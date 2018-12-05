Günlük burç yorumları: 5 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

5 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, gerçekleri daha fazla önemsemenizi sağlıyor. Sezgiler bu enerji sayesinde güçleniyor. Hırsımızı körüklediği için, zorluklar bizi yıldırmıyor. Kayıp-kazanç olgularını gözden geçirmeye başlıyoruz. Daha dikkatliyiz. Bizi kimsenin yanıltmasına izin vermiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar gün boyu karşıt burcunuz Akrepte ilerleyecek Ay, hırsınızı, tutkularınızı yükselticidir. Bu durum ilişkinizle alakalı konularda denetlenmesi güç gövde gösterilerine neden olabilir. Değerleriniz, fikirleriniz size göre önemlidir ve bunların üzerinde bir başkasının hak iddia etmesine izniniz yoktur. Tabii ki tavsiyem biraz daha esnek düşünmenizdir. Çünkü bu gerilim aranızdaki bağı zedeleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler gün boyunca, Akrep burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, size söylenen sözlerden ziyade kendi düşüncelerinizi daha fazla önemsersiniz. İsteklerinizin mutlak kabulünden yanasınızdır. Bir şeyler umduğunuz gibi gelişmiyorsa gerginleşerek tepki gösterir, hakkınız olanı almaya çalışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler gün boyu Akrepte ilerleyecek Ay, ihtiyaç duyduğunuz konularda sizi destekleyici bir güçtür. Yengeç erkeklerinde karizmatik görünüm, bayanlarda çekicilik oldukça ön plandadır. Karşı cins üzerinde etkiniz bir hayli fazladır. Aşk hayatınızla ilgili konularda tutkulu davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, ailenizle ilgili problemleri dikkatli bir şekilde gözden geçirmenizi gerektirir. Gücünüzü kabul ettirmek istersiniz. Sevdiklerinizi kanatlarınızın altına alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Duygusal açıdan ailenizi yakından ilgilendiren meselelerde özelini kimseyle paylaşmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar tüm gün Akrep burcunda ilerleyecek Ay, yakın çevrenizle olan iletişiminizde daha tutkulu davranmanıza, yönetimi ele geçirmekten hoşlanmanıza, ne gibi aksaklıklar var onları ele almanıza yardımcı olabilir. Genel olarak güçlü gözükmek ve gücünüzü göstermek taraflısı olabilirsiniz. Derin düşünebilir, olayları daha farklı bir görüş açısıyla ele alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, başkalarıyla parasal ilişkinizde kendi çıkarlarınızı göz önüne alarak düşünmenizi sağlar. Elinizdekini korumak için hesabınızı iyi yaparsınız. Hatta çok istediğiniz bir şeyi almaktan son anda vazgeçebilirsiniz. Para konusunda hırslı davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler gün boyu burcunuzda ilerleyecek Ay etkisinde, ilişkinizi ilgilendiren konularda iradenizi ön planda tutmanız faydalıdır. Tartışma ve gerginlik yerine uzlaşı ve hoşgörülü davranmak belki de içinden çıkamadığınız birçok konuda size fayda getirebilir. Güç arzunuz bu saat itibariyle yükselir. İster istemez kendi fikirlerinizin kabulünden yana tavır alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar tüm gün etkili olacak Ay-Akrep burcu geçişinde, duygularınızı gizlersiniz. Hani ser verip sır vermezsiniz. Bilinçaltınızda birikmiş kızgınlıklar kendini hatırlatır, etkilidir. Hastane veya kapalı mekanlarda çalışan kişiler için uygundur, işlerini daha fazla titizlikle yerine getirmelerini sağlayabilir. Meditasyon için uygun zamandır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar gün boyunca Akrep burcunda ilerleyecek Ay, gücünüzü yükseltici ve kontrol arzunuzu yoğunlaştırıcı bir enerjiyle sizi çevreleyebilir. Girişimlerinizin önünde duran engeller, yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Tutkularınız ön plana gelir. Ne yapmak istiyorsanız o konularda daha hızlı ve cesur hareket edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar gün boyu etkili olacak Ay-Akrep burcu seyri, bazı kişilerin sizin rahat tavırlarınızı yaklaşımlarınızı anlamazlıktan gelmeleri veya sizin yöntemlerinize karşı çıkarak üzerinizde hakimiyet kurmaları anlamına gelse de siz buna pek izin vermezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Akrep burcu geçişi tüm gün etkili olacak. Ruhsal açıdan güçlenmenizi sağlayıcı bu enerji, fikirlerinizi kendinizden emin bir şekilde ifade etmenizi, karşı cins üzerinde etkili olmanızı, sizden gizlenenleri duymanızı, görmenizi destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız
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