Günlük burç yorumları 30 Mayıs Perşembe - Merkür ve Neptün arasında sert gerilim

30 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Merkür ve Neptün arasında sert bir gerilmin olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27 Mayıs - 2 Haziran haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün tamamında sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Erken saatlerde aktif olan Merkür ve Neptün arasındaki sert etkiyle kalp kırıklıklarına açık bir zamanda olabilirsiniz. Ay’ın Jüpiter ile kurduğu olumlu kontak öğlen, bu etkinin üstüne size şans getirecektir. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, Koç burcunda hareketine devam ediyor. Sabah saatlerinde Merkür-Neptün gergin açısı sebebiyle maddi konularınızda beklentinizden düşük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Öğlenle beraber Ay-Jüpiter güzel etkisiyle sağlık sorunları olanlar için pozitif bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay günün genelinde Koç burcunda hareket ediyor. Burcunuzdaki Merkür, sabah saatlerinde Neptün’le sert bir kontak kuruyor. Duygusal anlamda yıpranmaya açık olabileceğiniz bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ay-Jüpiter pozitif kontağıyla beraber öğleden itibaren şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, hareketine Koç burcunda devam ediyor. Erken saatte etkili olan Merkür-Neptün zorlu enerjisiyle geçmişinizdeki birinden sizi yıpratabilecek haberler alabilirsiniz. Ay’ın Jüpiter ile kontağı sayesinde ise öğlenle beraber kariyer hayatınızda şanslı bir dönemde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabah, Merkür’ün Neptün ile oluşturduğu sert açı sebebiyle bulunduğunuz çevredekilerden hoşunuza gitmeyecek şeyler duyabilirsiniz. Bunlar dedikodudan bile ibaret olabilir. Ay-Jüpiter olumlu açısıyla öğlen saatlerinde mutlu olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Ay, bugün Koç burcunda ilerliyor. Günün ilk ışıklarında aktifleşen Merkür-Neptün zorlu açısıyla beraber geleceğinize dair karamsarlıklara düşebilirsiniz. Kariyerinizde duygusal olarak sizi yıpratabilecek anlar yaşayabilirsiniz. Ay-Jüpiter pozitif görünümüyle birlikte maddi konularda şansınız açılacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Koç burcunda hareket ediyor. Merkür’ün Neptün ile kesinleştirdiği sert açı sebebiyle karamsarlığa düşeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklentilerinizle gerçekler farklı olabilir. Ay ve Jüpiter arasında gerçekleşen olumlu açıyla öğlen saatleriyle beraber ilişki hayatınızda şanslı bir zaman geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sabah etkisini arttıran Merkür-Neptün gergin açısıyla beraber maddi konularınızda beklentilerinizden aşağıda haberler alabilirsiniz. Ay’ın Jüpiter ile oluşturduğu olumlu kontak ofis ortamında şanslı bir gelişme yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Koç burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün erken vaktinde etkili olan Merkür ve Neptün arasındaki zorlu görünüm, ilişki hayatınızda duyduklarınızın hayal kırıklıkları yaratabileceğini gösteriyor. Öğlen itibariyle ise Ay-Jüpiter olumlu açısıyla beraber çocuğunuzla mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay, günün genelinde hareketine Koç burcunda devam ediyor. Sabah etkisini gösterecek olan Merkür’ün Neptün ile sert kontağı ofis hayatınızda enerjinizi düşürebilecek duyumlar almanıza neden olabilir. Sağlığınızla ilgili de zor anlar yaşayabilirsiniz. Öğlen olduğunda bu etki düzeliyor. Ay-Jüpiter etkisinin şanslı etkisiyle ailecek sevineceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız