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Günlük burç yorumları: 6 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 07:04 | Son Güncelleme

6 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 6 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, hayallerimizin ve ideallerimizin peşinden gitme arzumuzu körükleyicidir. Ancak kişinin mutlaka kararlı olması gerekir. Ne yapması gerektiğini bilmesi lazımdır. Yoksa sadece arzulama ancak gereklerini yerine getirememe riski oluşur. Hayalleri yazıya, tuvale dökebiliriz. Biraz kendimizden, biraz görüşlerimizden, inancımızdan bahsetmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 01:22 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, iyi niyetimizi kimsenin kullanmasına izin vermeyelim. Yaşanan zorlu tecrübeleri unutmayalım. İdeallerimize sahip çıkalım. Ödemekte zorlanacağımız borçlara girmeyelim. Başkalarıyla maddi-manevi yöndeki ilişkimizi gerçekçi bir şekilde gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, ilişkide can olmanın, birlikte yol almanın, dürüstlüğün önemini işarete ediyor. Partnerinizin özlemleriyle, sizinkiler örtüşüyor mu? Bu beraberlikte fantezileriniz aynı yönde mi? Bağlanma sorunları yaşıyor musunuz? Birbiriniz üzerinde baskı uygulayarak, tatminsizliğe neden oluyor musunuz? Bunların tümü önemlidir. Birbiriniz hakkında iç görüleriniz ne diyor? Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, sizin bir çok konuda olduğu gibi, sağlık ve çalışma hayatınızı ilgilendiren meseleler üzerinde de ideallerinizi gözden geçirmenizi sağlıyor. Ancak burada asıl önemli olan, siz ufak çapta bir kitleye mi hizmet etmek istiyorsunuz yoksa hedefiniz birçok insana ulaşmak mı? İşte bu sorunun cevabı, öncelikle mesleki yeterliliğinize, kararlılığınıza ve ideallerinize bağlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, aşkta ideallerin peşinden gitme, size göre doğru olanı yaşama, fantezilerinizin önemi, sınırlanmadan özgürce hareket etme arzunuzu yükseltiyor. Ancak tabii ki yalnız olup olmadığınız, insanlara güvenip güvenmediğiniz, mali durumunuz ve bugüne dek yaşadıklarınız da önemli. İnsan ister de, öyle tecrübeler yaşamıştır ki, hayal kırıklığından korkar. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, arzularınız, istekleriniz, ulaşmayı istediğiniz hedefleriniz doğrultusunda hareket etmekten yana olduğunuzu gösteriyor. Özellikle bilginiz ve tecrübeniz dahilinde insanlara akıl veriyor, hatta rehberlik ediyorsunuz. Ancak bu hizmetlerinizi tek başına sürdürmek, kimseyle çalışmaktan yana da değilsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek Ay, başkalarıyla parasal ilişkinizde kendi çıkarlarınızı göz önüne alarak düşünmenizi sağlar. Elinizdekini korumak için hesabınızı iyi yaparsınız. Hatta çok istediğiniz bir şeyi almaktan son anda vazgeçebilirsiniz. Para konusunda hırslı davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, parasal konular başta olmak üzere mesleki alanda da, abartılı hareket etmeye müsait olduğunuzu, aşırılıklara kaçma eğiliminizin aşk hayatınızla ilgili konularda da size hayal kırıklığı yaşatabileceğini işaret ediyor. Aslında ne istediğinizi veya ne yapmanız gerektiğini bilemediğiniz oluyor. İdeallerimiz ne ise, onların peşinden gideceğiz ancak boş fantezilerin de kurbanı olmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, sizin gayet dinamik ve sosyal anlamda girişken bir kişiliğe sahip olduğunuzu ancak iç dünyanızda kimsenin bilmediği hassasiyetler taşıdığınızı vurguluyor. Bilginizi, deneyimlerinizi insanlarla iyimser, bazen gereğinden abartılı bir şekilde paylaşıyor fakat aynı bugün olduğu gibi aslında kolayca insanların etkisi altında kalabiliyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, o hiç kimsenin bilmediği ancak sizin kendi dünyanızda önem taşıyan her meseleyi gözden geçireceksiniz. Çevrenize bakacaksınız. İnsanlar ne yapıyor, nelere üzülüyor, nelere gülüyor, neleri dert ediniyor. Sonra kendinize bakacaksınız. Dışa yansıtamadığınız, bir türlü tatmin olmadığınız arzularınızı düşüneceksiniz. Sizi neyin mutlu veya mutsuz ettiğini, nelere ihtiyaç duyduğunuzu düşüneceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, ilişkilerin, arkadaşlıkların sizi maddi ve manevi anlamda ne kadar tatmin edip etmediğini de düşüneceksiniz. Sosyal ilişkilerde başarılı olmak, insanları memnun etmek, onlara yol göstermek tabii ki güzeldir, olumludur. Fakat sizinle ilgili bir mesele olduğunda tarafsız kalabiliyor musunuz, bu çok önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 01:22 Güneş-Neptün görünümü, işiniz ve toplumsal yaşamınızla ilgili konulardaki ideallerinizi, belli bir sorumluluk, dikkat, sabırlılık anlamında mutlaka gözden geçirmelisiniz. Daldan dala atmadan, belli bir disiplin içinde hareket ederseniz, insanların sizdeki birçok özelliği, tecrübeyi ve özel yeteneği anlamalarını sağlarsınız. Devamını okumak için tıklayınız

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