Günlük burç yorumları: 5 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

5 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, gerçekleri daha fazla önemsemenizi sağlıyor. Sezgiler bu enerji sayesinde güçleniyor. Hırsımızı körüklediği için, zorluklar bizi yıldırmıyor. Kayıp-kazanç olgularını gözden geçirmeye başlıyoruz. Daha dikkatliyiz. Bizi kimsenin yanıltmasına izin vermiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar gün boyu karşıt burcunuz Akrepte ilerleyecek Ay, hırsınızı, tutkularınızı yükselticidir. Bu durum ilişkinizle alakalı konularda denetlenmesi güç gövde gösterilerine neden olabilir. Değerleriniz, fikirleriniz size göre önemlidir ve bunların üzerinde bir başkasının hak iddia etmesine izniniz yoktur. Tabii ki tavsiyem biraz daha esnek düşünmenizdir. Çünkü bu gerilim aranızdaki bağı zedeleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler gün boyunca, Akrep burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, size söylenen sözlerden ziyade kendi düşüncelerinizi daha fazla önemsersiniz. İsteklerinizin mutlak kabulünden yanasınızdır. Bir şeyler umduğunuz gibi gelişmiyorsa gerginleşerek tepki gösterir, hakkınız olanı almaya çalışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler gün boyu Akrepte ilerleyecek Ay, ihtiyaç duyduğunuz konularda sizi destekleyici bir güçtür. Yengeç erkeklerinde karizmatik görünüm, bayanlarda çekicilik oldukça ön plandadır. Karşı cins üzerinde etkiniz bir hayli fazladır. Aşk hayatınızla ilgili konularda tutkulu davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, ailenizle ilgili problemleri dikkatli bir şekilde gözden geçirmenizi gerektirir. Gücünüzü kabul ettirmek istersiniz. Sevdiklerinizi kanatlarınızın altına alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Duygusal açıdan ailenizi yakından ilgilendiren meselelerde özelini kimseyle paylaşmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar tüm gün Akrep burcunda ilerleyecek Ay, yakın çevrenizle olan iletişiminizde daha tutkulu davranmanıza, yönetimi ele geçirmekten hoşlanmanıza, ne gibi aksaklıklar var onları ele almanıza yardımcı olabilir. Genel olarak güçlü gözükmek ve gücünüzü göstermek taraflısı olabilirsiniz. Derin düşünebilir, olayları daha farklı bir görüş açısıyla ele alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, başkalarıyla parasal ilişkinizde kendi çıkarlarınızı göz önüne alarak düşünmenizi sağlar. Elinizdekini korumak için hesabınızı iyi yaparsınız. Hatta çok istediğiniz bir şeyi almaktan son anda vazgeçebilirsiniz. Para konusunda hırslı davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız