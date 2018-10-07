Günlük burç yorumları: 7 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Ekim Pazar için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, her durumu ayrıntılı bir şekilde ele alarak, gözlemleyerek, bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı diyerek düzenlemek isteriz. Fakat bir yandan da huzur arar, dinlenmek, sakinleşmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız aşkın anlamını, sevgilinin nasıl davranması gerektiğini, yaşadıklarımızın bizde kalan izlerini öylesine mercek altına alır ki, aşk varsa da, yoksa da böylesi bir inceleme altında soluk alamaz hale gelir. Oysaki diğer yanımız, güzel bir paylaşım, belki birkaç dostla sohbet, şöyle bir rahatlamak arzusuyla doludur. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız huzursuz, hatta öylesine eleştirir ki her şeyi, iç dünyamızda her bir durum yarar-zarar hesabıyla ele alınır. Bu ev içinde, ailemizle olan ilişkimizde gözle görülür derecede artmıştır. Sanki her şey düzenli olmalı, yanlışlar olmamalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız etrafımızdaki her durumu inceler durur. En yakınımızdaki insanlar bile, bizim huzursuzluğumuzdan şikayet eder. Biz de memnun değilizdir halimizden. Konuşuruz ancak, sarf ettiğimiz her söz eleştirmeye dönüktür. Bazen de etrafımızdaki insanlar bize böyle yaklaşır. Benim tavsiyem, bu saatlerde dinlenelim. Buna oldukça ihtiyacımız var. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız değerlerimiz, sahip olduklarımız, olamadıklarımız yüzünden hesap kitap yapmaya hazır halde. Sanki her şey endekslenmiş güce, elimizde olana, olmayana. Öylesine madde alemine takılmışız ki, bizi rahatlatacak hiçbir şeye geçit vermiyor gibi zihnimiz. Peki ama hayat bu denli irdelenmeye değecek kadar zor mu? Hiç mi güzelliği yok şu yaşamın. İşte Ay-Neptün karşıtlığı bir başka yanını da keşfetmemizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız öylesine hazır ki, her durumu, her meseleyi, her insanı, hatta hayatı, yaşanılanları belli kriterlere dayandırmaya. Öyle ki, mesafeler koyuyoruz dünya ile aramıza. Öyle kolay ele geçirmek, iki çift güzel sözle size ulaşmak zor gibi. Olması gerekenler, neden olmadı diyerek kendimizi yormalar, sonra da kategorize ettiğimiz her şeyden yorulmalar. Oysaki bu karşıtlığın diğer ucundaki Neptün bizi, yanlış anlaşılmaları bir yana koyarak, kurallar dışına çıkmaya çağırıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlık etkisi altıda bir yanımız her şeye bir kulp takmaya, olur olmazları kafaya takmaya müsait halde. Öyle ki, ne sağımız belli ne solumuz belli, bir hayli de huzursuzuz. Bize göre bu böyle olmalıydı, şu şöyle neden olmadı soruları at koşturuyor zihnimizde. Zamanı güzel geçirmek, endişelerden kurtulup rahatlamak için istekli olursak, belki de ummadığımız güzelliklerin bize yönelmesini sağlayabiliriz. Ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, kiminle konuşsak dertlerinden endişelerden bahsederler. Fakat bir ses, aşk sana yakın der. Ne dersiniz, biraz rahatlamak için o sese kulak verelim mi? Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, şöyle bir rahatlamak için, hiçbir şey düşünmeden, sakince su misali akmaya ne dersiniz? Belki bir mum ışığında romantik bir gecede sevgiliyle olmak, belki bir müzik eşliğinde notaların gizinde dolaşmak, aşkı çağırmak neden olmasın ki. Ne dersiniz deneyelim mi? Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yandan hayatın görünen yüzündeki doğru ve yanlışları, inancımızı, düşüncelerimizi, bizi biz yapan her şeyi ayrıntılı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Bu sorunları bir yana bırakıp, sevdiklerimizle bir araya gelip keyiflenebilsek. Belki de yeni biriyle tanışırız veya sevdiğimiz kişiyle hoş bir ortamda vaktimizi değerlendirebiliriz. Şöyle dışarıdan içe yönelip, zihnimizi rahatlatabiliriz. Ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlık etkisinde ortaklarımız, eşimizle aramızdaki hesaplar, paylaşımlar, bölüşümler yormuş olmalı sizi. İşte tam bu saatte, şöyle bir rahatlamak için insan kendisine zaman ayırmayı bilmeliyiz. Çünkü en büyük zenginlik huzurdur. Bu huzuru yaratmak da en azından bizim elimizde. Sakince hayatı kendi haline bırakmak ve içimizdeki çocukla el sıkışmak. Deneyelim mi ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, endişeleri bir yana bırakıp kendimizi mutlu etmeyi bilelim. Hayatın bize neler getireceğini bilebilir miyiz? Belki bir yerde otururken veya bir sıcak kahveyi yudumlarken, çıkagelmiş beklenen. Hadi kalkın, tüm içtenliğinizle gülümseyin hayata ve çekin mutlulukları gönül dünyanıza. Devamını okumak için tıklayınız
Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı
ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!
Trump'ın merakla beklediği oylama gerçekleşti! Senato kararını verdi
Kritik seçimde 2 aday öne çıkıyor: 'Brezilyalı Trump' mı? 'Osmanlı Torunu' mu?
Ankara'da masaj salonuna fuhuş operasyonu!
Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!
Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na şok tepki
Sevgililer market soydu! Sebebi dehşete düşürdü
Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1
Çin'in fil adamı! Tam 15 kiloluk tümörle yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum