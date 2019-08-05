Günlük burç yorumları 5 Ağustos Pazartesi - Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

5 Ağustos Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 Ağustos Koç Günlük Burç Yorumu

Bütün gün Ay, Terazi burcunda hareket ediyor. Gün içinde Ay’ın yaptığı pozitif açılar sayesinde partnerinizle aşk dolu anlar geçirebilirsiniz. İlişkinizde artık şansınızın açıldığını göreceksinizdir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde maddi olarak rahatlatacak yeni işler kapınızı çalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda ilerliyor. Ay’ın kurduğu pozitif kontaklar sayesinde ofis ortamında bir adım öne çıkacağınız başarılı işlere imza atabilirsiniz. Bugün duygusal hayatınızda mantığınız değil kalbiniz sizi yönetecektir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Terazi burcunda hareket ediyor. Özellikle gündüz saatlerinde şansınız her konuda açık olacak. En fazla da aşk hayatınızda bu şansı hissedebilirsiniz. Ay’ın kurduğu olumlu açılar içinde Venüs’ünde olması ayaklarınızı yerden kesebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Pozitif açılar kuran Ay sayesinde bugün hanenizi, ailenizi ilgilendiren olumlu haberler alabilirsiniz. Aile bireylerinin sağlık sorunlarında destek olmanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, hareketini Terazi burcunda sürdürüyor. Sabaha neşeli ve olumlu gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. Yoğun bir gün olsa da sizler Ay’ın yaptığı açılar sayesinde hem iş hem eğitim hayatınızda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne adım atıyorsunuz. Ay’ın yaptığı olumlu açılar sayesinde bugün ekonomik olarak güçleneceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer ki yatırım yapmak istiyorsanız gündüz saatleri imza atmanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, hareketini sizlerin burcunda sürdürmeye devam ediyor. Bugüne enerjik ve mutlu uyanıyorsunuz. Gündüz Ay’ın kurduğu pozitif kontaklar sayesinde hem aşk hem de maddi olarak yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay, bütün gün hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Düşük enerjili bir günde olmanıza rağmen sabah saatleriyle beraber olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın oluşturduğu pozitif kontaklar sayesinde sizi mutlu edecek kişinin kendiniz olduğunu göreceksiniz. Önce kendinize önem vermelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün gündüz saatlerinde Ay’ın olumlu açıları sayesinde çok şanslı bir zaman diliminde olacaksınız. Gerek aşk gerek iş gerekse maddi konular da beklentiniz yönünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız