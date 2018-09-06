Günlük burç yorumları: 6 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 6 Eylül-30 Nisan 2019 tarihlerinde Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, amaca yönelik şekilde ilerlemek, sorumluluk almak, disiplinli çalışmak, koşullar çerçevesinde hareket etmek, yavaş fakat sağlam ilerlemek, bazen karamsarlık ancak çoğunlukla olgun yaklaşımlarda bulunmak dönemin insana kattığı değerler ve derslerdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 6 Eylül-30 Nisan 2019 tarihlerinde Oğlak burcunda düz ilerleyecek Satürn, amaç-hedef-disiplin-sabır-sorumluluk çerçevesinde ilerleyeceğiniz bu süreçte, eğitim hayatınızı, işinizi, hayata bakış açınızı sağlam bir şekilde yapılandırmanın ve tercihlerinizi yapmanın önemini kavrayacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 6 Eylül-30 Nisan 2019 tarihlerinde Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn süresince, sevgiliniz, eşiniz veya iş ortaklarınızla ilgili finansal konularda ayaklarınızı sağlam olarak yere basmanız gerektiğini biliniz. Hakikaten güvenilir ve doğru bir ortakla çalışmalısınız. Birbirinize karşı sorumluluğunuz olduğunu bilerek, dürüst davranmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn süresince mantıklı olmak gerekir. Duygusal düşünmeyiz. Kırılmaktan, yanılmaktan, gelir geçer bir ilişkide zaman kaybetmekten çekiniriz. O nedenle herkese prim vermeyiz. Evlilikler de aynı şekildedir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, çalışma hayatımız, sağlığımız, günlük yaşamımızla ilgili konularda sorumluluk çerçevesinde hareket ederek sağlam bir yapılandırmada bulunacağız. İşimize hayatımıza kendimize önem vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn süresince, aşk hayatımız, çocuklar, yeteneklerimiz, eğlence ve keyif konularında ciddiyet ve sorumluluk merkez alınacak. Gelir geçer bir aşk yaşanmaz. Flört etmek yerine, uzun vadeli bir ilişkiyi tercih ederiz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn aile yaşamı, ev, güvence, geçmiş, anne-babalık olguları, yerleşim yerinizle ilgili meseleler sorumluluk çerçevesinde ele almaya devam etmelisiniz. Ev sahibi olmak, güvence anlamında sağlam adımlar atınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, yakınlarımızla ilişkimizi, oturduğumuz çevremizle ilgili meseleleri, ticaret, iletişim, eğitim hayatımızla ilgili konuları sorumluluk ve güvenilirlik ilkesi çerçevesinde ele alarak yapılandıracağız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında Oğlak burcunda düz seyirle ilerleyecek Satürn, kazançlı işleri, yatırım, güvencemizle alakalı konuları ciddiyetle ele almaya devam edeceğiz. Bu süreçte para kazanmak pek kolay değildir. Çabalarız, emek sarf ederiz, alın teri dökeriz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 6 Eylül-30 Nisan 2019 arasında burcunuzda düz seyirle ilerleyecek yöneticiniz Satürn süresince evleniriz, çocuğumuz olur, iş hayatına atılırız, dış dünyada kendimizi ispat ederiz. Yaşımız ve yaşam biçimimize göre kendimizi kanıtlamak, kabul ettirmek ve birey olarak duruşumuzu belirlemek bu dönemin etkileri arasında yer alır. Devamını okumak için tıklayınız