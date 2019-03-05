Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

5 Mart Salı günüj için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 MART Koç Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay Kova burcunda ilerliyor. 11:05-11:10 arasında Ay boşlukta olacak. Sonrasında ise Ay Balık burcuna geçiyor. Duygusal tarafınızın ortaya çıktığı bir gün geçirebilirsiniz. Gün içerisinde duygularınız ve mantığınız arasında kaldığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Günün başlangıcında Ay Kova burcunda hareket ediyor. Kısa süreliğine 11:05-11:10 arası boşluğa giriyor. 11:10’da ise Ay Balık burcuna geçiyor. Şansa ihtiyacınız olan konularınız varsa bugün gündüz saatlerinde eyleme geçebilirsiniz. Olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. 11:05-11:10 arasında boşlukta olsa da sonrasında Balık burcuna geçiş yapıyor. Kariyeriniz ön planda olabilir. İşinizde duygusal kararlar almamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Güne uyandığınızda Ay Kova burcunda ilerliyor. Saat 11:05-11:10 arasında Ay boşlukta ilerledikten sonra Balık burcuna geçiyor. Gündüz saatlerinde iyimser enerjiler taşıdığınız bir zamanda olacaksınız. Sizleri mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Bugünün başında Ay Kova burcunda ilerliyor. Saat 11:05-11:10 aralığında Ay boşlukta hareketini sürdürecek. Ay, 11:10 itibariyle de Balık burcuna geçiyor. Bugün finansal işlemlerinize vakit ayırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Günün başında Kova burcunda ilerleyen Ay, 11:05-11:10 arasında boşlukta hareketini sürdürdükten sonra Balık burcuna geçiyor. Bugün partneriniz odak noktanız olabilir. Duygusal dakikalar yaşayacağınız zamanlar olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. 11:05-11:10 arası Ay boşlukta hareketini sürdürecek. 11:10’da Balık burcuna geçen Ay, bugün çalışma ortamınızda gelişmeler yaşatabilir. Yeniay’a yaklaşırken eski işlerinizi tamamlamak yerinde olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Ay günün başlangıcında Kova burcunda hareket ediyor. Saat 11:05-11:10 aralığında Ay hareketine boşlukta devam edecek. 11:10 itibariyle Balık burcuna geçiş yapan Ay, aşk hayatınız ve çocuğunuzla ilgili konularda gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Günün başında Ay Kova burcunda hareketini sürdürüyor. Sonrasında ise kısa süreliğine 11:05-11:10 arası boşluğa giriyor. Daha sonra Balık burcuna geçen Ay, ailevi konularınıza vakit ayıracağınız bir gün geçirebileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız