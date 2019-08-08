Günlük burç yorumları 8 Ağustos Perşembe - Ay, Mars ile sert temasta!

8 Ağustos Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Mars ile olumsuz bir temasta olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün çoğunluğunda Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay’ın Mars ile kurduğu sert kontak nedeniyle sağlığınızı riske atacak hareketlerden uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Eşinizle romantik kaçamaklar yapabilirsiniz. Sorunlarınız varsa bugün içinize atmak yerine güzel bir dille anlattığınızda her şeyin çözülebileceğini görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay, Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sabah Ay-Mars arasındaki sert etki nedeniyle çocuğunuza dikkat etmenizde yarar var. Sevdiğiniz kişiyle bir anda kendinizi tartışma içinde bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay ve Mars zorlu açısının aktif olduğu sabah saatlerinde aile içinde sert sözler sarf edilebilir. Evinizde gerekmedikçe riskli hareketler yapmayın. Küçük kazalar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Akrep burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Ailenizle ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Duygusal olarak kenetleneceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Gün içinde Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Sabah aktifleşen Ay ve Mars arasındaki zorlu görünüm nedeniyle yakınlarınıza, kardeşlerinize karşı sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Eğitim hayatınızda işinizi şansa bırakmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, bugüne başladığınızda Akrep burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Ay-Mars gergin açısıyla maddi olarak zarara uğramamak için riskli finansal işlemlere onay vermeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, sizlerin burcunda ilerliyor. Sabahla birlikte aktifleşen Ay’ın Mars ile tehlikeli açısı nedeniyle öfkenize hakim olmalısınız. Mümkün olduğu sürece acele kararlar vermemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Kendinizi durgun hissedeceğiniz bir gün içinde olsanız da bugünün olumlu enerjisi sizi yükseltecektir. Çünkü yöneticiniz Jüpiter’in desteği arkanızda olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay, Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sabah Ay ve Mars arasında oluşan zorlu kontak nedeniyle acelesi olmayan işlerinizi öğleden sonraya ertelemenizde yarar var. Ufak pürüzler çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Sabah oluşan Ay-Mars gergin görünümü nedeniyle siz de kariyer hayatınızda agresif bir tutum takınabilirsiniz. Fikrileriniz uyuşmasa bile bu sabah tepki vermeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Ay’ın Mars ile oluşturduğu zorlu açı nedeniyle sizler yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. Acele ederek kendinizi riske atmayın. Devamını okumak için tıklayınız
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