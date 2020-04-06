HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Günlük burç yorumları 6 Nisan Pazartesi - Ay, başak burcunda seyrediyor!

Günlük burç yorumları 6 Nisan Pazartesi - Ay, başak burcunda seyrediyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 6 Nisan Pazartesi için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın Başak burcunda seyir halinde olduğu bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar haberimizde. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 6 Nisan Pazartesi - Ay, başak burcunda seyrediyor!

6 Nisan Pazartesi günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Başak burcundaki seyrine devam edeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu
İşinizle ilgili oldukça rahatsız edici söylentiler duyabilirsiniz. Yönetimin değişmesi konusunda bilgiler kulağınıza gelebilir. Burada kalıp kalmayacağınızı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Yeni yaratıcı projeler için ya da devam eden projeleri geliştirmek için bir dizi harika fikir aklınıza gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Birlikte çalıştığınız bir kişi size haber vermeden aniden ayrılabilir.Bu kafa karıştırıcı olabilir ve şirket içinde hiçbir şey bilmediğiniz değişiklikler olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Uzun zamandır görmediğiniz birinin bugün sesini duyabilir, özlem giderebilirsiniz. Genel anlamda güzel bir gün geçireceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Oldukça üzücü bir rüya bu gece uykunuzdan uyandırabilir. Uyanıp gerçek dünyaya odaklandığınızda, ciddi değerlendirmeye layık olmayacak kadar tuhaf görünebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bir iş arkadaşı veya partneriniz bugün oldukça alıngan olabilir. Bu nedenle bu kişiyle başa çıkmak zor olabilir. Biraz kurcalamak üstüne gitmek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün sizin için oldukça duygusal ve sezgisel geçebilir. Uzun zamandır küs oduğunuz biriyle bugün konuşabilir içinizden gelenleri dökebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün telefonda konuşurken bir arkadaşınız hakkında oldukça üzücü haberler alabilirsiniz. Ancak bu konuşmada geçenler konuştuğunuz kişinin abartması da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün biraz daha fazla para kazanmanızı sağlayacak iş fırsartı önünüze çıkabilir. Tek dezavantajı biraz daha fazla çalışmak zorunda olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Uzakta yaşayan birinden beklenmedik bir ziyaretle karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşınızı görmekten memnun olabilirsiniz ancak bu yapmanız gereken işlerinizi aksatabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Beklenmedik bir mali aksaklık sizi sıkıntıya sokabilir. Belki de diş ağrısı veya araba arızası gibi bir acil durum, planlayamadığınız önemli bir harcama gerektirir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Beklenmedik bir mali aksaklık sizi sıkıntıya sokabilir. Belki de diş ağrısı veya araba arızası gibi bir acil durum, planlayamadığınız önemli bir harcama gerektirir. Devamını okumak için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Irak'ın kuzeyine hava harekatıIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

Diğer Haberler
Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü! Toplu taşımada maske kuralına uyuluyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü!

İstanbul'da fırtına etkili oluyor 

İstanbul'da bu sabah! Etkisini artırdı

ABD'de hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı

ABD'de hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.