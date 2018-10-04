Günlük burç yorumları: 4 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

4 Ekim Perşembe için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 00:12 Ay-Aslan burcunda ilerleyecek. Sağlıklı yaşam, huzurlu bir hayat, özgüven duygusu son derece önemli. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyiniz. Ben buradayım diyebilmelisiniz. Kimsenin hakkınızı elinizden almasına, sizi üzmesine izin vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyir etkisinde, eviniz alanı içinde kendi sözünüzü dinletmek istersiniz. Fikirlerinizin onaylanması, size değer verilmesi, söylediklerinizin kabulü çok önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyri, güçlü şekilde kendinizi ifade etmenizi sağlıyor. Sosyal faaliyetlerde bulunmak ve liderlik gücünüzü adım attığınız konular ve alanlarda gösterebilmeniz bugün mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 00:12 itibariyle hem kendinize güvenli hem de olayları kontrol altında tutabilmenizi destekleyici Ay-Aslan burcu geçişi başlıyor. Maddi konular gündeme damgasını vuruyor. Bu alanda kendinizi güçlü görmek istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 00:12 burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde, çevrenizdeki kişileri gayet kolaylıkla kendi yönünüze çekebilirsiniz. Neye inanıyor ve neyi önemsiyorsanız ona göre hareket etmek istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyir etkisinde, gizli egonuz devrededir. Olayları, insanları dışarıdan bir gözle incelersiniz. İşinize gelmediğinde mesafe koyarak tepkinizi belli edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyri, aşkta şansınızı yükseltiyor. Sevginizi cömertçe insanlara gösterirsiniz. Güzelliğiniz, çekiciliğiniz başkaları tarafından oldukça beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyri, insanlarla aranızda bir çekişme yaratabilir. Bireysel sınırlarınızı koruma güdünüz yükselir. İşler istediğiniz gibi gitmiyorsa tepkinizi açıkça belli edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyri, kendinizle barışık olmanın ve çocuksu bir doğallığın işaretçisidir. Neşelisinizdir ve günlük aktivitenizde bu canlı duruşunuzla gözlerin üzerine çevrildiğini fark edeceksiniz. Bu hoşunuza gidecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde, ilgi görmek hoşumuza gider. Başkalarıyla bağlantınızda maddiyat olgusu bir hayli öne çıkar. Bankalarla ilgili işler, kredi konuları, parasal ilişkiler güne damgasını vuruyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde, ilişkilerimiz önemli hale geliyor. Saygı, sevgi, güven gibi olguları size hissettiren bir sevgiliniz varsa günü güzel geçirmek mümkün. Eğer aranızda sorunlar varsa birbirinize ılımlı davranmanız gereken gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 00:12 Ay-Aslan burcu seyri, sağlıklı yaşam, huzurlu bir hayat ve güven içinde yaşamanın önemini vurguluyor. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyiniz. Ben buradayım diyebilmelisiniz. Kimsenin hakkınızı elinizden almasına, sizi üzmesine izin vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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