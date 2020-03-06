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Günlük burç yorumları 6 Mart Cuma - Ay, Aslan burcuna geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 6 Mart Cuma için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın Aslan burcuna geçtiği bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 6 Mart Cuma - Ay, Aslan burcuna geçiyor

6 Mart Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden itibaren Aslan burcuna geçiş yaptığı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 MART

Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün, her yönden engellenmiş gibi görünüyorsunuz. Sevdiğiniz projeler askıya alınabilir. İşyerindeki karışıklıklar işiniz hakkında endişelenmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün havadaki yaratıcı enerjiden faydalanın. Ellerinizi hareket ettirin ve hayal gücünüzü eğlenceli ve sanatsal bir şeye doğru yönlendirin. Çalışmanızdan şüphe etmeye başlarsanız, tıkanıklık sarmalına düşebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Uzak bir yerde bir tatil planınız mı var? Beklenmedik küçük problemler planınızı bozabilir, bu da hevesinizi kırıp size tüm planı iptal etmeniz gerektiğini düşündürtebilir. Altıncı hissinizin yoğun olduğu bir gündesiniz bugün içgüdülerinize güvenin. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Nefes almakta zorluk çekiyormuş gibi hissediyorsanız ya da bugün her zamankinden çok sakar hissediyorsanız biraz işlerinize ara verip sağlığınıza önem gösterin. Biraz dinlenmeyi hak ediyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Kendinizi geliştirmeye odaklanabileceğiniz bir gün. Daha sağlıklı beslenme düşüncesindesiniz. Sağlıklı ürünler satan bir marketten bol bol taze sebze meyve alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Kendinizi, her şeyi idare edebileceğiniz kadar güçlü ve zihinsel olarak yetkin biri olarak ilan etmeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Mizah duygunuzu bugün kontrol altında tutun. Sadece bir kahkaha uğruna incinebilirsiniz. Enerjiniz biraz kontrol edilemez boyutta ancak itibarınıza dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Şu anda, hayatınız hakkında normalden daha açık olmaya çalışmalısınız. Ne yaptığınızı diğer insanlara bildirerek onları daha önemli hissettireceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün, kafanızda işle ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir! Düşünceleriniz, romantizme ve ilişkiye yönelik olabilir. Hayatınıza birinin girmesini isteyebilirsiniz. Aklınıza ne gelirse gelsin düşünmeden harekete geçmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ailenizle ilgili düşünceler ön planda olabilir. Yeni bir aile kurmak isteği içinde olabilirsiniz. Kariyerinizin boş zamanınızı çok fazla ele geçirdiğini düşünüyorsanız, bugün birisiyle bunun hakkında konuşmanın günü. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün enerjisi düşük insanlarla vakit geçirme olasılığınız yüksek. Bu durum sizin de modunuzun düşmesine neden olabilir. Gün sonunda zihninizi arındırmak için temiz hava alın ve yürüyüşe çıkın. Güzel bir akşam yemeği yiyerek sevdiğiniz bir filmi izleyin. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün çevrenizdeki insanlar ekstra duyarlı olabilir ve sizin bencil bir tavır takındığınızı düşünebilirler. Bu yüzden bugün konuşma ve tavırlarınıza daha fazla önem gösterebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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