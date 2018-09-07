Günlük burç yorumları: 7 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

7 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, işlerinizi düzene koymak ve kazanç elde etmek yolunda destekleyicidir. Bu görünüm etkisinde, görüşmeler başarılı geçer, planlar düzgün ilerler, projeler beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, maddi-manevi açıdan sizi mutlu edici gelişme ve haberlerin işaretçisidir. Kendinizi en güçlü şekilde ifade edebileceksiniz. Planlarınız umduğunuz gibi gidecektir. Aşkta, hayatın her alanında fikrinize uygun, sizi memnun edecek adımları atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, aileyi ilgilendiren önemli bir meselenin titiz şekilde gözden geçirilmesi ve ona göre bir yol belirlenmesini sağlıyor. Maddi açıdan biraz desteğe ihtiyacınız olabilir. Şu an belki bazı noktalar canınızı sıkıyordur. Fakat bunlar zamanla yerine oturur. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, önemli bir işi detaylarıyla gözden geçirerek yürürlüğe koymanızı sağlar. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Sıkı çalışın ve kendinize güvenin. Bu görünüm son derece akılcı şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, işimizi bilmenin, kazanca göre hareket etmenin göstergesidir. İnceleriz, artı ve eksilerini tartarız. Hiçbir şeyi hafife almayız. Ne istediğimizi bilerek karar veririz. Bu görünüm gelen bir iş teklifi, olumlu sonuçlanan bir görüşme, gelen güzel bir haberin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, karşınıza çıkacak olumlu fırsatları, olanakları işaret ediyor. Bugünlerde adım attığınız işlerde başarı sizden yana. Gelişmeler düşündüğünüz şekilde ilerler. Gelen haberler sizi memnun eder. Önemli bir karar vereceksiniz. Bu sizin için hayırlı olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, size farklı bir bakış açısı sunarak, canınızı sıkan meselelere çözüm bulmanızı sağlıyor. Akıllıca yapılan planların, bir işi başarılı şekilde bitirmenin göstergesi olan bu görünüm gayet olumludur. Devamını okumak için tıklayınız