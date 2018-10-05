Günlük burç yorumları: 5 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

5 Ekim Cuma için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, iç dünyanızın derinlikleriyle temastır. Bu sayede ilişki gözden geçirilir. Sorunları olan çiftler bu süreçte birbirlerine karşı iğneleyici konuşabilir, her sözün altında bir şey arayabilirler. Geçmişte yaşananlar saklandıkları yerden çıkmaya hazır olduğundan, her iki taraf da zayıf noktalarını birbirine karşı koz olarak kullanabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek yöneticiniz Venüs süresince ilişkide, her iki kişi de, baskın olmaya çalışır. Duygular kelimelere belki dökülmez, ilişki hakkında derinden derine düşünülür. İlişkisi sağlam çiftler için bu süreç tutkulu bir cinsellik ve birlikte olmanın mutluluğudur. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerçekleşecek aşk evinizin yöneticisi Venüsün geri hareketi eski problemlerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde olumludur. Yaşadığınız ne olursa olsun öncelikle yapılması gereken budur. Kendiniz kusursuz hissetme isteğiniz yüksek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında etkili olacak Venüsün geri hareketi aşk evinizde gerçekleşeceği için sizleri oldukça yakından ilgilendirmekte. Cinsel çekiciliğinizin, paylaşımların öne çıktığı bu süreçte, eğer geri hareket olmasa belki de farkında olmadığımız sorunlarla yaşamaya devam edecektiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında tarihinde etkili olacak Venüs geri hareket süresince, mesleki durumu, toplumsal ilişkilerinizi, işe dönük araştırmaları, gelecekten beklentilerinizi bir düşünün. İş hayatında kurallar acımasızdır. Yani oyunu kuralına göre oynamıyorsanız sorun çıkacak demektir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda geri hareketini sürdürecek olan Venüs, yakın çevrenizle başta olmak üzere, partnerinizle aranızdaki iletişimi gözden geçirmeniz, gündelik hayatın içinde hangi konularda anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz, hangi mevzularda birbirinizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz bunları ele almanız gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda geri hareketini sürdürecek yöneticiniz Venüs, maddi değerleriniz, güvenliğiniz ve ihtiyaçlarınızla ilgili biraz takıntı, endişe veya gücünüzü kabul ettirme yönünde baskı yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında burcunuz üzerinde geri hareketine başlayacak Venüs, ihtiyaçlarınızdan tutun da, yaşadığınız ilişki veya aşka bakış açınıza kadar her şeyi derinlikli gözden geçirmenizdir. Bu gözden geçirişte kişinin kendine ait olanı korur ve gözetir. Çıkarları doğrultusunda meseleleri ele alır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında gerileyecek Venüs, gizli ve yasak bir aşkın büyüsüne kapılmanıza neden olabilir. Ayrıca eski bir ilişkinin tekrar hesaplaşma vaktidir. Kendi içinizde kin, öç gibi duygulara kapılmanız mümkündür. Tabi ki yaşadığınız ilişki, kişisel yapınız veya dönemin kendi içindeki şartları gereği bu duygular daha değişik tarzda şekillenebilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında gerileyecek Venüs, çevrenizdekilerin göründükleri gibi olmadıklarını hissetmenize neden olur. Tutku, alışkanlık veya çıkar gibi olguları tekrar kendi içinizde ele alın. Geçmiş geçmişte kalmalı sözünü kendinize rehber edinmeniz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız