HABER

Günlük burç yorumları: 7 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 08:16 | Son Güncelleme

7 Ekim Pazar için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 7 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Ekim Pazar için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, her durumu ayrıntılı bir şekilde ele alarak, gözlemleyerek, bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı diyerek düzenlemek isteriz. Fakat bir yandan da huzur arar, dinlenmek, sakinleşmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız aşkın anlamını, sevgilinin nasıl davranması gerektiğini, yaşadıklarımızın bizde kalan izlerini öylesine mercek altına alır ki, aşk varsa da, yoksa da böylesi bir inceleme altında soluk alamaz hale gelir. Oysaki diğer yanımız, güzel bir paylaşım, belki birkaç dostla sohbet, şöyle bir rahatlamak arzusuyla doludur. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız huzursuz, hatta öylesine eleştirir ki her şeyi, iç dünyamızda her bir durum yarar-zarar hesabıyla ele alınır. Bu ev içinde, ailemizle olan ilişkimizde gözle görülür derecede artmıştır. Sanki her şey düzenli olmalı, yanlışlar olmamalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız etrafımızdaki her durumu inceler durur. En yakınımızdaki insanlar bile, bizim huzursuzluğumuzdan şikayet eder. Biz de memnun değilizdir halimizden. Konuşuruz ancak, sarf ettiğimiz her söz eleştirmeye dönüktür. Bazen de etrafımızdaki insanlar bize böyle yaklaşır. Benim tavsiyem, bu saatlerde dinlenelim. Buna oldukça ihtiyacımız var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız değerlerimiz, sahip olduklarımız, olamadıklarımız yüzünden hesap kitap yapmaya hazır halde. Sanki her şey endekslenmiş güce, elimizde olana, olmayana. Öylesine madde alemine takılmışız ki, bizi rahatlatacak hiçbir şeye geçit vermiyor gibi zihnimiz. Peki ama hayat bu denli irdelenmeye değecek kadar zor mu? Hiç mi güzelliği yok şu yaşamın. İşte Ay-Neptün karşıtlığı bir başka yanını da keşfetmemizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız öylesine hazır ki, her durumu, her meseleyi, her insanı, hatta hayatı, yaşanılanları belli kriterlere dayandırmaya. Öyle ki, mesafeler koyuyoruz dünya ile aramıza. Öyle kolay ele geçirmek, iki çift güzel sözle size ulaşmak zor gibi. Olması gerekenler, neden olmadı diyerek kendimizi yormalar, sonra da kategorize ettiğimiz her şeyden yorulmalar. Oysaki bu karşıtlığın diğer ucundaki Neptün bizi, yanlış anlaşılmaları bir yana koyarak, kurallar dışına çıkmaya çağırıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlık etkisi altıda bir yanımız her şeye bir kulp takmaya, olur olmazları kafaya takmaya müsait halde. Öyle ki, ne sağımız belli ne solumuz belli, bir hayli de huzursuzuz. Bize göre bu böyle olmalıydı, şu şöyle neden olmadı soruları at koşturuyor zihnimizde. Zamanı güzel geçirmek, endişelerden kurtulup rahatlamak için istekli olursak, belki de ummadığımız güzelliklerin bize yönelmesini sağlayabiliriz. Ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, kiminle konuşsak dertlerinden endişelerden bahsederler. Fakat bir ses, aşk sana yakın der. Ne dersiniz, biraz rahatlamak için o sese kulak verelim mi? Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, şöyle bir rahatlamak için, hiçbir şey düşünmeden, sakince su misali akmaya ne dersiniz? Belki bir mum ışığında romantik bir gecede sevgiliyle olmak, belki bir müzik eşliğinde notaların gizinde dolaşmak, aşkı çağırmak neden olmasın ki. Ne dersiniz deneyelim mi? Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yandan hayatın görünen yüzündeki doğru ve yanlışları, inancımızı, düşüncelerimizi, bizi biz yapan her şeyi ayrıntılı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Bu sorunları bir yana bırakıp, sevdiklerimizle bir araya gelip keyiflenebilsek. Belki de yeni biriyle tanışırız veya sevdiğimiz kişiyle hoş bir ortamda vaktimizi değerlendirebiliriz. Şöyle dışarıdan içe yönelip, zihnimizi rahatlatabiliriz. Ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlık etkisinde ortaklarımız, eşimizle aramızdaki hesaplar, paylaşımlar, bölüşümler yormuş olmalı sizi. İşte tam bu saatte, şöyle bir rahatlamak için insan kendisine zaman ayırmayı bilmeliyiz. Çünkü en büyük zenginlik huzurdur. Bu huzuru yaratmak da en azından bizim elimizde. Sakince hayatı kendi haline bırakmak ve içimizdeki çocukla el sıkışmak. Deneyelim mi ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, endişeleri bir yana bırakıp kendimizi mutlu etmeyi bilelim. Hayatın bize neler getireceğini bilebilir miyiz? Belki bir yerde otururken veya bir sıcak kahveyi yudumlarken, çıkagelmiş beklenen. Hadi kalkın, tüm içtenliğinizle gülümseyin hayata ve çekin mutlulukları gönül dünyanıza. Devamını okumak için tıklayınız

1-7 Ekim haftalık burç yorumları1-7 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji haftalık burç yorumları aylık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

McGregor - Khabib UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı online şifresiz izle)

McGregor - Khabib UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı online şifresiz izle)

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı

Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı

İlginizi Çekebilir

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor Fikret Hacıosman cinayetinin kamera görüntüleri

Doktor Fikret Hacıosman cinayetinin kamera görüntüleri

Yükseklik korkusu olan imam kubbeden inemedi

Yükseklik korkusu olan imam kubbeden inemedi

Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı

Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı

Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca!

Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Zabıtadan kaldırımda incir satan vatandaşa sert müdahale!

Zabıtadan kaldırımda incir satan vatandaşa sert müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.