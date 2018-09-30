Günlük burç yorumları: 30 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

30 Eylül Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, güven duygunuzun yüksekliğini gösterdiği için, yeniliklere hevesli ve kendinizden emin bir şekilde adım atacağınızı işaret ediyor. Bir projede yer alabilirsiniz. Bir görüşmeye çağırılırsınız. Bir dostunuzdan destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, hedefe yönelik bir şekilde ilerlemenizi sağlayıcıdır. Bilgi ve deneyimlerinizin, yeteneklerinizin uygun şekilde değerlendirilmesi, maddi ve manevi anlamda duruma bakılarak karar verilmesi yönünde önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk süresi, haberleşme yolculuk ve işlerinizde aceleci olmayın. Hayati bir karar almamanız gerekir. İstismar edildiğinizi düşündüğünüz mevzularda fevri davranabilirsiniz. İyi niyetin de bir sınırı olması gerektiğini biliniz. Özellikle içinde bulunduğunuz durum konusunda birilerinin sürekli olarak akıl vermeye kalkışmaları ve bunu söyleyen kişilerin ise, doğru düzgün bir yaşantıları olmadığı halde sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmalarına tahammül göstermeniz zordur. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, partnerinizin mali durumu, düşünceleri ve kararlarının sizinle aynı doğrultuda olup olmadığına bakmak gerektiğini gösteriyor. Bilmediğimiz meseleler üzerinde inatlaşmayalım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, ilişkide her iki tarafın da ideallerini, beklentilerini ortaya koyarak, bundan sonrası için yeni bir adım atmalarında yardımcıdır. Burada önemli olan, farklı yönlerinizi ortak bir potada birleştirmektir. Bunu yapabilenler aynı yolun yolcusu olurlar. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, hiçbir şeyin aceleye getirilmemesi, gelişen olayların mantıklı şekilde analiz edilmesi, gelişimin önemsenmesi gerektiğini işaret ediyor. Bir de lütfen sağlığınızı, iş haklarınızı, sözleşme şartlarını, nasıl bir ortamda çalışacağınızı mutlaka gözetiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, görüşme, yolculuklar ve gelişmelerin çocuk, eğitim, iş veya yerleşim yönünde etkili olacağının işaretçisidir. Yeni bir ilişkiye başlamak, sosyal etkinlik, çocuklarınızla ilgili bir gelişme, grup veya sergi, sunum yönünde de etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız