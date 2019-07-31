Günlük burç yorumları 31 Temmuz Çarşamba - Ay, boşlukta hareket ediyor!

31 Temmuz Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta hareket ettiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün saat 06:32-16:18 arası boşlukta hareket ediyor. Bu zaman aralığı içinde netlik kazanmayan konular aklınızı kurcalayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay, 06:32-16:18 arası boşlukta hareket ediyor. Bu süreçte iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar havada kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Saat 06:32-16:18 aralığında Ay hareketine boşlukta devam ediyor. Bankacılık işlemlerinizde, para transferlerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Burcunuzdaki Ay, 06:32-16:18 arası boşlukta hareket ediyor. Kararsızlıklar yaşayabileceğiniz bir günde olabilirsiniz. Zihninizdeki düşünceler sizi yormuş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlamasıyla boşluğa girerek 06:32-16:18 arası bu şekilde kalıyor. Yeni bir işe sıfırdan başlamak pek iyi sonuçlar alamamanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay hareketine saat 06:32-16:18 arası boşlukta devam ediyor. Ciddiyet, konsantrasyon gerektiren işlerinizde verimli sonuçlar alamayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Yengeç burcunda hareket ediyor. Erken saatte oluşan Güneş’in Uranüs ile sert kontağı nedeniyle Ay, uzun süre 06:32-16:18 arası boşlukta kalıyor. Kariyer hayatınızda sonuca ulaştıramadığınız konular olabilir. Toplantılarınızdan kararlar alamadan çıkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, 06:32-16:18 aralığında boşlukta kalıyor. Akademik konularınızda, yurt dışı işlerinizde işlemleriniz uzayabilir. Seyahatlerde rötarlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
06:32-16:18 arası Ay, uzun süreliğine boşlukta kalıyor. Finansal işlemleriniz havada kalabilir. Paranızın gittiğinden emin olmak için kontrol etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, 06:32-16:18 arası boşlukta ilerliyor. Sevdiğiniz kişiyle anlaşmakta güçlük çektiğiniz bir süreç geçirebilirsiniz. Ortak bir noktada buluşmak zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün saat 06:32-16:18 arası Ay hareketine boşlukta devam ediyor. Ofiste birçok işiniz varken hepsini sonlandırmakta zorlandığınız bir zaman diliminde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
06:32-16:18 aralığında Ay, boşlukta kalıyor. Bu uzun sürede sizler de çocuğunuzla ilgili anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Aynı konu sevdiğiniz kişiyle de olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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