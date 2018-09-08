Günlük burç yorumları: 8 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

8 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumlarıhaberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, egonuz ön planda olacak. Aşk hayatınızla ilgili konular üzerinde kendinizi tam anlamıyla ifade edebilmenizi, hakimiyet kurabilmenizi zorlaştırdığı gibi, partnerinizle aranızda sorunlara yol açabilir. Özgüven duygunuzda iniş ve çıkışlar meydana gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Cumartesi gününe dün olduğu gibi Ay-Aslan burcu seyriyle adım atıyoruz. Bu enerji, insanlar üzerinde etkili olmanızı sağlayıcıdır. Ağırlığınızı hissettirirsiniz. Birisi canınızı sıktı veya size baskı uyguladı diyelim. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler dünden bu yana etkili olan Ay-Aslan burcu seyriyle Cumartesi gününe merhaba diyoruz. Bu enerji ateşli, aktif bir şekilde kendinizi ifade ederek, bulunduğunuz alanda sözünüzü dinletebilmeniz, duruşunuzla diğerlerine göre göz doldurmanızı, öne çıkmanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saat 17:30 sonrası Ay-Başak burcunda ilerleyecek. Çevremizdeki insanların tuhaf davranışlarıyla karşılaştığımızda bunları elimizden geldiğince anlayışla karşılamaya çalışalım. Her şey mükemmel olsun diye kendinize eziyet etmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Cumartesi günümüz burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde başlıyor. Çevrenizdeki kişileri gayet kolaylıkla kendi yönünüze çekebilirsiniz. Her konuda liderlik gücünüzü göstermek hoşunuza gidebilir. Sizi görenler veya sizinle olanlar kendinize özgü güçlü havanızdan etkilenirler. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Ay-Aslan seyriyle güne adım atıyoruz. Kendi bildiğiniz şekilde düşünmekten ve kabul edilmekten yanasınız. Sizi destekleyecek, güven duygunuzu yükseltecek insanlara veya gelişmelere ihtiyacınız gayet yoğun. Sanatsal aktiviteler için bu enerji birebirdir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Ay-Aslan seyriyle güne adım atıyoruz. Hayatın güzelliğinin tadını çıkarmakisteriz. İlişkimizi önemseriz ve önemsenmeyi de isteriz. Sevgimizi cömertçe karşınızdaki kişiye ifade edebiliriz ancak takdir edilmeyi de bekleriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Cumartesi gününe Ay-Aslan burcu geçişiyle başlıyoruz. Sanatsal aktiviteler, kendinizi öne sürerek başkalarına kabul ettirme anlamında bu enerji sizi güçlendiricidir. Bildiklerinizi söylemekten sakınmazsınız. Başkaları üzerinizde baskı kursa da, alttan almaya hiç niyetiniz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Cumartesi günümüz Ay-Aslan burcu geçişiyle başlıyor. Bu enerji sayesinde kendinizle ve etrafınızla gayet barışık olursunuz. Çocuksu yanlarınız ortaya çıkar. Başkaları tarafından sevilmek, el üstünde tutulmak istersiniz. En azından hayatın size güzellikler sunmasını, çelişkide kaldığınız noktaların aydınlığa kavuşmasını beklersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Cumartesi gününe, Ay-Aslan burcu etkisinde başlıyoruz. Kendinizi rahat ve keyifli hissetmeniz için, her şeyin yolunda gidiyor olması gerekir. Sözgelimi mali açıdan bir problem yaşıyorsanız, kimseden destek görmüyorsanız, tek başınıza mücadele veriyorsanız, ihtiyaçlarınızı kısıtlı bir bütçe çerçevesinde düzenlemek canınızı sıkar. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 17:30 sonrası Ay Başak burcunda ilerlemeye başladığında, ilişkinizi yeniden onarmak için mantığınızın sesine kulak vermek lazımdır. Tarafsız düşünebilen, gerekli incelemelerde bulunan kişiler maddi konularda doğru karar verebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 16:32-17:30 arasındaki Ay-Boşluk etkisi, çaba sarfetmeden ilerleme arzunuzu yoğunlaştırır. Hangi konuda olursa olsun naz niyaz çekecek haliniz yoktur. Çabalarınızın karşılığını görmeye hakkınız olduğunu düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız
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