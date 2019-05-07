Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

7 Mayıs Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcuna hareket ettiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay günün tamamında İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde etkili olan Ay-Neptün sert açısıyla iletişim kurarken sert sözler sarf edebilirsiniz. Bu durum karşı tarafın kalbini kırabilir. Siz de beklemediğiniz kişilerden farklı tepkiler görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, İkizler burcundaki hareketini sürdürüyor. Öğlen itibariyle aktifleşen Ay ve Neptün arasındaki sert kontak sebebiyle gelirinizde fazla hayalperest olmanız, harcamalarınızın artmasına neden olabilir. Elinizde olmayandan daha fazlasını harcamamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, sizlerin burcundaki hareketine devam ediyor. Ay’ın Neptün ile kurduğu sert etkileşim sebebiyle öğle saatlerinde hayal kırıklıklarına açık bir zaman diliminde olabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir günde duygularınızın sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor. İlerlemesini sürdürürken Neptün ile sert kontak kuran Ay, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Ufak diye önemsemediğiniz bir durum büyüyebilir. Psikolojik olarak da melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Öğle saatlerinde aktifleşen Ay-Neptün sert kontağıyla, bulunduğunuz çevredeki insanlara karşı güven problemi yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz davranışlar kalbinizi kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, bugünün tamamında İkizler burcunda hareketini sürdürüyor. Öğlen Ay’ın Neptün ile olan kontağı, kariyer hayatınızda zorlukların önünüze çıkabileceğini gösteriyor. Bazı koşulların artık sizi psikolojik olarak yıprattığını fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz varsa Ay-Neptün sert kontağıyla beklentinizden farklı sonuçlar alabilirsiniz. Duygusal olacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Pozitifliğinizi kaybetmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Öğlen Ay’ın Neptün ile kurduğu kontak sebebiyle harcamalarınızda dikkatli olmanız gerekiyor. Beklediğiniz paralar hesabınıza düşmemiş olabilir. Miras konusunda kafanızı karıştırmaya çalışanlar da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Günün bütününde Ay İkizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Ay’ın öğlen Neptün ile kurduğu sert kontak ilişki ve evlilik hayatınızda kalp kırıklıklarına açık olabileceğinizi gösteriyor. Ne sizin ne de karşı tarafın bugün ani tepki vermemesinde fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay bugün İkizler burcunda hareketine devam ediyor. Ay’ın Neptün ile kurduğu sert kontak öğle saatlerinde çalışma hayatınızda beklentilerinizden farklı sonuçlar gördüğünüz gelişmeler yaratabilir. Sağlığınızı da ihmal etmemeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın tüm gün İkizler burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Ay-Neptün sert etkisinin hakim olduğu öğle saatlerinde aşk hayatınızda kalp kırıkları yaşayabilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir evrede konuyu uzatmamanız iyi olacaktır. Çocuğunuz da sizden ilgi bekliyor olabilir. Size karşı bu yüzden tavır alabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, İkizler burcunda hareket ediyor. Öğlen meydana gelen Ay-Neptün zorlu açısıyla beraber aile ilişkilerinizde duygularınızın incineceği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz yakınlığı etrafınızdan göremeyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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