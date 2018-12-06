Günlük burç yorumları: 6 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, hayallerimizin ve ideallerimizin peşinden gitme arzumuzu körükleyicidir. Ancak kişinin mutlaka kararlı olması gerekir. Ne yapması gerektiğini bilmesi lazımdır. Yoksa sadece arzulama ancak gereklerini yerine getirememe riski oluşur. Hayalleri yazıya, tuvale dökebiliriz. Biraz kendimizden, biraz görüşlerimizden, inancımızdan bahsetmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 01:22 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, iyi niyetimizi kimsenin kullanmasına izin vermeyelim. Yaşanan zorlu tecrübeleri unutmayalım. İdeallerimize sahip çıkalım. Ödemekte zorlanacağımız borçlara girmeyelim. Başkalarıyla maddi-manevi yöndeki ilişkimizi gerçekçi bir şekilde gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, ilişkide can olmanın, birlikte yol almanın, dürüstlüğün önemini işarete ediyor. Partnerinizin özlemleriyle, sizinkiler örtüşüyor mu? Bu beraberlikte fantezileriniz aynı yönde mi? Bağlanma sorunları yaşıyor musunuz? Birbiriniz üzerinde baskı uygulayarak, tatminsizliğe neden oluyor musunuz? Bunların tümü önemlidir. Birbiriniz hakkında iç görüleriniz ne diyor? Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, sizin bir çok konuda olduğu gibi, sağlık ve çalışma hayatınızı ilgilendiren meseleler üzerinde de ideallerinizi gözden geçirmenizi sağlıyor. Ancak burada asıl önemli olan, siz ufak çapta bir kitleye mi hizmet etmek istiyorsunuz yoksa hedefiniz birçok insana ulaşmak mı? İşte bu sorunun cevabı, öncelikle mesleki yeterliliğinize, kararlılığınıza ve ideallerinize bağlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, aşkta ideallerin peşinden gitme, size göre doğru olanı yaşama, fantezilerinizin önemi, sınırlanmadan özgürce hareket etme arzunuzu yükseltiyor. Ancak tabii ki yalnız olup olmadığınız, insanlara güvenip güvenmediğiniz, mali durumunuz ve bugüne dek yaşadıklarınız da önemli. İnsan ister de, öyle tecrübeler yaşamıştır ki, hayal kırıklığından korkar. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, arzularınız, istekleriniz, ulaşmayı istediğiniz hedefleriniz doğrultusunda hareket etmekten yana olduğunuzu gösteriyor. Özellikle bilginiz ve tecrübeniz dahilinde insanlara akıl veriyor, hatta rehberlik ediyorsunuz. Ancak bu hizmetlerinizi tek başına sürdürmek, kimseyle çalışmaktan yana da değilsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, başkalarıyla parasal ilişkinizde kendi çıkarlarınızı göz önüne alarak düşünmenizi sağlar. Elinizdekini korumak için hesabınızı iyi yaparsınız. Hatta çok istediğiniz bir şeyi almaktan son anda vazgeçebilirsiniz. Para konusunda hırslı davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız