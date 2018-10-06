Günlük burç yorumları: 6 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Ekim Cumartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Saat 02:19 Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Her şeyi kontrol etme sevdanızdan vazgeçiniz. Bazen olayları kendi akışına bırakmak gerekir. Başkalarını olduğu gibi kendinizi de affetmeniz yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, aşk hayatınızla ilgili konularda etkili mantıklı şekilde hareket etmenin önemini gösteriyor. Her konuyu en ince detayına kadar görebilmenizi ve risk almadan isteklerinizi elde edebilmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, ev sınırları içindeki düzenleme, ayrıntıları ve ihtiyaçları gözden geçirme anlamında etkilidir. Mükemmellik anlayışınızı belli bir çizgide tutmanın faydalı olur. En azından istediğiniz gibi yürümeyen bir takım meseleleri sakince ele alınmış olursunuz. Bu size zaman kazandırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 02:19 sonrası Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Çevremizdeki insanların tuhaf davranışlarıyla karşılaştığımızda bunları elimizden geldiğince anlayışla karşılamaya çalışalım. Her şey mükemmel olsun diye kendinize eziyet etmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, parasal konular üzerindeki hassasiyeti çoğaltır. Duygular yerine mantığı öne alarak düşünmeniz halinde yeni güne daha sakin bir şekilde uyanmanız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 02:19 itibariyle Ay, burcunuzda ilerleyince mantığınızın sesi, duygularınızı bastırır. Hakikatler öne çıkmaya başlar. Duygu dünyanız açısından da arzuladığınız rahatlığa kavuşacağınız için dış dünyada kendinizi en olumlu şekilde ifade edebilecek gücü bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, sizi dış dünyadan ziyade iç aleminize yöneltir. Ancak bu alanda endişeli bir düşünce şekli hüküm sürer. Hiçbir şeyi beğenmezsiniz, durmadan söylenirsiniz. Sizi kimsenin dinlemediğinden söz edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, duygusal konularda bardağın dolu tarafından ziyade, aksaklık çıkaran noktalar üzerinde durmanıza neden olur. Resmin tamamı aslında güzeldir. Fakat siz detaylara takıldığınız için, bütüne bakmazsınız. Rahatlamanın en iyi yolu kitap okumak, biraz dolaşmak, ılık bir banyo, bir dostla sohbettir. Su, sinirlerinize iyi geldiği gibi sakinleşmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 02:19 sonrası Başak burcunda ilerleyecek Ay, başkalarını oldukları gibi kabul etmenizi zorlaştırır. Şu kişi neden böyle yaptı veya neden böyle konuştu diyerek olayları sorgulamaya başlarsınız. Üzerinizde belli bir baskı oluşur. Hangi meselede olursa olsun, zorlanmak, yokuşa sürülmek hoşuna gitmez. Alttan almaya çalıştıkça, birileri üzerinize gelirse tepkisel davranabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, elinizden geldiğince mantığınızı öne alarak düşünmeye çalışmanız halinde bazı durumları daha kolay atlatabilmenizi sağlayıcıdır. Çevrenizde bulunan kişilerle mantıklı bir şekilde iletişim kurmanız, bilgilerinizi paylaşmanız mümkündür. Duygusal konularda ise eleştirel davransanız da bu tartışmaktan ziyade bazı durumları düzenlemek, daha iyi işlemesini sağlamak içindir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 02:19 sonrası Ay Başak burcunda ilerlemeye başladığında, ilişkinizi yeniden onarmak için mantığınızın sesine kulak vermek lazımdır. Tarafsız düşünebilen, gerekli incelemelerde bulunan kişiler maddi konularda doğru karar verebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 02:19 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, ilişkinizle alakalı konularda kendinizi düşünme zamanınızın geldiğinin göstergesidir. Sınırlar içinde yaşamaktan hoşlanmazsınız. Bu yüzden de yeri geldiğinde tepki göstermekten kaçınmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı
İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: Yüzme denemeleri yapsınlar
İngiltere'de metroda dehşet! Sinsice yaklaşıp yaşlı adamı raylara attı!
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi
Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!
Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan
MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
Faset sendromu nedir? Faset sendromu tedavisi nasıl olur? Faset sendromu ilaç ile tedavi edilir mi? Faset sendromu egzersizleri tedaviyi hızlandırır mı?
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum