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Günlük burç yorumları: 7 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 06:54 | Son Güncelleme

7 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, sonbaharın bu ikinci günü için burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 7 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

7 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, işlerinizi düzene koymak ve kazanç elde etmek yolunda destekleyicidir. Bu görünüm etkisinde, görüşmeler başarılı geçer, planlar düzgün ilerler, projeler beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, maddi-manevi açıdan sizi mutlu edici gelişme ve haberlerin işaretçisidir. Kendinizi en güçlü şekilde ifade edebileceksiniz. Planlarınız umduğunuz gibi gidecektir. Aşkta, hayatın her alanında fikrinize uygun, sizi memnun edecek adımları atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, aileyi ilgilendiren önemli bir meselenin titiz şekilde gözden geçirilmesi ve ona göre bir yol belirlenmesini sağlıyor. Maddi açıdan biraz desteğe ihtiyacınız olabilir. Şu an belki bazı noktalar canınızı sıkıyordur. Fakat bunlar zamanla yerine oturur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, önemli bir işi detaylarıyla gözden geçirerek yürürlüğe koymanızı sağlar. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Sıkı çalışın ve kendinize güvenin. Bu görünüm son derece akılcı şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, işimizi bilmenin, kazanca göre hareket etmenin göstergesidir. İnceleriz, artı ve eksilerini tartarız. Hiçbir şeyi hafife almayız. Ne istediğimizi bilerek karar veririz. Bu görünüm gelen bir iş teklifi, olumlu sonuçlanan bir görüşme, gelen güzel bir haberin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, karşınıza çıkacak olumlu fırsatları, olanakları işaret ediyor. Bugünlerde adım attığınız işlerde başarı sizden yana. Gelişmeler düşündüğünüz şekilde ilerler. Gelen haberler sizi memnun eder. Önemli bir karar vereceksiniz. Bu sizin için hayırlı olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, size farklı bir bakış açısı sunarak, canınızı sıkan meselelere çözüm bulmanızı sağlıyor. Akıllıca yapılan planların, bir işi başarılı şekilde bitirmenin göstergesi olan bu görünüm gayet olumludur. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, titiz çalışma, sorumluluk alma ve başarılı olmanın işaretçisidir. Çıtanız yükselir. Bir üst konuma gelebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde yönetici olursunuz veya böyle bir kadroda yer alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, titiz çalışma, sorumluluk alma ve başarılı olmanın işaretçisidir. Çıtanız yükselir. Bir üst konuma gelebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde yönetici olursunuz veya böyle bir kadroda yer alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, yeni iş ve projelerin işaretçisidir. Titiz çalışmanızın karşılığını alırsınız. İnsanlar sizden hayranlıkla söz eder. Başarıya odaklı, azimli oluşunuz, başkalarının dikkatinden kaçmaz. Uzun zamandır üstünde çalıştığınız bir iş başarıyla sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, maddi bir sıkışıklığa bulunan çözümün göstergesidir. Ancak bu çözüm kredi çekmek, borç almak yönünde ise, iyi düşünmelisiniz. Riskli işlerden kaçının. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 10:41 Merkür-Uranüs görünümü, ilişkide yaşanan sorunları biz olma duygusuyla çözmenin göstergesidir. Yeni ve farklı açıdan bakarsınız. Bu görünüm çiftler arasında iletişimin güçlenmesini sağlıyor. Birlikte hareket etmeyi, düşünmeyi kolaylaştırıyor. Devamını okumak için tıklayınız

1-9 Eylül haftalık burç yorumları1-9 Eylül haftalık burç yorumları
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