Günlük burç yorumları: 4 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

4 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşum etkisinde tutkuluyuz. İlişkimizde sorunlar varsa, sevdiğimiz kişinin tavırlarını tehdit olarak yorumlayabiliriz. Maddi konularda da çıkarlarımızı kollamaktan yanayız. Aşkın derinliklerinde yol alarak, aşkla var olarak beraberliğimizi güçlendirmek istiyorsak elbirliğiyle sorunları aşabiliriz. Eğer sevgi bitmişse, birbirimizi tehdit olarak görüyorsak, ayrı yolların yolcusu olabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşum etkisinde, partnerinizin sözleri ve davranışlarıyla tutkulu, ilişkisinde baskın tavırlı olduğunu görüyoruz. Bir yandan problemleri çözmeye çalışırsınız diğer taraftan ne olacaksa olsun artık diyerek tavır alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, bir yandan gücünüzü kanıtlamaya çalışırken, diğer taraftan sizi birilerinin baskı altına alması anlamına gelebilir. İş veya gündelik hayatınızda ilişki sorunlarının sebep olduğu kaygılar rahatsız edici olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, tutkulu bir aşkın göstergesi. Sorunlar olsa da, iki kişi cinsel anlamda birbirine vurgun ve kopmaları pek mümkün değil. Diyelim ki, hayatınızda kimse yok mu? Üzülmeyin, bu karşınıza çıkacak bir kişiyi işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, iç dünyanızda tutkularınız öylesine yoğun ki, sahip çıktığınız hiçbir şeyi bölüşmeye razı değilsiniz. Hatta elinizden gelse, tüm dünyayı karşınıza alabilirsiniz. O derece arzulu ve bir kadar baskın bir şekilde isteklerinizi kabul ettirmekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, çevrenizle olan her türlü paylaşımınızda inandığınız ülkünüz, değerleriniz, çevreniz, aileniz, sevdiklerinizin son derece önem taşıdığını gösteriyor. Başarılı olmak, gücünüzü kanıtlamak arzunuz son derece yüksek. Bütün yaşadıklarınıza inat yine de ayakta durmaktan yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, kazanımları konusunda hırslı olan kişi, gerekirse bir ortakla birleşerek maddi anlamda kendini güçlendirmek isteyebilir. Bu görünüm, ticari anlamda yapılacak görünümlerin de işaretçisidir. Böyle bir etki altındayken insan, parayı kolayca harcar ancak sonra da pişmanlık duyabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, ilişkilerde güçlü taraf olmayı istediğinizi hem tutkulu ve baskın kişi olmaya çalışacağınızı gösteriyor. Size oldukça çekicilik katıyor. Karşı cins üzerinde etkiniz bir hayli yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız