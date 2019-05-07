Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

7 Mayıs Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcuna hareket ettiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde etkili olan Ay-Neptün sert açısıyla iletişim kurarken sert sözler sarf edebilirsiniz. Bu durum karşı tarafın kalbini kırabilir. Siz de beklemediğiniz kişilerden farklı tepkiler görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, İkizler burcundaki hareketini sürdürüyor. Öğlen itibariyle aktifleşen Ay ve Neptün arasındaki sert kontak sebebiyle gelirinizde fazla hayalperest olmanız, harcamalarınızın artmasına neden olabilir. Elinizde olmayandan daha fazlasını harcamamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, sizlerin burcundaki hareketine devam ediyor. Ay’ın Neptün ile kurduğu sert etkileşim sebebiyle öğle saatlerinde hayal kırıklıklarına açık bir zaman diliminde olabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir günde duygularınızın sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor. İlerlemesini sürdürürken Neptün ile sert kontak kuran Ay, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Ufak diye önemsemediğiniz bir durum büyüyebilir. Psikolojik olarak da melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Öğle saatlerinde aktifleşen Ay-Neptün sert kontağıyla, bulunduğunuz çevredeki insanlara karşı güven problemi yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz davranışlar kalbinizi kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay, bugünün tamamında İkizler burcunda hareketini sürdürüyor. Öğlen Ay’ın Neptün ile olan kontağı, kariyer hayatınızda zorlukların önünüze çıkabileceğini gösteriyor. Bazı koşulların artık sizi psikolojik olarak yıprattığını fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz varsa Ay-Neptün sert kontağıyla beklentinizden farklı sonuçlar alabilirsiniz. Duygusal olacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Pozitifliğinizi kaybetmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın İkizler burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Öğlen Ay’ın Neptün ile kurduğu kontak sebebiyle harcamalarınızda dikkatli olmanız gerekiyor. Beklediğiniz paralar hesabınıza düşmemiş olabilir. Miras konusunda kafanızı karıştırmaya çalışanlar da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Günün bütününde Ay İkizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Ay’ın öğlen Neptün ile kurduğu sert kontak ilişki ve evlilik hayatınızda kalp kırıklıklarına açık olabileceğinizi gösteriyor. Ne sizin ne de karşı tarafın bugün ani tepki vermemesinde fayda var. Devamını okumak için tıklayınız