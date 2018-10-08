Günlük burç yorumları: 8 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

8 Ekim Pazartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 04:10 Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. Takdir edilmek ve dikkatleri üzerinize çekmek isteğiniz oldukça yüksektir. Herhangi bir konuda uzun vadeli ve sizi bağlayıcı kararlar vermekten ziyade, günü kendi akışı içinde hoş bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Geçirdiğiniz zamanın kalitesi ve birlikte olduğunuz insanların ılımlı, huzur dolu tavırları sizin için bugün son derece önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 04:10 Ay-Terazi burcunda seyrine başladığında, sevilmek ve takdir edilmek ihtiyacınız yoğun olacaktır. Düşüncelerinizi verdiğiniz kararları, yaptığınız işleri doğru bulmaları gururunuzu okşar. Sorunlarla uğraşmak yerine, huzurlu bir gün geçirmek istersiniz. Bu enerji altında sizin için huzur, paradan çok daha önemli hale gelir. Çünkü huzurlu olduğunuz takdirde verimli şekilde çalışacağınızı, bedensel ve ruhsal anlamda mutlu olacağınızı gayet iyi bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 04:10 Ay-Terazi burcu geçişi, özel yaşamınızla ilgili konularda, eşit hak ve özgürlük düşüncesi içinde ilişki kurmanız gerektiğinin göstergesidir. Çelişkilerden kurtulmak, huzurlu bir gün geçirmek için bu bakış açısı altında iletişimde bulunmanız yararlı olabilir. Ay-Terazi burcu geçişi, yaşamımızda birçok şeyin dengeli ve yerli yerinde olmasının bize ne kadar huzur vereceğini düşündürüyor. Zevklerimiz konusunda seçici olmamızı sağlıyor. Aşka kapılarımızı açmaya, birlikte el ele yürümeye, güzellikler yaşamaya olan ihtiyacımız büyüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 04:10 Ay-Terazi burcu geçişinde uyumluluk son derece önemlidir. Kiminle berabersiniz, kimlerle iş birliği halindesiniz, bugüne dek neler yaşadınız ve bundan sonrasında neler umuyorsunuz. Bu soruların cevabı için sorunların üstünü sıvazlamadan, siz ve partneriniz veya siz ve iş ortağınız adamakıllı bir gözden geçirmede bulunmalısınız. Sorunlarınızı, nasılsa düzelir diyerek ele almak yerine, aranızdaki iletişimi açıklık ve dürüstlük çerçevesi içinde oluşturmak gayet önemli. Birbirinize sorular sorarak, nerelerde problemler yaşanıyor bunları konuşmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 04:10 Ay-Terazi burcu seyir etkinliğinde, sevdiğiniz insanlar tarafından takdir edilmek ve başarılı bulunmak istersiniz. Huzur ve güvenliğiniz için, arzularınızın tatmini sizin için çok kıymetlidir. Genellikle cazibenizi veya çekiciliğinizi isteklerinize ulaşmak için seferber edebilirsiniz. Eğer izlediğiniz yöntemler bir işe yaramazsa gerginleşmeniz mümkündür. Hatta doğanıza uygun bir şekilde otoritenizi kabul ettirmeye çalışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 04:10 Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. Ay-Terazi burcu geçişinde, gelir ve gider dengenizi sağlıklı bir şekilde oturtmak isteğiniz son derece yoğundur. Çünkü böyle bir durumun sağlanması halinde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz kolay olacaktır. Sadece maddi anlamda değil, manevi açıdan da güzelliklere sahip olma arzunuzun yükseldiği bugün, uyumlu ve huzur dolu bir hayat yaşamak için neler yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ay-Terazi burcu geçişi, genel anlamıyla ruhumuza hoş gelen ne varsa onunla ilgilenmemizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 04:10 itibariyle burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde, çevrenizde bulunan kişiler ve yakınlarınızla, nezaket, uyumluluk ve huzur içinde günü geçirme arzunuz yükselir. Çekiliciliğinizi, cömert yüreğinizle harmanlayarak dışarıya güçlü bir şekilde sunabilir, her insanla ortak bir noktada buluşmayı arzularsınız. Yaşanan bazı zorlu durumları veya kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Şu aralar en çok ihtiyacınız olan şey, birilerine uymak zorunda kalmadan hayatınızı kurgulamak. Çünkü biliyorsunuz ki, kendiniz gibi olmadıkça bu devranda huzur bulmak pek kolay değil. Onu idare et, buna anlayış göster, şuna uyumlu davran derken ömür gelip geçiyor. Artık sizin de kendinizi düşünme zamanınız. Siz olmadan da birileri başının çaresine bakmayı bilmelidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 04:10 itibariyle Terazi burcunda ilerlemekte olan Ay, gerek partneriniz ve gerekse ailenizi ilgilendiren konuları kimsenin etkisi altında kalmadan tek başınıza gözden geçirmek istersiniz. Dış seslere kulaklarınızı kapatırsınız. Ay-Terazi burcu günlerinde huzur bulmak, güzellikleri paylaşmak ihtiyacı genelde yoğundur. İnsan daha seçici olur. Nazik tavırlardan hoşlanır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 04:10 Ay-Terazi burcu etkinliği altında, başkalarıyla anlaşmak için tarafsız olunmalıdır. Gizli kapaklı hareket etmemeli, ne durumda olursanız olun herkesin yararına olacak şekilde düşünmelisiniz. Haksızlıklar karşısında adil bir görüş çerçevesi içinde hareket ettiğiniz zaman, durumları daha net görmeniz mümkündür. Gün içinde herhangi bir konuda karar vermeden önce ayrıntıları gözden geçirmeniz, aşırılıklardan kaçınmanız ve olayları iki yönlü düşünmeniz gayet faydalıdır. Sosyal açıdan canlı ve girişken, iletişimsel konularda diplomatik çerçeve içinde hareket etmeniz halinde, çevreniz tarafından takdirle karşılanmanız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Saat 04:10 Terazi burcunda ilerleyen Ay zihinsel ve bedensel yönden huzura duyduğunuz ihtiyacın da göstergesidir. Bugün bazı sorunları çözüme kavuşturmak için ılımlı ve hoşgörülü davranmaya çalışınız. Gücünüzü toplayınız ve ne yapmanız gerekiyorsa ona göre bir planlamada bulununuz. Ayrıca hiç kimsenin duygu sömürülerinin etkisi altında kalarak yanlış kararlar vermeyiniz. Bu sizin hayatınız ve en doğrusunu yine siz bilirsiniz. Sakin olunuz, her şeyi etraflıca ele alınız. Geçmişte yaşananları göz önüne alarak düşünmeye çalışınız. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar Saat 04:10 itibariyle etkili olacak Ay-Terazi burcu seyir etkinliğinde, sevmek ve sevilmek arzunuz yoğundur. Nezaketiniz, cana yakınlığınız ve nezaketiniz sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamanız mümkün değildir. Çünkü her anı gayet hoş ve zevkli paylaşımlarla doludur. Her ne kadar sözlerinizde kendi ilgi alanlarınızı ön planda tutmaya çalışsanız da, sizinle sohbet bu saatlerde oldukça zevklidir. Ay-Terazi burcu geçişi sakinleşmemizi, dengeli düşünmemizi sağlayıcıdır. Konfor duygumuz ön plandadır. Güzelliği huzuru ve ilişkimizi fazlasıyla önemseriz. Son trendleri takip ederiz. İnternet üzerinden alışverişte bulunabiliriz. Keyifli bir gün geçirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız