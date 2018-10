Günlük burç yorumları: 7 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Ekim Pazar için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Yengeçler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız etrafımızdaki her durumu inceler durur. En yakınımızdaki insanlar bile, bizim huzursuzluğumuzdan şikayet eder. Biz de memnun değilizdir halimizden. Konuşuruz ancak, sarf ettiğimiz her söz eleştirmeye dönüktür. Bazen de etrafımızdaki insanlar bize böyle yaklaşır. Benim tavsiyem, bu saatlerde dinlenelim. Buna oldukça ihtiyacımız var.

Sevgili İkizler Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız huzursuz, hatta öylesine eleştirir ki her şeyi, iç dünyamızda her bir durum yarar-zarar hesabıyla ele alınır. Bu ev içinde, ailemizle olan ilişkimizde gözle görülür derecede artmıştır. Sanki her şey düzenli olmalı, yanlışlar olmamalıdır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız değerlerimiz, sahip olduklarımız, olamadıklarımız yüzünden hesap kitap yapmaya hazır halde. Sanki her şey endekslenmiş güce, elimizde olana, olmayana. Öylesine madde alemine takılmışız ki, bizi rahatlatacak hiçbir şeye geçit vermiyor gibi zihnimiz. Peki ama hayat bu denli irdelenmeye değecek kadar zor mu? Hiç mi güzelliği yok şu yaşamın. İşte Ay-Neptün karşıtlığı bir başka yanını da keşfetmemizi sağlayabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:04 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız öylesine hazır ki, her durumu, her meseleyi, her insanı, hatta hayatı, yaşanılanları belli kriterlere dayandırmaya. Öyle ki, mesafeler koyuyoruz dünya ile aramıza. Öyle kolay ele geçirmek, iki çift güzel sözle size ulaşmak zor gibi. Olması gerekenler, neden olmadı diyerek kendimizi yormalar, sonra da kategorize ettiğimiz her şeyden yorulmalar. Oysaki bu karşıtlığın diğer ucundaki Neptün bizi, yanlış anlaşılmaları bir yana koyarak, kurallar dışına çıkmaya çağırıyor.