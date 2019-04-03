Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

3 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcunda ilerlemesini sürfürdüğü bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu Tüm gün Ay Balık burcundaki ilerlemesini sürdürüyor. Ay’ın Satürn ve Plüton ile yaptığı olumlu kontaklar sayesinde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Geçmişte sizi yaralayan belki de güçsüz hissetmenize neden olan her şeyi geride bırakmak için güzel bir enerji hakim olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Balık burcunda hareketini sürdürüyor. Sabah saatlerinde hala şansınız açık olacak. Ay-Satürn ve Ay-Plüton arasındaki güzel kontaklar sebebiyle pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün işinizde veya eğitim hayatınızda başarılarınızla bulunduğunuz ortamda kendinizden bahsettirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor. Bugün iş hayatınızla ilgili eyleme geçmek istediğiniz durumlar varsa sabah saatlerini tercih edebilirsiniz. Ay’ın önce Satürn ve sonra Plüton ile kurduğu olumlu kontaklar sebebiyle kariyerinizde güçlendiğiniz, güzel gelişmeler yaşadığınız bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Ay Balık burcunda hareket ediyor. Sizler güne pozitif başlayanlardansınız. Olumlu haberlerle başlangıç yapabilirsiniz. Ay-Satürn ve devamında Ay-Plüton arasındaki güzel etkilerle eğitim hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Günün genelinde Ay Balık burcundaki hareketini devam ettiriyor. Bugün yine maddi konularınız vaktinizi alabilir. Sabah saatlerinde Ay’ın Satürn ve Plüton ile oluşturduğu uyumlu açılar elinize yüklü bir para geçmesini sağlayabilir. Eşinizle alakalı bir maddi konu varsa bugün onunla ilgili de haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay’ın günün genelinde Balık burcunda ilerliyor olmasıyla bu sabah sevdiğiniz kişiyle ilgili daha duygusal dakikalar yaşayabilirsiniz. Ay’ın önce Satürn sonrasında da Plüton ile yaptığı güzel etkileşimler sayesinde yıpranmış ilişkinizde tekrardan güç kazanabilirsiniz. Kazanmanın, kaybetmekten daha fazla çaba gerektirdiğini unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay tüm gün Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor. Sizler için bugün yoğun geçebilir. Ofiste aldığınız sorumluluklar tempolu bir iş hayatı yaşamanıza neden olabilir. Güzel haber ise bu emekleriniz boşa gitmeyecek. Ay-Satürn ve Ay-Plüton arasındaki pozitif açılarla çabalarınızın karşılığı alacağınız, iş hayatınızda güçleneceğiniz bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Ay’ın Balık burcunda ilerlemesini sürdürdüğü bir güne uyanıyorsunuz. Aşk hayatınızda aldığınız güzel etliler bu sabahta devam ediyor. Özellikle Ay’ın Satürn ve sonrasında Plüton ile kurduğu olumlu görünümler hoşlandığınız, sevdiğiniz kişiyle aranızdaki bağı güçlendirebileceğinizi gösteriyor. Çocuğunuzla problemler yaşıyorsanız varsa bugün otoriter tavrınızı bir kenara bırakıp, uzlaşmacı olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Bugün Ay hareketine Balık burcunda devam edecek. Sizler için tekrardan aile bağlarınız gündeme gelebilir. Özellikle problem yaşadığınız konular varsa Ay-Satürn ve Ay-Plüton kontaklarıyla sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Gayrimenkul yatırımı düşünüyorsanız bu sabahki enerjiyi kullanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bir güne daha merhaba diyorsunuz. Bugün sabah eğitiminizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili bir konu varsa olumlu olarak sonuçlanabilir. Ay’ın Satürn ve Plüton kurduğu olumlu açılar bugün başarı kazanmanızın tek yolunun iletişim becerilerinizin öne çıkmasıyla olacağını gösteriyor. Arka planda kalmak yerine harekete geçmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız