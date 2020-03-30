Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi - Bugün burcunda neler var?

30 Mart Pazartesi günü için günlük burç yorumları haberimizde. Bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Çok yakında ulaşmayı umduğunuz finansal bir hedefe yaklaştınız ancak gerçekleşmeden önce yapmanız gerekenler var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Yeni sizi oldukça etkileyen, özgür ruhlu biriyle tanışabilir aranızda duygusal bir bağ oluşabilir. Birlikte vakit geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
İş için seyahat etmek planlarınız arasındaydı ancak iptal etmeyi gerektiren sebepler var. Bu hayal kırıklığı yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız arayabilir uzun süre telefonda konuşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün aşırı derecede meşgul olduğunuz bir gün olabilir. Kendi işlerinize yetişmeye çalışırken arkadaşlarınızda yardıma ihtiyaç duyabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Yakın bir arkadaşınızdan veya sevgilinizden bir telefon gelebilir bu konuşma oldukça duygusal geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Finansal kaygılar bugün sizi rahatsız edebilir ancak endişeleriniz muhtemelen yersiz. Sadece yapılması gereken birkaç küçük ayar olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Aşk meseleleri bugün sizi gergin ve korkutucu hissettirebilir. Belki de bu henüz gerçekten tezahür etmeyen bir ilişkiyi içerebilir ya da belki siz ve sevgiliniz bir tür anlaşmazlığa sahip olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isteyebilir, insanları mutlu edebilirsiniz. Bir arkadaşınız zor bir dönemden geçiyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Para konusunda sıkıntı yaşamanız gelecek konusunda enşilenmenize yol açabilir. Ancak bütçenizde planlı bir şekilde hareket ederseniz bu durumların geçici olduğunu göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Çalıştığınız iş yerinden biri bugün size karşı duygularını açıklayabilir. İlk başta bu sizi rahatsız edebilir çünkü bu kişiye daha önce başka bir gözle bakmamıştınız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
İş sorumluklarınız yüzünden bunalmış hissedebilirsiniz biraz ara verin. Sonuçta siz sağlıklı olmazsanız yaptığınız işten de bir fayda göremezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız