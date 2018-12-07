Günlük burç yorumları: 7 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

7 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, adı üstünde yenilikleri kucaklama hevesimizdir. Büyümek, genişlemek, keşfetmek isteriz. Eğitim-iş veya farklı bir yolla her türlü deneyime açık oluruz. Fakat koşullarımız tabii ki önemli. Ya, her yönüyle ölçüp tartacağız veya içinde bulunduğumuz şartlara göre davranacağız. Bunlar kolay olmayabilir. Yeniayın görünümleri tam da bu söylediğimle örtüşüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, finansal durumunuzu iyileştirmek amaçlı keşif ve deneyimlerin işaretçisidir. Güçlü pozisyonda olan kişilerle bağlantı kurarak, farklı yollar yöntemler geliştirerek bir şekilde amacımıza ulaşmak isteyeceğiz. Yeniayın görünümleri, bu doğrultuda kurulacak bağlantıların göstergesidir. Sosyal medyada paylaşımlar bu konuda etkili olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık sürenin, ilişki konularına açıklık getirilmesini, duygularımızdan emin olmamızı, neyi isteyip istemediğimizi anlamamızı sağlayacaktır. Karşıt burcumuzda oluşması, bizim başkaları aracılığıyla arzu ve isteklerimizi anlamamızda yardımcı olacak. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, iş hayatınız ve günlük yaşantınızda rahat koşullar, özgürlük ve yenilik isteğinizi vurguluyor. Bu sadece iş değil, sağlıklı yaşama arzunuzun da işaretçisidir. Beden ve ruh arzu ettiği huzuru bulmaktan yana. Bunun için sizin de kendinizi sorgulamanız vakti gelmiş demektir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, yeteneklerinizi değerlendirmenizi, projelere, girişimlere, aktivitelere yönelmenizi destekliyor. Maddi-manevi açıdan rahatlamak için buna ihtiyaç var. Hayatı sadece zorlu yüzünden görmek yerine, bizi mutlu edebilecek yanlarını da yaşamak lazım. Siz gururlu bir insansınız. Kimseye eğilmek istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, eviniz-ailenizle ilgili yapmak istediklerinizi, geleceğe dönük yeni kararlar vermenizi sağlıyor. Yeni bakış açısı bu. Daha özgür yaşamak, sevdiğiniz bir yaşam kurmak, gerçekten huzur bulacağınız bir hayatı deneyimlemek ihtiyacınız yükseliyor. Belki ailenizden uzaktasınız, belki de evlenmek üzeresiniz veya boşanma aşamasındasınız. Bütün bunlar sizi yoruyor, üzüyor veya şartlar nedeniyle zorlanıyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 7 Aralık saat 10:20 Yay burcunda doğacak Yeniay, size yeni yollar, yeni girişim ve çözüm yolları sunuyor. Aslında kişi, bu Yeniay sayesinde birçok şeyin farkına varıyor. Bu bile çok güzel bir gelişme diyebiliriz. Yeniay, farklı bir çevreye yerleşim, eğitim veya iş konularında özgürce karar vermek, fırsatları doğru şekilde değerlendirmek mümkün. Tabii ki sizlerin de, başta sağlığınız olmak üzere ne istediğinizi bilerek yeteneklerinizi mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor.Devamını okumak için tıklayınız