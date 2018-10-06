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Günlük burç yorumları: 6 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 07:07 | Son Güncelleme

6 Ekim Cumartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 6 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Ekim Cumartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 02:19 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Her şeyi kontrol etme sevdanızdan vazgeçiniz. Bazen olayları kendi akışına bırakmak gerekir. Başkalarını olduğu gibi kendinizi de affetmeniz yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, aşk hayatınızla ilgili konularda etkili mantıklı şekilde hareket etmenin önemini gösteriyor. Her konuyu en ince detayına kadar görebilmenizi ve risk almadan isteklerinizi elde edebilmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, ev sınırları içindeki düzenleme, ayrıntıları ve ihtiyaçları gözden geçirme anlamında etkilidir. Mükemmellik anlayışınızı belli bir çizgide tutmanın faydalı olur. En azından istediğiniz gibi yürümeyen bir takım meseleleri sakince ele alınmış olursunuz. Bu size zaman kazandırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:19 sonrası Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Çevremizdeki insanların tuhaf davranışlarıyla karşılaştığımızda bunları elimizden geldiğince anlayışla karşılamaya çalışalım. Her şey mükemmel olsun diye kendinize eziyet etmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, parasal konular üzerindeki hassasiyeti çoğaltır. Duygular yerine mantığı öne alarak düşünmeniz halinde yeni güne daha sakin bir şekilde uyanmanız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:19 itibariyle Ay, burcunuzda ilerleyince mantığınızın sesi, duygularınızı bastırır. Hakikatler öne çıkmaya başlar. Duygu dünyanız açısından da arzuladığınız rahatlığa kavuşacağınız için dış dünyada kendinizi en olumlu şekilde ifade edebilecek gücü bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, sizi dış dünyadan ziyade iç aleminize yöneltir. Ancak bu alanda endişeli bir düşünce şekli hüküm sürer. Hiçbir şeyi beğenmezsiniz, durmadan söylenirsiniz. Sizi kimsenin dinlemediğinden söz edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, duygusal konularda bardağın dolu tarafından ziyade, aksaklık çıkaran noktalar üzerinde durmanıza neden olur. Resmin tamamı aslında güzeldir. Fakat siz detaylara takıldığınız için, bütüne bakmazsınız. Rahatlamanın en iyi yolu kitap okumak, biraz dolaşmak, ılık bir banyo, bir dostla sohbettir. Su, sinirlerinize iyi geldiği gibi sakinleşmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, başkalarını oldukları gibi kabul etmenizi zorlaştırır. Şu kişi neden böyle yaptı veya neden böyle konuştu diyerek olayları sorgulamaya başlarsınız. Üzerinizde belli bir baskı oluşur. Hangi meselede olursa olsun, zorlanmak, yokuşa sürülmek hoşuna gitmez. Alttan almaya çalıştıkça, birileri üzerinize gelirse tepkisel davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, elinizden geldiğince mantığınızı öne alarak düşünmeye çalışmanız halinde bazı durumları daha kolay atlatabilmenizi sağlayıcıdır. Çevrenizde bulunan kişilerle mantıklı bir şekilde iletişim kurmanız, bilgilerinizi paylaşmanız mümkündür. Duygusal konularda ise eleştirel davransanız da bu tartışmaktan ziyade bazı durumları düzenlemek, daha iyi işlemesini sağlamak içindir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:19 sonrası Ay Başak burcunda ilerlemeye başladığında, ilişkinizi yeniden onarmak için mantığınızın sesine kulak vermek lazımdır. Tarafsız düşünebilen, gerekli incelemelerde bulunan kişiler maddi konularda doğru karar verebilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, ilişkinizle alakalı konularda kendinizi düşünme zamanınızın geldiğinin göstergesidir. Sınırlar içinde yaşamaktan hoşlanmazsınız. Bu yüzden de yeri geldiğinde tepki göstermekten kaçınmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız

1-7 Ekim haftalık burç yorumları1-7 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
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