Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

2018 yılının bitmesine çok çok az kaldı ve 30 Aralık Pazar günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar gününe, Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisiyle başlıyoruz. Sevgi dolu paylaşımlar içinde çevrenizle irtibatta bulunmak istersiniz. Takdir edilmek ve dikkatleri üzerinize çekmek isteğiniz oldukça yüksektir. Günü kendi akışı içinde hoş bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Geçirdiğiniz zamanın kalitesi ve birlikte olduğunuz insanların ılımlı, huzur dolu tavırları sizin için son derece önemlidir. Tadınızı kaçıracak herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Terazi seyir etkinliğinde günümüz başlıyor. Verdiğiniz kararları, yaptığınız işleri doğru bulmaları gururunuzu okşar. Huzurlu bir gün geçirme ihtiyacınız ön plandadır. Sanıldığının aksine sizin için başarı, paradan çok daha önemlidir aslında. Çünkü başarılı olduğunuz takdirde her türlü arzunuzu elde edeceğinizi zaten bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler günümüz Terazi burcunda ilerleyen Ay etkisinde geçecek. Hayatınızda her şeyin dengeli olmasını isteyeceğiz. Huzursuzluğa tahammülünüz yoktur. İlişkinizde al gülüm ver gülüm tarzında paylaşımlar hoşunuza gider. Ilımlı düşünmeye çalışırsınız. Gerektiğinde hoşgörüde bulunursunuz ve insanları anlamaya çalışırsınız. Tabii ki karşılığında sizi de takdir etmelerini, sevgiyle sarıp sarmalarını beklersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler uyum, huzur ve paylaşıma önem vermeniz gereken Ay-Terazi burcu geçişiyle güne adım atıyoruz. Kimlerle ilişkiniz olduğunu, nelere ihtiyaç duyduğunuzu bundan sonrası için hayatınızda neleri arzuladığınızı gözden geçirirsiniz. Problemlerin üstünü kapatmazsınız. Ancak negatif insanlardan, çözüm bulmayıp yokuşa sürenlerden uzak durmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar sevdiğiniz insanlar tarafından takdir edilmek ve başarılı bulunmak, kararlarınızın onaylanması, destek verilmesi ihtiyacının yoğun olduğu bir güne adım atıyoruz. Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvende olmak için isteklerimizin elde edilmesi önemli. Bugün çekiciliğiniz üzerinizdedir. Anlaşılmak ve kıymetinizin bilinmesini istersiniz. Bu enerji burcunuzla uyumludur. Size huzur, popülerlik ve başkalarıyla hoş bağlantılarda bulunma şansı verir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar gün boyu Terazi burcunda ilerleyecek Ay, kazancınızla ilgili konularda gelir ve gider dengeniz, bütçeniz çerçevesinde ele alınarak gözden geçirilmelidir. Sadece maddi anlamda değil, manevi açıdan da güzelliklere sahip olma arzunuzun yükseldiği bu saatlerde uyumlu ve huzur dolu bir hayat yaşamak, ilişkinizde mutlu olmak, Bay doğru veya Bayan doğru kişiyi bulmak istersiniz. Eskiye dair problemlerin son bulmasını dilersiniz. Maddi anlamda bugün harcamalarımıza dikkat etmekte yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler gün boyu, burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay, öncelikle sağlığınızla ilgili konularda, ardından çevrenizle olan ilişkiniz, fiziksel görünümünüz anlamında sizi destekleyicidir. Çekiliciliğinizi, cömert yüreğinizle harmanlayarak dışarıya güçlü bir şekilde sunabilir, her insanla ortak bir noktada buluşmayı arzularsınız. Yaşanan bazı zorlu durumları veya kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Şu aralar en çok ihtiyacınız olan şey, birilerine uymak zorunda kalmadan hayatınızı kurgulamak. Çünkü biliyorsunuz ki, kafanızdan geçenleri uygulayamadığınızda, kendiniz gibi olamadığınızda pek huzur bulmak, hayattan tat almak kolay olmayacak. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler gün boyu Terazi burcunda ilerleyecek Ay, ister partnerinizle alakalı, isterse ailenizi ilgilendiren konularda olsun fark etmez, kimsenin üstünüze gelmesini istemezsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki, huzursuzluk hem sağlığınızı hem de gelişiminizi olumsuz yönde etkiliyor. Seçkin bir hayat yaşamak, güzellikleri paylaşmak ihtiyacınız bugün oldukça yoğun. Bu enerji altında insan daha seçici olur. Sizin isteğiniz partnerinizin dürüst ve açık davranması. Aslında bunu, bütün insanlardan beklemektesiniz. Ancak tabii ki hayatı birlikte geçirmek istediğiniz kişinin tavrı çok önemli. Aranızda sorunlar varsa, bir an önce düzelsin istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız