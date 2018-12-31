Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

2019 yılının bitmesine çok çok az kaldı ve 30 Aralık Pazar günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Sizden gizlenen meseleler üzerinde hassasiyetle durmanıza neden olabilir. Kişi kendini rahatlatmak istediği için, her konuyu derinlemesine didikleyebilir. Eşinin, iş ortağının veya maddi-manevi ilişkide olduğu kişinin ne kadar güvenilir biri olduğunu bilmek ister. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar yılın son günü saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde başlıyor. Bu geçiş, arzularımızı partnerimiz aracılığıyla doyuma ulaştırma ihtiyacımızı işaret eder. Aşkın derinliklerinde kaybolmaya hazır hale geliriz. İlişkimiz ne kadar zorlu olsa da, vazgeçmemiz mümkün değildir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu geçiş, hırslarımızın, tutkularımızın, kimi zaman endişelerimizin üzerimizdeki baskınlığını işaret eder. Bazen üste çıkmaya çalışırız bazen de gereksiz yere kendi kendimize eziyet ederiz. Her şeyi sorgular, yargılar ancak bir türlü rahat edemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Aşka yaklaşım tarzımız tamamen tutkuların ışığı altında şekilleniyor. Davranışlarımızla ne kadar kararlı biri olduğumuzu ifade edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu enerji, tutkulu yanlarımızı öne çıkartıcıdır. Bir başkasının bizi geçmesine, yenmesine, üzerimizde kontrol kurmasına izin veremeyiz. Kimseye uymak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Ne olursa olsun kendi çıkarlarımızın peşindeyizdir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Prensipleriniz doğrultusunda hareket etmenizi, iletişimde bulunmanızı sağlayıcıdır. Bir adım dahi sapmadan yolunuzda ilerler, duruşunuzu muhafaza edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler yılın son gününe saat 00:06 Ay-Akrep burcu seyir etkinliğinde adım atıyoruz. Bu geçiş, paraya daha fazla düşkün olmamızı sağlar. Kazancınızı yükseltmenin, size sağlayacağı konforun, gücün peşindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler yılın son gününe saat 00:06 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay etkisinde adım atıyoruz. Kendinizden oldukça eminsinizdir. Size göre insan göründüğü gibi olmalı ve olduğu gibi görünmeyi bilmelidir. Hatalarınıza, sevaplarınız gibi sahip çıkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız