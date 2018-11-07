Günlük burç yorumları: 7 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

7 Kasım Çarşamba ve yeni hafta için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık dönemde kendimizi ilişkiler aracılığıyla tanıma, anlamlandırma, çıkarlarımızı koruma ve kollama yönünde etkilidir. Gizliliği önemsediğimiz için, planlarımızdan ilişkimizden, yapacaklarımızdan, duygularımızdan pek bahsetmeyiz. Derinlemesine düşünüp hesabımızı yaparız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir ay boyunca eşimiz, sevgilimiz, iş ortağımız ve genel olarak başkalarının varlığı bizim için etkili ve önemli olmaya başlar. Kendimizle baş başa kalmak değil, onlarla tamamlanmak isteriz. Bekar Boğalar bu dönemde yeni biriyle tanışabilir, ilişkiye adım atarlar. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Akrep burcunda doğacak Yeniay, bir aylık süreçte sağlıklı yaşamanın iş ve özel hayattaki önemini daha fazla vurgulayacak. Mevcut şartlar altında yaşamakta zorlanıyorsak, işler istediğimiz gibi şekilde yürümüyorsa, finansal açıdan sıkışmışsak tabii ki bu Yeniayda aklımızı başımıza toplayıp bir yol ve yön belirleyeceğiz. Buna kararlı olacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Akrep burcunda doğacak Yeniay, gücü ve kontrolü elinizde tutma çabanız ve değerli bulduğunuz her şeyi sahiplenme duygunuzdur. Bir hayli hırslı, bir hayli tutkulu ve ne olursa olsun kazanmaya dönük düşünürsünüz. Yengeçler için bu Yeniay, yeni bir aşkın işaretçisi veya devam eden ilişkide sevgilimize olan düşkünlüğün artışıdır. Daha çok severiz, daha çok arzularız ve reddedilmekten hoşlanmayız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, ailemiz-yuvamız ve değer verdiğimiz her şeyi koruma dürtümüz, sahiplenme arzumuzdur. Daha fazla kazanmak, güçlenmek, yarınları garanti altına almak isteriz. İdeallerimiz doğrultusunda bir gelecek için çabalarız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, her yönüyle bir işe, ilişkiye, meseleye odaklanmanın işaretçisi olacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte, çıkarlarınızı gözeterek kararlarınızı vereceksiniz. İnandığınız bir yola, davaya ve meseleye kilitlendiğinizde elinizden hiçbir şey kurtulmaz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Akrep burcunda doğacak Yeniay, paranın gücünü çok daha fazla merkez almanızı sağlayacak. İmkansızı isteyeceksiniz. Her şartta kazanan olmayı, başkalarını bu konuda etkilemeyi, kaynak bulmayı önemseyecek, bu konuda taviz vermeyeceksiniz. Genel hatlarıyla yeniayın etkileri bunlar gibi gözükse de, burada önemli olan sizin sağlıklı, verimli ve gerçekçi olarak hedef tayin etmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, burcunuzda doğacak Yeniay sizin hırslı, tutkulu, azimli ve kararlı şekilde hayatınızı yönlendirme arzunuzu yükseltiyor. Ne olursa olsun, sahip olmak, güce kavuşmak, insanları etkilemek kuvvetiniz bu Yeniayda bir hayli etkili olacak. Tabii ki sizlere tavsiyede bulunacağım noktalar da var. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, güçlü olmak arzunuzu işaret ediyor. Her ne pahasına olursa olsun, ayakta kalmalıyım cümlesi sizin günlük yaşamda içgüdüsel olarak takındığınız tavırlara yansıyacak. Zayıflıklarınızı önce kendiniz yargılayacaksınız. Dışa görünen yüzünüzde hiç kimsenin sizin çektiklerinizi, arzularınızı, takıntılarınızı anlamasına izin vermeyeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir ay boyunca daha hırslı ve kararlı şekilde insanları etkiniz altına alarak başarılı olmayı isteyeceksiniz. Sizi rahatsız eden meseleleri tekrar analiz ederek, bunlara çözüm bulmaya çalışacaksınız. Özünde böyle nitelik taşıyan Yeniayda sizlere ufak tavsiyelerim olacak. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerlediği için, bazen duygular mantığın önüne geçer. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, iş hayatında en yükseğe, toplum içinde en güçlü konuma, maddi açıdan garantili bir yaşama olan özlemin işaretçisidir. Odaklanan alan burasıdır. Çalışma hayatı, ikili ilişkiler, finansal konular, yenilikte bulunma arzusu ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, yüksek eğitim-çalışma hayatı-aşk yaşamınız-finansal konularda etkili olup, yenilikte bulunmak adına yapılacak inceleme ve araştırmalar göstergesidir. Tabii ki bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geri hareketler bir hayli etkili. Sözgelimi Venüsün geri hareketi, finansal konularda bizi birileriyle anlaşmaya zorlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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