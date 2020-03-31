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Günlük burç yorumları 31 Mart Salı - Ay, İkizler burcunda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 31 Mart Salı için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın İkizler burcunda olacağı bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar haberimizde. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 31 Mart Salı - Ay, İkizler burcunda!

31 Mart Pazartesi günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcunda seyredeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MART

Koç Günlük Burç Yorumu
Bugünün gezegensel konumu size açık havada olmak için güçlü bir dürtü verecektir ancak sorumluluklar sizi evde veya ofiste tutabilir. Belki bir teslimat veya önemli bir telefon görüşmesi veya ziyaretçi bekliyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün insanlara hitap ederken oldukça yetenekli bir gününüzde olacaksınız. Çoğunlukla doğru sözcükleri bulamadığınızı düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
İşinizde oldukça başarılısınız ancak bugün nedenini bilemediğiniz bir şeyden ötürü üzülebilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün egzersiz yapmak ya da bir koltukta kıvrılıp yatmak hissi arasında gidip gelebilirsiniz. Her ikisini de yapmamanız için bir neden yok. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Bir şeyi unuttuğuna dair rahatsız edici bir his içinde olabilirsiniz. Bu takıntılı bir halde olmanızı sağlayabilir ancak bu şekilde davranmak iyi değil. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Yeni bir yaratıcı proje başlatmayı düşünüyorsanız bugün bunu yapmaya çalışmayın. Arkadaşlarınız ve aileniz dikkatinizi dağıtabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
İşler sizin için çok iyi gidiyor olabilir ancak işteki yoğun değişiklikler sizi strese sokabilir. Yeni projelere başlamadaki gecikmeler sinir bozucu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Uzak bir yere tatil planlıyor olabilir ancak beklenmedik, cesaret kırıcı aksaklıklar planlarınıza müdahale edebilir ve bu da yolculuğunuzu iptal edeceğinizi düşünmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Para meseleleri sizi saf kasvetli bir duruma itebilir. Ancak bunları düşünmemeye çalışarak yapmanız gereken görevlere odaklanın. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevdiğiniz kişinin başka bir şehirde olması sizi yalnız ve güvensiz hissettirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün çalışmak istemeyebilirsiniz. Yorgun olmayabilirsiniz ancak kendinizi sıkılmış hissedebilirsiniz. Odaklanamayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Aşk meseleleri beklediğinizden çok daha yavaş hareket ediyor gibi görünebilir. Devamını okumak için tıklayınız

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