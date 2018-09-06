HABER

Günlük burç yorumları: 6 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 07:00 | Son Güncelleme

6 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, sonbaharın bu ikinci günü için burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 6 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 6 Eylül-30 Nisan 2019 tarihlerinde Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, amaca yönelik şekilde ilerlemek, sorumluluk almak, disiplinli çalışmak, koşullar çerçevesinde hareket etmek, yavaş fakat sağlam ilerlemek, bazen karamsarlık ancak çoğunlukla olgun yaklaşımlarda bulunmak dönemin insana kattığı değerler ve derslerdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 6 Eylül-30 Nisan 2019 tarihlerinde Oğlak burcunda düz ilerleyecek Satürn, amaç-hedef-disiplin-sabır-sorumluluk çerçevesinde ilerleyeceğiniz bu süreçte, eğitim hayatınızı, işinizi, hayata bakış açınızı sağlam bir şekilde yapılandırmanın ve tercihlerinizi yapmanın önemini kavrayacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 6 Eylül-30 Nisan 2019 tarihlerinde Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn süresince, sevgiliniz, eşiniz veya iş ortaklarınızla ilgili finansal konularda ayaklarınızı sağlam olarak yere basmanız gerektiğini biliniz. Hakikaten güvenilir ve doğru bir ortakla çalışmalısınız. Birbirinize karşı sorumluluğunuz olduğunu bilerek, dürüst davranmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn süresince mantıklı olmak gerekir. Duygusal düşünmeyiz. Kırılmaktan, yanılmaktan, gelir geçer bir ilişkide zaman kaybetmekten çekiniriz. O nedenle herkese prim vermeyiz. Evlilikler de aynı şekildedir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, çalışma hayatımız, sağlığımız, günlük yaşamımızla ilgili konularda sorumluluk çerçevesinde hareket ederek sağlam bir yapılandırmada bulunacağız. İşimize hayatımıza kendimize önem vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn süresince, aşk hayatımız, çocuklar, yeteneklerimiz, eğlence ve keyif konularında ciddiyet ve sorumluluk merkez alınacak. Gelir geçer bir aşk yaşanmaz. Flört etmek yerine, uzun vadeli bir ilişkiyi tercih ederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn aile yaşamı, ev, güvence, geçmiş, anne-babalık olguları, yerleşim yerinizle ilgili meseleler sorumluluk çerçevesinde ele almaya devam etmelisiniz. Ev sahibi olmak, güvence anlamında sağlam adımlar atınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, yakınlarımızla ilişkimizi, oturduğumuz çevremizle ilgili meseleleri, ticaret, iletişim, eğitim hayatımızla ilgili konuları sorumluluk ve güvenilirlik ilkesi çerçevesinde ele alarak yapılandıracağız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, kazançlı işleri, yatırım, güvencemizle alakalı konuları ciddiyetle ele almaya devam edeceğiz. Bu süreçte para kazanmak pek kolay değildir. Çabalarız, emek sarf ederiz, alın teri dökeriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında burcunuzda düz seyirle ilerleyecek yöneticiniz Satürn süresince evleniriz, çocuğumuz olur, iş hayatına atılırız, dış dünyada kendimizi ispat ederiz. Yaşımız ve yaşam biçimimize göre kendimizi kanıtlamak, kabul ettirmek ve birey olarak duruşumuzu belirlemek bu dönemin etkileri arasında yer alır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn ruhsal ve fiziksel anlamda kendinizi yeniden yapılandırma, güven duygunuzu, hayatınızı, iç dünyanızı gözden geçirerek hangi temeller üzerinde yaşamınızı inşa ettiğinizi veya etmeniz gerektiğini, nelerin size dayatıldığını veya nelere dayandığınızı anlama dersidir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn döneminde, dostluklar kurarız, gruplara gireriz, ekip çalışmaları yaparız, işimizi, kendimizi tanıtırız. İnsanlara yardımcı oluruz, alanında deneyimli ve başarılı kişilerle bağlantı kurarak hem gelişiriz hem de birlikte bir şeyler başarmanın tadını çıkarırız. Bu doğru bir yoldur. Devamını okumak için tıklayınız

2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları astroloji irem su 6 eylül 2018

En Çok Okunan Haberler

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te trafoda yangın! 3 ilçeye elektrik verilemiyor

Karabük'te trafoda yangın! 3 ilçeye elektrik verilemiyor

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 5 Eylül Sayısal Loto sonucu sorgula

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 5 Eylül Sayısal Loto sonucu sorgula

İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.