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Günlük burç yorumları: 30 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

30 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 30 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

30 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 07:54 Ay-Pluto görünüm etkisinde, duygularınızı ve duruma göre öfkenizi dışa yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Konuşmak, derdinizi anlatmak, kızgınlığınızı ifade etmek isteseniz de sizi anlamaları pek kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 08:02 Ay-Merkür görünüm etkisinde, birileri sizi eleştirmeye kalktığında veya sizin önünüze geçmeye çalıştığında, haksızlık yaptığında buna anlayış göstermeniz kolay olmaz. Bu etki altında kişi tutkularının gayet iyi farkındadır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 13:56 Ay-Venüs karşıtlığı, arzularınızın bir hayli ön planda olmasını sağlıyor. Siz her ortamda lider olmaktan yanasınız. Ancak aşkta paylaşımcı olmayı bilirseniz, hem duygusal hem de ilişki anlamında huzur bulursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, sizi biraz zorlayabilir. Sakin davranmak kolay olmaz. Özellikle ilişkide, bir taraf baskın davranmaya çalıştığında canımız sıkılır. Sağlığımıza özen göstermemiz gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, planlarınızı, uzun vadeli düşünmek gerektiğini gösteriyor. Gelir-geçer tarzda, günü kurtarmak şeklinde olmamalı. Çünkü bu durum ileride sorun yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınızla ilgili meselelerde bir hayli tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce rahatlamak, güçlenmek, arzu ettiklerinize kavuşmak isteyebilirsiniz. Beklemek, sabretmek eskisi gibi kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, tatsız olayları hatırlatabilir. Siz bu deneyimleri unutmadığınız için, fevri davranabilirsiniz. Özellikle partnerinizle aranızda bu yüzden sorunlar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, baskın tarzda hareket etmenize neden olur. Ancak koşullar gereği tabii ki dikkatli olmakta yarar vardır. Güçlü olmak, gücünüzü kanıtlamak ve kabul ettirmekten bir hayli hoşlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, hakkımız olanı elde etmekten yanayız. Böyle bir enerji size kuvvet verir, güç aşılar. Ancak maddi konulardaki harcamalara da dikkat etmeniz yerinde olur. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 08:02 Ay-Merkür görünümü, sizi rahatsız eden meseleleri gözden geçirmenin, üzerinde düşünmenin işaretçisidir. Sözgelimi birileri bize karşı çıkıyorsa, terslikler yaşanıyorsa, insanlarla aramıza mesafe koyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, özel hayatımızla ilgili sırları, yaşadıklarımızı kimsenin bilmesini istemediğimizi işaret ediyor. Her ne kadar dışarıyla haşır neşir olsak da, nasıl konuşmamız gerektiğini iyi bilelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 07:54 Ay-Pluto görünümü, arkadaşlık bağınızın güçlü olduğu kişilerle bir araya gelmenin onların sorunlarına yardımcı olmanın işaretçisi. Maddi konular bugün yine etkili olmaya devam ediyor. Hazıra dağ dayanmaz misali, bizim de harcamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

27-31 Ağustos haftalık burç yorumları27-31 Ağustos haftalık burç yorumları
2018 Ağustos ayı aylık yorumları2018 Ağustos ayı aylık yorumları
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