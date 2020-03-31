Günlük burç yorumları 31 Mart Salı - Ay, İkizler burcunda!

Boğa Günlük Burç Yorumu Bugün insanlara hitap ederken oldukça yetenekli bir gününüzde olacaksınız. Çoğunlukla doğru sözcükleri bulamadığınızı düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Koç Günlük Burç Yorumu Bugünün gezegensel konumu size açık havada olmak için güçlü bir dürtü verecektir ancak sorumluluklar sizi evde veya ofiste tutabilir. Belki bir teslimat veya önemli bir telefon görüşmesi veya ziyaretçi bekliyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

31 Mart Pazartesi günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcunda seyredeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

İkizler Günlük Burç Yorumu

İşinizde oldukça başarılısınız ancak bugün nedenini bilemediğiniz bir şeyden ötürü üzülebilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün egzersiz yapmak ya da bir koltukta kıvrılıp yatmak hissi arasında gidip gelebilirsiniz. Her ikisini de yapmamanız için bir neden yok. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bir şeyi unuttuğuna dair rahatsız edici bir his içinde olabilirsiniz. Bu takıntılı bir halde olmanızı sağlayabilir ancak bu şekilde davranmak iyi değil. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Yeni bir yaratıcı proje başlatmayı düşünüyorsanız bugün bunu yapmaya çalışmayın. Arkadaşlarınız ve aileniz dikkatinizi dağıtabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

İşler sizin için çok iyi gidiyor olabilir ancak işteki yoğun değişiklikler sizi strese sokabilir. Yeni projelere başlamadaki gecikmeler sinir bozucu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Uzak bir yere tatil planlıyor olabilir ancak beklenmedik, cesaret kırıcı aksaklıklar planlarınıza müdahale edebilir ve bu da yolculuğunuzu iptal edeceğinizi düşünmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız