Günlük burç yorumları 6 Mart Cuma - Ay, Aslan burcuna geçiyor

6 Mart Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden itibaren Aslan burcuna geçiş yaptığı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 MART Koç Günlük Burç Yorumu

Bugün, her yönden engellenmiş gibi görünüyorsunuz. Sevdiğiniz projeler askıya alınabilir. İşyerindeki karışıklıklar işiniz hakkında endişelenmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün havadaki yaratıcı enerjiden faydalanın. Ellerinizi hareket ettirin ve hayal gücünüzü eğlenceli ve sanatsal bir şeye doğru yönlendirin. Çalışmanızdan şüphe etmeye başlarsanız, tıkanıklık sarmalına düşebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Uzak bir yerde bir tatil planınız mı var? Beklenmedik küçük problemler planınızı bozabilir, bu da hevesinizi kırıp size tüm planı iptal etmeniz gerektiğini düşündürtebilir. Altıncı hissinizin yoğun olduğu bir gündesiniz bugün içgüdülerinize güvenin. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Nefes almakta zorluk çekiyormuş gibi hissediyorsanız ya da bugün her zamankinden çok sakar hissediyorsanız biraz işlerinize ara verip sağlığınıza önem gösterin. Biraz dinlenmeyi hak ediyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Kendinizi geliştirmeye odaklanabileceğiniz bir gün. Daha sağlıklı beslenme düşüncesindesiniz. Sağlıklı ürünler satan bir marketten bol bol taze sebze meyve alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Kendinizi, her şeyi idare edebileceğiniz kadar güçlü ve zihinsel olarak yetkin biri olarak ilan etmeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Mizah duygunuzu bugün kontrol altında tutun. Sadece bir kahkaha uğruna incinebilirsiniz. Enerjiniz biraz kontrol edilemez boyutta ancak itibarınıza dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız