Günlük burç yorumları: 6 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Ekim Cumartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 02:19 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Her şeyi kontrol etme sevdanızdan vazgeçiniz. Bazen olayları kendi akışına bırakmak gerekir. Başkalarını olduğu gibi kendinizi de affetmeniz yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, aşk hayatınızla ilgili konularda etkili mantıklı şekilde hareket etmenin önemini gösteriyor. Her konuyu en ince detayına kadar görebilmenizi ve risk almadan isteklerinizi elde edebilmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, ev sınırları içindeki düzenleme, ayrıntıları ve ihtiyaçları gözden geçirme anlamında etkilidir. Mükemmellik anlayışınızı belli bir çizgide tutmanın faydalı olur. En azından istediğiniz gibi yürümeyen bir takım meseleleri sakince ele alınmış olursunuz. Bu size zaman kazandırabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 02:19 sonrası Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Çevremizdeki insanların tuhaf davranışlarıyla karşılaştığımızda bunları elimizden geldiğince anlayışla karşılamaya çalışalım. Her şey mükemmel olsun diye kendinize eziyet etmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, parasal konular üzerindeki hassasiyeti çoğaltır. Duygular yerine mantığı öne alarak düşünmeniz halinde yeni güne daha sakin bir şekilde uyanmanız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 02:19 itibariyle Ay, burcunuzda ilerleyince mantığınızın sesi, duygularınızı bastırır. Hakikatler öne çıkmaya başlar. Duygu dünyanız açısından da arzuladığınız rahatlığa kavuşacağınız için dış dünyada kendinizi en olumlu şekilde ifade edebilecek gücü bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, sizi dış dünyadan ziyade iç aleminize yöneltir. Ancak bu alanda endişeli bir düşünce şekli hüküm sürer. Hiçbir şeyi beğenmezsiniz, durmadan söylenirsiniz. Sizi kimsenin dinlemediğinden söz edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, duygusal konularda bardağın dolu tarafından ziyade, aksaklık çıkaran noktalar üzerinde durmanıza neden olur. Resmin tamamı aslında güzeldir. Fakat siz detaylara takıldığınız için, bütüne bakmazsınız. Rahatlamanın en iyi yolu kitap okumak, biraz dolaşmak, ılık bir banyo, bir dostla sohbettir. Su, sinirlerinize iyi geldiği gibi sakinleşmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız