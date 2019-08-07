Günlük burç yorumları 7 Ağustos Çarşamba - Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

7 Ağustos Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Güneş ve Jüpiter olumlu bir uyum içinde olduğu içinde olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 Ağustos Koç Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Akrep burcunda hareket ediyor. Ödemeleriniz, kredileriniz için enerjinizi harcayabilirsiniz. Bugün sabah saatlerinde haftanın ilk güzel görünümü gerçekleşiyor. Güneş ve Jüpiter’in pozitif kontak kurması şansınızın açıldığı bir günde olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Eşinizle romantik kaçamaklar yapabilirsiniz. Sorunlarınız varsa bugün içinize atmak yerine güzel bir dille anlattığınızda her şeyin çözülebileceğini görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Duygusal hayatınızla ilgili karamsarlıklara kapılmak sadece size zarar verecektir. Olumlu bir haftadayken kendi kendinizi yermekten vazgeçin. Çünkü bugün haftanın şanslı günlerinden ilkini yaşıyor olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, Akrep burcunda hareket ediyor. Sizler için pozitif bir günün başlangıcı oluyor. Bugün aşk hayatınız ve çocuğunuz gündeminizde olabilir. Hisleriniz de güçlü olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Ailenizle ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Duygusal olarak kenetleneceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. İletişim yönünüzün bir hayli aktif olacağı bir gündesiniz. Eğitimle ilgili yeni girişimler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Akrep burcunda hareket ediyor. Kazancınız, harcamalarınız arasındaki dengeyi bulmanız gereken bir gündesiniz. Geliriniz artsa da harcamalarınızdan ötürü bunu hissedemiyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Pozitif günlerinizden birindesiniz. Dış görünüşünüzde değişimler için uygun bir zamandasınız. İçinizdeki neşeyi bugün hiçbir şey azaltamayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Kendinizi durgun hissedeceğiniz bir gün içinde olsanız da bugünün olumlu enerjisi sizi yükseltecektir. Çünkü yöneticiniz Jüpiter’in desteği arkanızda olacak. Devamını okumak için tıklayınız