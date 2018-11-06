Günlük burç yorumları: 6 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Kasım Salı ve yeni hafta için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Ay-Mars görünümü, ilişkinizle ilgili konularda hem ileriye dönük yapılacak ayarlamaları hem de sosyal yaşamınızı canlandırıcı gelişmelere olan ihtiyacın göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Güneş-Neptün görünümü, ilişkide sorunları görmezden gelebiliriz. Anlaşmazlıkları bir kenara koyarak iyimser düşünebiliriz. Oysaki kararlarımızı ve durumumuzu gerçekçi bir şekilde gözden geçirmemiz yararlı olur. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Ay-Mars olumlu görünümü, aşk hayatımızı canlandırıcı, hayatı güzel tarafından ele almamızı sağlayıcıdır. Sizi aktif hale getiriyor. Bütün isteğiniz özgür olmak ve dilediğiniz gibi kararlarınızı vermek. Sizi hiç kimsenin durdurmasına izniniz yok. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Ay-Mars görünümü, zorlukların üstesinden gelmek ve işlerinizi kolayca halletme isteğinizi işaret ediyor. Ancak bilinçli davranmamızda, kendimizi yormamamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Mars görünümü, hem sosyal açıdan bizi destekleyici, paylaşımlarda bulunmamızı sağlayıcı hem de moralimizi yerine getiricidir. Ancak partnerimiz bir hayli baskın davranabilir. Özgürlüğüne müdahalede bulunmanızı istemez. Bu görünüm, ilerisi adına eşinizle yapılacak konuşmaların işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Ay-Mars görünümü, parasal ve iş hayatınızla ilgili konularda, hatta ailevi meselelerde bir hayli hırslı davranmaya neden oluyor. Arzuladığınız gibi ilerlemekten yanasınız. Ancak baskıyla karşılaşırsanız tepki gösterebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Güneş-Neptün görünümü, parasal konularda ılımlı düşünmemize, değerlerimize sahip çıkmamıza, iyimser bir şekilde hareket etmemize yardımcı olur. Kişi inandıklarına sevgiyle sarılır. Empatide bulunur. Paranın önemini, sağlığın kıymetini, her şeye rağmen hayatın ne kadar güzel olduğunu hissedebilir.Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Ay-Mars görünümü, tercihlerinizi yaparken, parayı ve huzuru önemsediğinizi gösteriyor. Size göre herkes kendini düşünüyor. Siz de kendinizi artık öne almayı, çıkarlarınızın farkında olmayı bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Ay-Mars görünümü, sizi destekleyicidir. Hem ilişki meselelerinde güzel gelişmeler yaşanır hem de amacınıza uygun kararlar vermenizde yardımcıdır. Ancak fazla para harcatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Güneş-Neptün görünümü, çevremizle ılımlı, iyimser, şefkatli paylaşımlarda bulunmamızı, rahatlamamızı sağlayıcıdır. Duyarlıyızdır, hayatın zorluklarını düşünmek istemeyiz. Bir olumsuzluk söz konusu olsa bile, biz halledilir diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Güneş-Neptün görünümü, iş ve finansal hayatımızı ilgilendiren konularda psikolojik açıdan destekleyici, egomuza yenik düşmeden etrafımızdaki insanlarla empatik şekilde paylaşımda bulunmamızı sağlayıcıdır. İyimser düşünürüz. Parasal alışverişlerde aklımıza hesap kitap yapmak gelmez. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Güneş-Neptün görünümü, inancımızı yükselten, hayatı kucaklamamızı sağlayan, psikolojik açıdan güçlenmemizde yardımcı, dini duygularımızı çoğaltan uhrevi bir ışık gibidir. Olacakları hissetmemizi, yaratıcı kabiliyetlerimizi rahatlıkla öne sürmemizi sağlar. Hayırseverlik yönlerimiz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
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