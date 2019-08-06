Günlük burç yorumları 6 Ağustos Salı - Ay, Plüton ve Merkür ile sert temasta!

5 Ağustos Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Plüton ve Merküe ile gerilim içinde olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün ilk saatlerinde Plüton ve Merkür ile sert kontak kurmasıyla hem kariyer hem aile yaşantınızda agresif bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Devamında bugün 10:35-18:31 arası Ay, boşlukta hareket ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay’ın Plüton ve Merkür ile sert etkileşimler kurması nedeniyle sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sabahtasınız. İletişiminiz gündüz saatlerinde agresif olabilir. 10:35-18:31 arası Ay, boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sabah saatlerinde Ay’ın önce Plüton sonra Merkür ile kurduğu zorlu açılar nedeniyle partnerinize karşı ani çıkışlar yapabilirsiniz. Fazla kontrolcü olmanız bugün aranızda gerginlik yaratabilir. Saat 10:35-18:31 arası Ay, boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay hem Plüton hem Merkür ile sabah saatlerinde sert kontaklar oluşturuyor. Aile içinde anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Evliliğinizdeki kıskanç tavırlar bugün partnerinizin tepki göstermesine neden olabilir. Ay, 10:35-18:31 arası boşlukta ilerliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, sabah saatlerinde Plüton ve Merkür ile zorlu açılar kuracağından eğitim hayatınızda gergin bir süreç geçirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz iyi olacaktır. Sonrasında Ay, saat 10:35-18:31 arası boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın günün ilk ışıklarında Plüton ve Merkür ile sert açılar kurması maddi olarak sizi zorlayacak gelişmelerle yüzleşebileceğinizi gösteriyor. Aşk hayatınızda tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Günün devamında Ay, 10:35-18:31 arası boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugünün başında Ay’ın Plüton devamında Merkür ile oluşturduğu sert açılar nedeniyle öfkenize yenik düşebileceğiniz bir sabah geçirebilirsiniz. Bir anlık sinirle özellikle kariyerinizde ani kararlar almayın. Saat 10:35-18:31 aralığında Ay, boşlukta hareket ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, önce Plüton ardından Merkür ile sert kontaklar kurarak sabaha gergin başlamanıza neden olabilir. Özellikle kronik rahatsızlıklarınız varsa kendinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sabah Ay, Plüton ve Merkür ile zorlu etkileşimler kurduğundan maddi konularda şansınızı pek zorlamayın. İnternet üzerindeki finansal işlemlerinize dikkat edin. 10:35-18:31 arası Ay, boşlukta ilerliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sabah Plüton ve Merkür ile sert açılar kuran Ay, kariyer hayatınızda stresli zamanlar geçirmenize neden olabilir. Yöneticinizin egolu davranışlarına maruz kalabilirsiniz. Ay, günün kalanında 10:35-18:31 arası boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk ışıklarında Ay’ın Plüton sonrasında Merkür ile oluşturduğu zorlu kontaklar nedeniyle akademik hayatınızda her şeyi dikkatli olarak yapın. Seyahat ediyorsanız riskli hareketlerden kaçının. Ay, saat 10:35-18:31 aralığında boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Plüton ve Merkür ile sert etkileşimlerde bulunduğundan borçlarınızla alakalı bilmediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu unuttuğunuz bir ödeme de olabilir. Eşinizin sizden sakladığı bir borç da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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