Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yeni ayın ilk Pazar günü yani 4 Kasım Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Kafanız karıştığında, bir şeye sinirlendiğinizde veya birileri sizi anlamamakta ısrar ettiğinde, elden geldiğince soğukkanlı olalım. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 10:26-12:01 arasındaki Ay-Boşluk süresince, her şey umduğumuz gibi gitsin isteriz. İşler biraz karışsa hemen panik oluruz. Dikkatimizden kaçan, unuttuğumuz veya aklımıza gelmeyen şeyler, bize engel olduğunda sıkılabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler günün ilk etkili enerjisi Saat 02:40 Ay-Güneş olumlu görünümü, birçok mesele üzerinde enine boyuna düşünmenizi sağlar. Özellikle sağlık konusunda bir hayli durulur. İş hayatınızla ilgili meselelerde daha dikkatli olmakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 10:26-12:01 arasındaki Ay-Boşluk süresince, hangi konuda olursa olsun, incelemeden, detayları gözden geçirmeden, üzerinde düşünmeden yeni bir adım atmayalım. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Parasal konularda dikkatli olalım. Alacağımızı, vereceğimizi bilelim. Sağlık giderleri, kişisel bakım, temizlik ve düzenlemeler için bir miktar para harcayabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 10:26-12:01 arasında boşlukta ilerleyecek Ay, etrafımızdaki gelişmeleri fazlaca incelemeye yol açabilir. Gözümüze bir şey hoş gelmiyorsa eleştirebiliriz. Açık sözlü ve dürüst davrandığımızı düşünürüz. Oysaki bir başkası için bu tartışma konusu olabilir. İstemeden de olsa gerginlik yaşanabilir. Tabii ki boşluk etkisi hepimiz için geçerli. O nedenle birbirimize karşı nazik ve anlayışlı olmakta yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Çevremizdeki insanlara, yaşanması muhtemel tersliklere, yanlış anlaşılma veya gecikmelere karşı tedbirli olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 10:26-12:01 arasında etkili olacak boşluk süresince, ılımlı davranmakta yarar var. Etrafımıza karşı belli bir mesafe koyabilir, samimi davranmayabiliriz. Önemli ve acil işlerimizi halletmek için bazı kişilerden yardım almamız, destek görmemiz zor olabilir. İnsanlar sizden fazla beklentili olabilirler. Benim tavsiyem bu talepleri yerine getirmek için gücünüzü zorlamayınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Eleştiride bulunan kişilere tahammül etmezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Günü kendimizce planlarken, gecikmeler olabileceğini mutlaka göz önüne alalım. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Değişimde bulunmak, hayati kararlar vermek, incelemeden olur demek yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 10:26-12:01 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Rahatlamak için meditasyon, yoga, ibadet, zikir, resim, müzik, kitap okumak rahatlatıcıdır. Partnerinizin ilgisizliği canınızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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