Günlük burç yorumları: 30 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

30 Kasım Cuma günü yani Kasım ayının son gününe dair İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisinde, bir yandan parasal konularda fazla titizleniyorsunuz ancak diğer taraftan gayet rahat davranıyor, hesabınızı yapmadan alışverişlerde bulunuyorsunuz. Benim tavsiyem mali konularda biraz daha mantıklı hareket etmekte yarar var.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:19 itibariyle burcunuzda sondördün fazı gerçekleşecek. İç dünyanızdaki özgür hareket etme, hayatınızı kendinizce şekillendirme arzusu bir hayli yoğunlaşır. Ancak dış dünyadaki şartlar, zorluklar veya sizin kendi içinizdeki mükemmellik çıtanızın yüksekliği bütün bunları düzene koyabilmeniz, gerçekleştirmeniz anlamında zorlayıcıdır.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisi altında, bir yandan her türlü bilgiyi öğrenmeye istekli, her gelişmeyi yakından takip etmeyi seven, kendimizi geliştirmek arzusu duyan biriyiz. Diğer yandan en ufak bir meseleyi gözümüzde büyütüyor, içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Oysaki madem amacımız öğrenerek rahatlamak. Neden her şeyi bu kadar dert ediniyoruz. Bilgileniriz ve mantıklı bir sonuca vararak rahatlayabiliriz. Fiziksel ve ruhsal anlamda kendimize çok yüklenmeyelim lütfen.