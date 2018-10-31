Günlük burç yorumları: 31 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

31 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda ilerleyecek. Bu bir keşif sürecidir. Gayet olumlu buluyorum. Bir yandan yeniliklere hevesli olacağız diğer yandan uygulayacağız. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Değişimler hayatımızda faydalı şekilde gelişecek. Medya, yayıncılık konularında ihtisas görebilir, içinde yer alabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay burcu geçişinde, ortaklaşa kazançlar, mali konular, vergiler, çıkar ilişkileri, yatırımlar gibi konular üzerinde düşüneceğiz. İyi niyetin sınırlarının mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Kredi çekmek, bir borcun altına girmeden önce iyi düşünelim. Bu geçiş, ortaklıklarla ilgili görüşmeler, iletişimde bulunma, bir araya gelmeler gibi konularda etkili olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde, bir iş ortaklığı kurulacaksa, her bir noktanın iyice konuşulmasında yarar var. Sözleşme şarttır. İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda düz seyirle ilerleyecek. Çalışma hayatında dağılmadan, işlerinize odaklanmalısınız. Bilgilenmeli, okumalı, keşfetmelisiniz. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmemelisiniz. Beceri ve yeteneklerinize göre işler tercih etmelisiniz. Her işte olasılıkları hesaba katmalı, öyle karar vermelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır. Hevesli olacaksınız. Tabii ki gerektiğinde olasılık hesabı da yapacağız. Fikirlerimiz, bakış açımız, inanç ve prensiplerimiz, aşk hayatımızla ilgili konularda bir hayli etkili olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın. Bir ofis açmayı mı düşünüyorsunuz. Bunu kredi alarak mı yapacaksınız. İyi düşünün. Gurbette misiniz, yurdunuza mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. İletişim-bilgilenme-yolculuklar-çevre değişimi-evlilik-uzun süreli ilişki-sağlık ve düzenlemeler konusunda cesur düşüneceksiniz. Uygulamalı eğitim, deneyim, yaratıcılığı dönük projeler, tasarımlarda bulunabilirsiniz. Grup faaliyetleri, kulis çalışmaları, oyun yazarlığı, ticaret ve iş girişimleri bilinçli şekilde gözden geçirilirse, sonuç başarılı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Cesaretlilik ön planda. Kazanmak adına kendinizi gösterecek, fikirlerinizi ifade edecek, yaratıcı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Bu anlamda güçlüsünüz. Geniş alanlarda sanatınızı icra edebilirsiniz. Eğitim ve iş hayatını bir arada sürdürerek para kazanabilirsiniz. Tecrübe edinebilirsiniz. Bu yılki geçiş, büyümek adına akıllıca düşünmeyi, buna göre deneyim sahibi olma anlamı taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu geçişi gayet olumlu buluyorum. Hayatı keşif, tecrübe sahibi olma, eğitimden ticari konulara kadar yurtdışıyla bağlantılar kurma yönünden de pozitif düşünmenin işaretçisi olarak görüyorum. Büyümenin, gelişmenin, verimli düşünmenin zamanıdır. Aşk, iş, eğitim, sanat, spor, artistik yetenekler bu süreçte zihninizin odaklandığı alanlardan bir kaçıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bir içe yöneliş hem de bir gözden geçirişin işaretçisidir. Neler üzerinde duracağız? Finansal meseleler, maddi ve manevi anlamdaki zenginliklerimiz, enerjimizi doğru kullanma teknikleri, yaratıcı düşünme ve temel dürtülerimiz. Bizi biz yapan birçok olgu üzerinde duracağız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde sosyal ilişkilerin önemi ve gücü yükseliyor. Yeni dostlarımız veya tanıdıklarımızla fikir paylaşımında bulunmak, bilgi dağarcığımızı genişletmek, ortaklaşa bir şeyler yapmak zamanı. Sosyal becerilerimiz, bilgilenmek amaçlı girişimler gelişimimiz açısından değerli olacaktır. Tecrübemizi, gücümüzü, bilgimizi ortak hedefler için yönlendirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde bilgi ve tecrübemizi hedefimize varmak amacıyla kullanabiliriz. Fikirlerimizi dile getiririz veya iletişim alanında meslek sahibi olabiliriz. Sık sık işimiz için seyahatlere çıkabiliriz veya böyle bir görev üstleniriz. Bir müddet için bir iş yerinde çalışır, tecrübe ediniriz. Dayanıklı ve sabırlı olmayı öğreniriz. Devamını okumak için tıklayınız
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