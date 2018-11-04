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Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 07:52 | Son Güncelleme

4 Kasım Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yeni ayın ilk Pazar günü yani 4 Kasım Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Kafanız karıştığında, bir şeye sinirlendiğinizde veya birileri sizi anlamamakta ısrar ettiğinde, elden geldiğince soğukkanlı olalım. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 10:26-12:01 arasındaki Ay-Boşluk süresince, her şey umduğumuz gibi gitsin isteriz. İşler biraz karışsa hemen panik oluruz. Dikkatimizden kaçan, unuttuğumuz veya aklımıza gelmeyen şeyler, bize engel olduğunda sıkılabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü, birçok mesele üzerinde enine boyuna düşünmenizi sağlar. Özellikle sağlık konusunda bir hayli durulur. İş hayatınızla ilgili meselelerde daha dikkatli olmakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 10:26-12:01 arasındaki Ay-Boşluk süresince, hangi konuda olursa olsun, incelemeden, detayları gözden geçirmeden, üzerinde düşünmeden yeni bir adım atmayalım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Parasal konularda dikkatli olalım. Alacağımızı, vereceğimizi bilelim. Sağlık giderleri, kişisel bakım, temizlik ve düzenlemeler için bir miktar para harcayabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 10:26-12:01 arasında boşlukta ilerleyecek Ay, etrafımızdaki gelişmeleri fazlaca incelemeye yol açabilir. Gözümüze bir şey hoş gelmiyorsa eleştirebiliriz. Açık sözlü ve dürüst davrandığımızı düşünürüz. Oysaki bir başkası için bu tartışma konusu olabilir. İstemeden de olsa gerginlik yaşanabilir. Tabii ki boşluk etkisi hepimiz için geçerli. O nedenle birbirimize karşı nazik ve anlayışlı olmakta yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Çevremizdeki insanlara, yaşanması muhtemel tersliklere, yanlış anlaşılma veya gecikmelere karşı tedbirli olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 10:26-12:01 arasında etkili olacak boşluk süresince, ılımlı davranmakta yarar var. Etrafımıza karşı belli bir mesafe koyabilir, samimi davranmayabiliriz. Önemli ve acil işlerimizi halletmek için bazı kişilerden yardım almamız, destek görmemiz zor olabilir. İnsanlar sizden fazla beklentili olabilirler. Benim tavsiyem bu talepleri yerine getirmek için gücünüzü zorlamayınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Eleştiride bulunan kişilere tahammül etmezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Günü kendimizce planlarken, gecikmeler olabileceğini mutlaka göz önüne alalım. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Değişimde bulunmak, hayati kararlar vermek, incelemeden olur demek yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Rahatlamak için meditasyon, yoga, ibadet, zikir, resim, müzik, kitap okumak rahatlatıcıdır. Partnerinizin ilgisizliği canınızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

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