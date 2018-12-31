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Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yılın son günü, 31 Aralık Pazartesi için günlük burç yorumları yayında. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

2019 yılının bitmesine çok çok az kaldı ve 30 Aralık Pazar günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Sizden gizlenen meseleler üzerinde hassasiyetle durmanıza neden olabilir. Kişi kendini rahatlatmak istediği için, her konuyu derinlemesine didikleyebilir. Eşinin, iş ortağının veya maddi-manevi ilişkide olduğu kişinin ne kadar güvenilir biri olduğunu bilmek ister. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar yılın son günü saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde başlıyor. Bu geçiş, arzularımızı partnerimiz aracılığıyla doyuma ulaştırma ihtiyacımızı işaret eder. Aşkın derinliklerinde kaybolmaya hazır hale geliriz. İlişkimiz ne kadar zorlu olsa da, vazgeçmemiz mümkün değildir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu geçiş, hırslarımızın, tutkularımızın, kimi zaman endişelerimizin üzerimizdeki baskınlığını işaret eder. Bazen üste çıkmaya çalışırız bazen de gereksiz yere kendi kendimize eziyet ederiz. Her şeyi sorgular, yargılar ancak bir türlü rahat edemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Aşka yaklaşım tarzımız tamamen tutkuların ışığı altında şekilleniyor. Davranışlarımızla ne kadar kararlı biri olduğumuzu ifade edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu enerji, tutkulu yanlarımızı öne çıkartıcıdır. Bir başkasının bizi geçmesine, yenmesine, üzerimizde kontrol kurmasına izin veremeyiz. Kimseye uymak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Ne olursa olsun kendi çıkarlarımızın peşindeyizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Prensipleriniz doğrultusunda hareket etmenizi, iletişimde bulunmanızı sağlayıcıdır. Bir adım dahi sapmadan yolunuzda ilerler, duruşunuzu muhafaza edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu geçiş, paraya daha fazla düşkün olmamızı sağlar. Kazancınızı yükseltmenin, size sağlayacağı konforun, gücün peşindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler yılın son gününe saat 00:06 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay etkisinde adım atıyoruz. Kendinizden oldukça eminsinizdir. Size göre insan göründüğü gibi olmalı ve olduğu gibi görünmeyi bilmelidir. Hatalarınıza, sevaplarınız gibi sahip çıkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu enerji, aşkta tutkuları alevlendiricidir. Arzularınız sizi kendisine tutsak edicidir. Gücü elinde bulunduran taraf olmayı istersiniz. Gerginliğinizin sebebi, içinize attığınız sorunlarınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu enerji, arkadaşlık ilişkilerinden partnerinizle olan özel paylaşımlara kadar her konuda derinlemesine ve tutkulu tarzda düşünmenizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu enerji, kendinizi hırslı bir şekilde ortaya koymanızı sağlar. Yüreğinizin içindeki kuşkular, gücünüzü düşürebileceğinden benim tavsiyem ne olursa olsun stres yaratıcı durumlardan uzak durmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu enerji, egonuzu güçlendiricidir. Dışarıdan gelen olumsuz tepkilere, sert yanıtlar verebilirsiniz. Kendi alanınızı, sınırlarınızı korumak istersiniz. Tutkulu, bir hayli arzulu şekilde duygularınızı yansıtırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

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