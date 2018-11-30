Günlük burç yorumları: 30 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

30 Kasım Cuma günü yani Kasım ayının son gününe dair İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisinde bir yandan özgürce hareket etmek istiyoruz diğer yandan, çalışma hayatımızla ilgili meseleler üzerinde titizlikle düşünmemiz gerekiyor. Bu iki farklı durum bizi kıskaç altına alıyor. Bu durumda çevrenizdeki kişilere karşı veya kendinize çok fazla yüklenebilirsiniz. Sakin bir kafa ile olan bitenleri tekrar gözden geçiriniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisinde, bir hafta içinde yaşanan gelişmelere bir bakacağız. Bir yandan aşk hayatımızı, çocuklarımızı, değer verdiğimiz her şeyi titizlikle gözden geçireceğiz. Ancak diğer taraftan pek de özgür olmadığımızı hissedeceğiz. Bu ikilem bizi yorabilir. Bazı konuları fazla abartabiliriz veya gereğinden çok üzerinde durarak kendimizi yorabiliriz. Sakin olalım lütfen. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisi, bir yanıyla evimiz, ailemizle ilgili konularda fazlasıyla titiz, kuruntulu düşünmemize yol açarken, diğer taraftan bize pek destek olmayan partnerimiz nedeniyle canımız sıkılır. Bizim üzerinde durduğumuz önem verdiğimiz hususlar, sanki onun umurunda bile değildir. Bu durumda sakin bir şekilde, birbirinize eleştiride bulunmadan konuşmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisinde, bir yandan gördüğümüz her aksaklığı, yanlışı veya bazılarının dikkat bile etmediği ayrıntıları fark edeceksiniz. Diğer yandan bunları kafanıza bir hayli takarak kendi kendinizi üzebilirsiniz. Lütfen sakin olunuz ve hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil bunu biliniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisinde, bir yandan parasal konularda fazla titizleniyorsunuz ancak diğer taraftan gayet rahat davranıyor, hesabınızı yapmadan alışverişlerde bulunuyorsunuz. Benim tavsiyem mali konularda biraz daha mantıklı hareket etmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:19 itibariyle burcunuzda sondördün fazı gerçekleşecek. İç dünyanızdaki özgür hareket etme, hayatınızı kendinizce şekillendirme arzusu bir hayli yoğunlaşır. Ancak dış dünyadaki şartlar, zorluklar veya sizin kendi içinizdeki mükemmellik çıtanızın yüksekliği bütün bunları düzene koyabilmeniz, gerçekleştirmeniz anlamında zorlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:19 Başak burcundaki sondördün etkisi altında, bir yandan her türlü bilgiyi öğrenmeye istekli, her gelişmeyi yakından takip etmeyi seven, kendimizi geliştirmek arzusu duyan biriyiz. Diğer yandan en ufak bir meseleyi gözümüzde büyütüyor, içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Oysaki madem amacımız öğrenerek rahatlamak. Neden her şeyi bu kadar dert ediniyoruz. Bilgileniriz ve mantıklı bir sonuca vararak rahatlayabiliriz. Fiziksel ve ruhsal anlamda kendimize çok yüklenmeyelim lütfen. Devamını okumak için tıklayınız