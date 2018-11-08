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Günlük burç yorumları: 8 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 07:06 | Son Güncelleme

8 Kasım Perşembe günü ve yeni hafta için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 8 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

8 Kasım Perşembe ve yeni hafta için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Böylece burcunuzla olumlu bir görünüm yapacak. Sizin için gerçekten faydalı bir geçişin işaretçisi olacak. Sözgelimi yolculuklar, yurtdışıyla alakalı iş-eğitim-özel anlamda dünyaya bakışınızı zenginleştirecek. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyredecek. Bu geçiş önemli bir alanda etkili olacak. Sözgelimi eşiniz veya sevgiliniz veyahut iş ortağınız size finansal anlamda bir destek sunabilir. Bu, kendi çabamızla kazandığımız gelirden farklıdır. Başkasının bize sunduğu olanak, şans veya kuvvettir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Böylece özel ilişkiler ve ortaklıklar destekleyici ve menfaatlerinize uygun şekilde gelişecektir. Bu süreçte evlilik, hukuk, yurtdışı, sözleşmelerle ilgili alanlarda önemli adımlar atılır. Bunlar yeniye yer açılan, gelişen, büyüyen ve fırsatlar sağlayan ilişkilerdir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Jüpiter, yeteneklerinizi çalışma hayatı veya günlük yaşamda değerlendirmek adına bir fırsattır. Birileri sizin bilginizin, tecrübenizin farkına varır ve bunu değerlendirir. Bu bir tekliftir, şanstır veya olanaktır. Bir şekilde insanlara rehberlik, danışmanlık sunarsınız. Bir işte ustalaşırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihlerinde Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Bu sizlerin hayatında aşkta şans dönemi olarak çok olumludur. Karşınıza çıkan kişi sizin hayata bakış açınızı değiştirir, yeniler, geliştirir ve büyütür. Bekar Aslanların aşka doyduğu bir yıl diyebiliriz. İlişkisi devam edenler için de, aynı şekilde şansın yüksek olduğu bir zamandır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Bu ailenin büyümesi, gelişmesi ve geleceğiniz adına fırsatların ayağınıza gelmesi demektir. Bu kimi Başaklar için yabancı bir ülke veya şehre yerleşmek şeklinde olduğu gibi, seyahate dayalı işlerin de göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda ilerleyecek. Bu tüm burçların farklı alan ve konularda şansınızı yükselticidir. Sizler açısından yararlı yolculukların, fırsatların, tanışmaların, gelişmelerin göstergesidir. Sözgelimi çevreniz büyür, olanaklar emrinize amade olur. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında, yöneticisi olduğu Yay burcunda seyrini sürdürecek Jüpiter, karşınıza çıkacak fırsat ve şansın işaretçisidir. Maddi değerlerin artışı insanlar için tabii ki büyük rahatlıktır. Ancak öyle insanlar vardır ki, paylaşmayı, destek vermeyi, insanlara yardımcı olmayı manevi anlamda zenginlik olarak görür. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyerek size mükemmel şans ve olanaklar kazandıracak yöneticiniz Jüpiter, yaşamınızda hissedilir bir değişimin, büyümenin, gelişmenin işaretçisidir. 12 yıl sonra burcunuzla kavuşan böyle bir şans, kişiliğiniz üzerinde de faydalı bir tesir yaratır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda ilerleyecek. Bu hepimiz için bir fırsat dönemi. Bildiğiniz gibi sizler Satürn sayesinde uzun vadeli hedefler belirliyor, sağlam ve güvenilir olanı tercih ederek ilerliyorsunuz. Şimdi Jüpiterden gelen destek, maneviyatın güçlenmesidir. Hayatın bunca zorlu yollarından geçmiş ve bugüne gelebilmiş Oğlaklar için bu iki güç hakikaten kıymetlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyrine başladığında dünyayı farklı güzellikleriyle kucaklayacaksınız. Uzun vadeli her türlü hedefe kolaylıkla ulaşacağınız bir süreçtesiniz. Siz kendi çabanızla veya birileri sizi keşfederek adınızdan söz ettirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda ilerleyecek. Jüpiter sizin ikinci yöneticinizdir. Bu geçişle burcunuza önemli bir görünüm yapacak. Mesleki başarı için en uygun zamandasınız. Duyguları bir yana bırakıp, kabuğunuzdan dışarı çıkıp ben varım diyebilecek şansa sahipsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları
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