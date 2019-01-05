Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 OCAK Koç Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. İşinize ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. İş değiştirmeyi düşünenler varsa başvuru yapabilir. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları sinirlerinizin gergin olacağı bir gün yaşayabileceğinizi gösteriyor. Sakin olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün seyahat planları yapabilirsiniz. Yavaş yavaş hayata bakış açınızı değiştirmektesiniz. İyimser bir ruh haliniz var. Eğitim, yurt dışı, hukuki konular gündeminizde olabilir. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontaklarından dolayı yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Oğlak burcunda seyrine devam eden Ay, bugün maddi konularınıza odaklanacağınızı gösteriyor. Borçlarınızı kapatmak için harcamalarınızı minimuma indirebilirsiniz. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları size sürekli akıl veren kişilerle aranızda gerginlikler yaratabilir. Ufak sakarlıklar can sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Bugün Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Partnerinizle olan ilişkinize odaklanacağınız bir gündesiniz. Aranızdaki sorunu düzeltmek için bir adım atabilirsiniz. Yalnız, Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları gergin bir ruh hali verecektir. Kelimelerinizi dikkatli seçmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir gündesiniz. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları gergin bir ruh hali yaratabilir. Çalışıyorsanız ofis arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay bugün Oğlak burcunda ilerliyor. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları agresif durumlar yaratabilir. Partnerinize karşı istemeden söyleyeceğiniz sözler kalbini kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Bugün Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Ailenize vakit ayıracağınız bir gündesiniz. Evinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları gergin bir ruh hali yaratabilir. Ev kazalarına karşı dikkatli olun. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Günün genelinde Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Kardeşiniz veya yakınlarınızla ilgili konulara vaktinizi harcayabilirsiniz. İnsanların sizin fikrinize ihtiyacı olduğu bir gündesiniz. Ay’ın Mars ve Satürn ile kontakları stresli zamanlara neden olabilir. Elektronik aletlerinize dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız