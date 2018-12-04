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Günlük burç yorumları: 4 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 07:00 | Son Güncelleme

4 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 4 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

4 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşum etkisinde tutkuluyuz. İlişkimizde sorunlar varsa, sevdiğimiz kişinin tavırlarını tehdit olarak yorumlayabiliriz. Maddi konularda da çıkarlarımızı kollamaktan yanayız. Aşkın derinliklerinde yol alarak, aşkla var olarak beraberliğimizi güçlendirmek istiyorsak elbirliğiyle sorunları aşabiliriz. Eğer sevgi bitmişse, birbirimizi tehdit olarak görüyorsak, ayrı yolların yolcusu olabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşum etkisinde, partnerinizin sözleri ve davranışlarıyla tutkulu, ilişkisinde baskın tavırlı olduğunu görüyoruz. Bir yandan problemleri çözmeye çalışırsınız diğer taraftan ne olacaksa olsun artık diyerek tavır alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, bir yandan gücünüzü kanıtlamaya çalışırken, diğer taraftan sizi birilerinin baskı altına alması anlamına gelebilir. İş veya gündelik hayatınızda ilişki sorunlarının sebep olduğu kaygılar rahatsız edici olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, tutkulu bir aşkın göstergesi. Sorunlar olsa da, iki kişi cinsel anlamda birbirine vurgun ve kopmaları pek mümkün değil. Diyelim ki, hayatınızda kimse yok mu? Üzülmeyin, bu karşınıza çıkacak bir kişiyi işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, iç dünyanızda tutkularınız öylesine yoğun ki, sahip çıktığınız hiçbir şeyi bölüşmeye razı değilsiniz. Hatta elinizden gelse, tüm dünyayı karşınıza alabilirsiniz. O derece arzulu ve bir kadar baskın bir şekilde isteklerinizi kabul ettirmekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, çevrenizle olan her türlü paylaşımınızda inandığınız ülkünüz, değerleriniz, çevreniz, aileniz, sevdiklerinizin son derece önem taşıdığını gösteriyor. Başarılı olmak, gücünüzü kanıtlamak arzunuz son derece yüksek. Bütün yaşadıklarınıza inat yine de ayakta durmaktan yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, kazanımları konusunda hırslı olan kişi, gerekirse bir ortakla birleşerek maddi anlamda kendini güçlendirmek isteyebilir. Bu görünüm, ticari anlamda yapılacak görünümlerin de işaretçisidir. Böyle bir etki altındayken insan, parayı kolayca harcar ancak sonra da pişmanlık duyabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, ilişkilerde güçlü taraf olmayı istediğinizi hem tutkulu ve baskın kişi olmaya çalışacağınızı gösteriyor. Size oldukça çekicilik katıyor. Karşı cins üzerinde etkiniz bir hayli yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, özellikle gizli ilişki, arzular, tutkular anlamında etkili olduğunu gösteriyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda kenetleneceğiniz bir aşk istiyorsunuz. Sahip olamadığınızda, elde edemediğinizde, elde olmayan engellerle karşılaştığınızda bunu kabul etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, bir yandan kafanızın içindeki sorulara cevap arıyorsunuz, diğer yandan artık yeter dediğiniz ne varsa onun üzerinde hakimiyet kurarak elde etmekten, kendinizi kanıtlamaktan yanasınız. Sizin için kazanmak çok önemli. Her türlü ilişkide baskın taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Amacınızı gerçekleştirmek, hedefinize varmak arzunuz bir hayli yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu etkisiyle, bir çok meseleyi önceden sezebilme gücünüz yükseliyor. Kariyer hayatınızda otoritenizi kabul ettirmekten yanasınız. İş ilişkilerinde çıkarlarını düşünen, üzerinizde baskı kurmaya çalışan kişilerden hoşlanmıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:05 Ay-Venüs kavuşumu, inandığınız yoldan sizi hiç kimsenin döndürmesi mümkün gözükmüyor. Tutkularınız oldukça derin ve gerekirse korkularınızın üzerine giderek engelleri güce dönüştürebilirsiniz. Aşkta bir hayli baskın taraf olabilirsiniz. Vazgeçmeye niyetiniz yok. Gönlünüz kimi ve neyi istiyor, hedefliyorsa, onu elde etmekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

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