Günlük burç yorumları: 7 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

7 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, adı üstünde yenilikleri kucaklama hevesimizdir. Büyümek, genişlemek, keşfetmek isteriz. Eğitim-iş veya farklı bir yolla her türlü deneyime açık oluruz. Fakat koşullarımız tabii ki önemli. Ya, her yönüyle ölçüp tartacağız veya içinde bulunduğumuz şartlara göre davranacağız. Bunlar kolay olmayabilir. Yeniayın görünümleri tam da bu söylediğimle örtüşüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, finansal durumunuzu iyileştirmek amaçlı keşif ve deneyimlerin işaretçisidir. Güçlü pozisyonda olan kişilerle bağlantı kurarak, farklı yollar yöntemler geliştirerek bir şekilde amacımıza ulaşmak isteyeceğiz. Yeniayın görünümleri, bu doğrultuda kurulacak bağlantıların göstergesidir. Sosyal medyada paylaşımlar bu konuda etkili olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık sürenin, ilişki konularına açıklık getirilmesini, duygularımızdan emin olmamızı, neyi isteyip istemediğimizi anlamamızı sağlayacaktır. Karşıt burcumuzda oluşması, bizim başkaları aracılığıyla arzu ve isteklerimizi anlamamızda yardımcı olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, iş hayatınız ve günlük yaşantınızda rahat koşullar, özgürlük ve yenilik isteğinizi vurguluyor. Bu sadece iş değil, sağlıklı yaşama arzunuzun da işaretçisidir. Beden ve ruh arzu ettiği huzuru bulmaktan yana. Bunun için sizin de kendinizi sorgulamanız vakti gelmiş demektir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, yeteneklerinizi değerlendirmenizi, projelere, girişimlere, aktivitelere yönelmenizi destekliyor. Maddi-manevi açıdan rahatlamak için buna ihtiyaç var. Hayatı sadece zorlu yüzünden görmek yerine, bizi mutlu edebilecek yanlarını da yaşamak lazım. Siz gururlu bir insansınız. Kimseye eğilmek istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, eviniz-ailenizle ilgili yapmak istediklerinizi, geleceğe dönük yeni kararlar vermenizi sağlıyor. Yeni bakış açısı bu. Daha özgür yaşamak, sevdiğiniz bir yaşam kurmak, gerçekten huzur bulacağınız bir hayatı deneyimlemek ihtiyacınız yükseliyor. Belki ailenizden uzaktasınız, belki de evlenmek üzeresiniz veya boşanma aşamasındasınız. Bütün bunlar sizi yoruyor, üzüyor veya şartlar nedeniyle zorlanıyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, size yeni yollar, yeni girişim ve çözüm yolları sunuyor. Aslında kişi, bu Yeniay sayesinde birçok şeyin farkına varıyor. Bu bile çok güzel bir gelişme diyebiliriz. Yeniay, farklı bir çevreye yerleşim, eğitim veya iş konularında özgürce karar vermek, fırsatları doğru şekilde değerlendirmek mümkün. Tabii ki sizlerin de, başta sağlığınız olmak üzere ne istediğinizi bilerek yeteneklerinizi mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor.Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, finansal durumu iyileştirmek ve mevcut sıkışıklığı gidermek adına destekleyicidir. Burada sizin de kendinizle yüzleşmeniz şart. Nelere para harcıyor, elinize geçeni nasıl değerlendiriyor ve yarınlarınızı düşünerek dikkatli oluyor musunuz? Görünen o ki, bu konuda sizde de biraz suç var. Gelin o zaman bu Yeniayda bütçemizi iyileştirecek kararlar verelim. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, 7 Aralık saat 10:20 burcunuzda doğacak Yeniay, adı üstünde yenilikte bulunmak, kendimizle ilgili konulara açıklık getirmek, istediğimiz hedefi gerçekleştirmek anlamına geliyor. Bu yanlış gidene, haksız olana bir dur diyebilme şansı tanıyor. Bununla da kalmıyor, kendinizi gözden geçirmenizde, yeniden tanımlamanızda rehberlik yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, sizi yorgun düşüren, hatta zaman zaman bağımlılık yarattığı için zorlayan meseleleri çözüme kavuşturmanızı, böylece daha sağlıklı karar vermenizi, tercihte bulunmanızı sağlayan bir güce sahiptir. Şu aralar, iyimser düşünmek bazen kolay olmuyor. Hatta neyin doğru veya gerekli olduğunu tespitte zorlanıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki haftalar içinde, ileriye dönük bazı plan ve projeler için sıkı çalışmanın işaretçisidir. Kazancınızla ilgili meseleler son zamanlarda sizi zorluyor. Şimdi bilinçli şekilde bu meseleye odaklanmalısınız. Har vurup harman savurmak vakti değil. Her kuruşun bir önemi var. Bazen iyi niyetimizden, hesap kitap bilmemezlikten hatalar yapıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, mesleki ve toplumsal alanda yapılacak yeni değişim ve gelişmelerin işaretçisidir. İnsanlar sizin bilgi ve deneyimlerinizden istifa edeceklerdir. Siz de bunun için çalışmalı, gayret göstermelisiniz. Madem yeni bir şeyler düşünüyorsunuz, madem başarıya ulaşmaktan yanasınız. O zaman şimdi, üstünüzdeki ağır toprağı tüm gücünüzle atın ve ben buradayım diyerek kollarınızı sıvayın. Devamını okumak için tıklayınız
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