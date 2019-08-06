Günlük burç yorumları 6 Ağustos Salı - Ay, Plüton ve Merkür ile sert temasta!

5 Ağustos Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Plüton ve Merküe ile gerilim içinde olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün ilk saatlerinde Plüton ve Merkür ile sert kontak kurmasıyla hem kariyer hem aile yaşantınızda agresif bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Devamında bugün 10:35-18:31 arası Ay, boşlukta hareket ediyor. Devamını okumak için tıklayınız