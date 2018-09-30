Günlük burç yorumları: 30 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

30 Eylül Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, güven duygunuzun yüksekliğini gösterdiği için, yeniliklere hevesli ve kendinizden emin bir şekilde adım atacağınızı işaret ediyor. Bir projede yer alabilirsiniz. Bir görüşmeye çağırılırsınız. Bir dostunuzdan destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, hedefe yönelik bir şekilde ilerlemenizi sağlayıcıdır. Bilgi ve deneyimlerinizin, yeteneklerinizin uygun şekilde değerlendirilmesi, maddi ve manevi anlamda duruma bakılarak karar verilmesi yönünde önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk süresi, haberleşme yolculuk ve işlerinizde aceleci olmayın. Hayati bir karar almamanız gerekir. İstismar edildiğinizi düşündüğünüz mevzularda fevri davranabilirsiniz. İyi niyetin de bir sınırı olması gerektiğini biliniz. Özellikle içinde bulunduğunuz durum konusunda birilerinin sürekli olarak akıl vermeye kalkışmaları ve bunu söyleyen kişilerin ise, doğru düzgün bir yaşantıları olmadığı halde sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmalarına tahammül göstermeniz zordur. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, partnerinizin mali durumu, düşünceleri ve kararlarının sizinle aynı doğrultuda olup olmadığına bakmak gerektiğini gösteriyor. Bilmediğimiz meseleler üzerinde inatlaşmayalım. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, ilişkide her iki tarafın da ideallerini, beklentilerini ortaya koyarak, bundan sonrası için yeni bir adım atmalarında yardımcıdır. Burada önemli olan, farklı yönlerinizi ortak bir potada birleştirmektir. Bunu yapabilenler aynı yolun yolcusu olurlar. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, hiçbir şeyin aceleye getirilmemesi, gelişen olayların mantıklı şekilde analiz edilmesi, gelişimin önemsenmesi gerektiğini işaret ediyor. Bir de lütfen sağlığınızı, iş haklarınızı, sözleşme şartlarını, nasıl bir ortamda çalışacağınızı mutlaka gözetiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, görüşme, yolculuklar ve gelişmelerin çocuk, eğitim, iş veya yerleşim yönünde etkili olacağının işaretçisidir. Yeni bir ilişkiye başlamak, sosyal etkinlik, çocuklarınızla ilgili bir gelişme, grup veya sergi, sunum yönünde de etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, finansal konuların yarar-zarar hesabının yapılmadan bir oldu bittiye getirilmesinin yanlış olacağını gösteriyor. Ortaklaşa hesaplar, ödenmesi gereken vergiler, bankalarla yapılacak görüşmeler bugün etkili gözüküyor. Umduğunuz şekilde gelişmesi muhtemeldir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, bir yeniliğin, bir değişikliğin, heyecan verici bir yeni ilişkinin de göstergesidir. Amacını, hedefini bilen ve bunu başkalarıyla paylaşan Yaylar grup, çevre, girişim yönünde ivme kazanırlar. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, maddi kazanç, manevi tatmin, başkalarına olan desteğiniz, hep birlikte sözünü kendinize düstur edişiniz, niyetiniz size yeni kapılar açabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, size cesaret vericidir. Eğer gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız, ilerlemek kolaydır. Aşk hayatınızı, sosyal ilişkilerinizi güçlendiren, yeni birisiyle tanışmanın işaretçisi olan bu görünüm önemli bir karar aşamasına gelindiğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 02:16 Ay-Mars görünümü, sorunların, eleştirel yaklaşımların, baskıların sizi içten içe yorduğunun göstergesidir. Bunları aşabilmek için, maziyi bir yana bırakıp bedeninizi, zihninizi rahatlatıcı egzersizler yapın. Sürekli bir şeyleri kafanıza takmak yerine, mevcut sıkıntıları aşabilmek için kendinize, yolunuza inanın. Öncelikle tanımaya çalışınız. Devamını okumak için tıklayınız
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