Günlük burç yorumları 8 Ağustos Perşembe - Ay, Mars ile sert temasta!

8 Ağustos Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Mars ile olumsuz bir temasta olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 Ağustos Koç Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunluğunda Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay’ın Mars ile kurduğu sert kontak nedeniyle sağlığınızı riske atacak hareketlerden uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Eşinizle romantik kaçamaklar yapabilirsiniz. Sorunlarınız varsa bugün içinize atmak yerine güzel bir dille anlattığınızda her şeyin çözülebileceğini görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Güne uyandığınızda Ay, Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sabah Ay-Mars arasındaki sert etki nedeniyle çocuğunuza dikkat etmenizde yarar var. Sevdiğiniz kişiyle bir anda kendinizi tartışma içinde bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay ve Mars zorlu açısının aktif olduğu sabah saatlerinde aile içinde sert sözler sarf edilebilir. Evinizde gerekmedikçe riskli hareketler yapmayın. Küçük kazalar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Ailenizle ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Duygusal olarak kenetleneceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Gün içinde Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Sabah aktifleşen Ay ve Mars arasındaki zorlu görünüm nedeniyle yakınlarınıza, kardeşlerinize karşı sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Eğitim hayatınızda işinizi şansa bırakmayın. Devamını okumak için tıklayınız