaşabilir. Ay’ın Satürn’le oluşturduğu sert açı ise borçlarınız konusunda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay bugün uzun süre Koç burcunda ilerliyor olacak. Merkür-Jüpiter pozitif açısını tetikleyen Ay, geleceğinizi ilgilendiren konularda güzel haberler getirebilir. Bu bir kariyer konusu da olabilir. Ay’ın Satürn ile uyumsuz açısı ise ilişki ve evlilik hayatınızda sert etkiler altında olabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın uzun süre Koç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Merkür’ün Jüpiter ile güzel açısını kesinleştirdiği bugün içerisinde Ay da destek oluyor. Bugün dileklerinizi çok içten dileyin. Gerçek olabilir. Pozitif haberler alabileceğiniz bir gündesiniz. Ama Ay-Satürn arasındaki olumsuz kontak sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün büyük kısmında Koç burcunda seyrine devam ediyor. Merkür-Jüpiter arasındaki pozitif açıyı, Ay da destekliyor olacak. Sizler için maddi konularda çok şanslı bir gün olabilir. Borçlarınızı kapatmak adına elinize bir anda para geçebilir. Yalnız, Ay aynı zamanda Satürn ile de negatif açıda olacak. Aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konularda sert olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugün Koç burcunda hareketini sürdüren Ay, Merkür’ün Jüpiter ile olan güzel açısını da çalıştırıyor olacak. Sizler için ilişkinizde ve evliliğinizde şanslı bir gün olabilir. Partnerinizden çok güzel haberler alabilirsiniz. Aynı anda Ay-Satürn sert etkisi de aktif olacağından aile içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, Koç burcundaki hareketine devam ediyor olacak. Merkür-Jüpiter uyumlu açısını devreye sokan Ay, çalışma hayatınızda çok şanslı bir gün yaşatabilir. Mutlu olacağınız haberler aldıkça psikolojik olarak da kendinize güveniniz gelecek. Fakat Ay ve Satürn arasındaki gergin ilişki kardeşleriniz ve eğitim hayatınızda sertlikler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlangıç yapıyorsunuz. Ay’ın çalıştırdığı Merkür ve Jüpiter arasındaki pozitif açıyla beraber bugün aşk hayatınızda şanslı zamanlar yaşayabilirsiniz. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Bu haber çocuğunuzla ilgili de olabilir. Yalnız, Ay’ın Satürn ile olumsuz açısı maddi konularda açılmamanız gerektiğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugünün büyük kısmında Ay Koç burcunda ilerliyor. Sabah Merkür ve Jüpiter arasındaki olumlu açıya Ay da destek oluyor. Ailecek sevineceğiniz çok güzel haberler alabilirsiniz. Şanslı bir zaman diliminde olacaksınız. Evinizle ilgili de bir durum olabilir. Ay-Satürn sert açısı da bugün hakim olurken zaman zaman gergin olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız