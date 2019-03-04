Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Mart ayında ilk Pazartesi yani haftanın ilk günü olan 4 Mart için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay tüm gün Kova burcunda hareket ediyor olacak. Şansınızın daha da arttığı bir gündesiniz. Elde ettiğiniz başarılarla bulunduğunuz toplulukta takdir kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınıza vakit ayıracağınız bir günde olabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarında aktif rol alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay Kova burcunda hareket ediyor olacak. Kariyer hayatınız gününüzün odak noktası olabilir. Bugün olumlu etkiler altındasınız. Yöneticinizle görüşme yapmak istiyorsanız yarın Merkür retrosu başlamadan bugün idealdir. İstediğiniz sonuçlarla yanından ayrılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Kova burcundaki hareketine devam ettiği bir güne başlıyorsunuz. Pozitif etkiler aldığınız bir gündesiniz. Uluslararası işlerinizde, akademik hayatınızda beklediğinizden olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Kova burcunda hareketine devam ediyor. Maddi konularınızla ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bugün tamamen güzel etkiler alıyorsunuz. Beklemediğiniz şekilde elinize para geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Kova burcunda hareket ediyor. Gönül ilişkinizle ilgili güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz bir işiniz varsa maddi getirisi yüksek yeni fırsatlar karşınıza gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Kova burcunda ilerleyen Ay, sağlığınız ve çalışma hayatınız ile ilgili konulara ışık tutmaya geliyor. Gün boyunca etkili olan pozitif görünümler iş ortamınızda olumlu bir gün yaşamanızı sağlayabilir. Belki bir terfi alabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda da başarılarınız konuşulabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın günün bütününde Kova burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Gönül ilişkinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hoşlandığınız kişinin de size karşı hisleri olduğunu görebilirsiniz. Bir hobiniz varsa bunu geliştirmeye yönelik harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Kova burcunda ilerliyor. Aileniz ve eviniz odak noktanız olabilir. Ev değiştirme düşünceniz varsa bugün aradığınız nitelikteki evler karşınıza çıkabilir. Evinizin içinde de dekor değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu değişiklik bile hayatınıza olumlu bir enerji verecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay Kova burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün özellikle insan iletişiminin hakim olduğu sektörlerde çalışıyorsanız tempolu bir gün geçirebilirsiniz. Toplantı, mail, telefon trafiğinden başınızı kaldıramayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bir günde olacaksınız. Maddi konularınıza vaktinizi alabilir. Güzel görünümlerin hakim olduğu bir gün sizleri bekliyor. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Yatırım yapma fikriniz varsa yarın Merkür retro harekete dönmeden önce imzalarınızı atmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay sizlerin burcunda ilerliyor olacak. Aldığınız olumlu etkilerle beklediğinizden daha güzel bir gün geçirebilirsiniz. Gerçekleşmek istediğiniz ama cesaret edemediğiniz konular varsa bugün harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Kova burcunda ilerliyor. Sizler için düşük enerjili bir gün olsa da sağlığınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız varsa yeni tedaviler, ilaçlar kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Psikolojik olarak endişeleriniz sizi engelleyebilir. Korkularınızın üstüne gittikçe tüm endişelerinizin boşa olduğunu göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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