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Günlük burç yorumları: 5 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 08:07 | Son Güncelleme

5 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, sonbaharın bu ikinci günü için burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 5 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

5 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, sosyal faaliyetleriniz, idealleriniz veya kısa süreli olarak gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedefleriniz konusunda sadece kendi adınıza değil, başkalarının da yararına olacak şekilde hareket edebilirsiniz. Bir yandan kendi temellerinizi güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan sizin için değerli olan kişilerle yakından ilgilenmeniz, etrafınızda bulunan kişilerden olumlu yansımalar almanızı sağlayabilir. evamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, güvenliğiniz konusunda sağlam temelli olan girişimlerde bulunmak anlamında gayet faydalıdır. Bugünü ihmal etmeden ama geçmişi de unutmadan, gelecekle ilgili amaçlarınızı tekrar gözden geçirmenizi sağlar. Kendinize duyduğunuz güven, duruşunuza yansır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, varmak istediğiniz hedef ve bu hedef için izlenmesi gereken yoldan gerçekten eminseniz doğru adım atmanızı sağlar. Aksi takdirde duygusal yönde düşünmek yanlış hareket etmeye neden olur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, ailevi konularda kendi duygularınız kadar, birlikte yaşadığınız kişilerin de hislerine önem vermenizi sağlar. Empatide bulunursunuz. Çevrenizle olan ilişkiniz bu saatlerde olumludur. Titiz bir şekilde her şeyi gözden geçirirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, elinizden geldiğince empatide bulunmaya çalışınız. Özellikle parasal konularda dikkatlice hareket edelim. Kendi söylediklerinizin illa kabul ettirmeye çalışmak yanlış olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, kendinizle ve çevrenizle barışık olmanızı sağlayıcıdır. İlişkinizle alakalı mevzularda da, şefkatli ve düşünceli yaklaşımlar size pozitif bir yansıma şeklinde geri dönebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, ailemiz, vatanımız ve toplumsal konularda hassas davranmanız anlamına geliyor. Aslında bilinçli şekilde incelesek, belki de kafamızı taktığımız problemi rahatlıkla çözebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, bilginizi, tecrübelerinizi iş veya eğitim alanlarında ifade edebilmeniz için sizi destekleyicidir. Önemli bir kişiden destek görebilirsiniz. Bu sizin için gayet umut vericidir. İnsanlarla akıllı bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, borçlanma konularında mutlaka akıllı düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Geleceğimizi risk altına alacak kararlardan kaçınalım. Güvenilir olmayan ne varsa, ondan uzak durmakta yarar var. Düşünelim, tartalım öyle hareket edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, duygularınızın gayet iyi farkında olarak değerlendirmelerde bulunmanızı ve hayatın size sunabilecekleri konusunda iyimser düşünmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, zorunluluklar, bencillikler, insanların çıkarcı ve tuhaf davranışları bizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 12:31 Ay-Güneş görünümü, sevdiklerimize, bizim için değerli olan her şeye verdiğimiz önemin ve ilişkilerde seçiciliğin işaretçisidir. Duyarlı düşünürüz, sevdiğimizi sahipleniriz ve aynı şekilde davranılmasını bekleriz. Devamını okumak için tıklayınız

2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
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