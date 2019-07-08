Günlük burç yorumları 8 Temmuz Pazartesi - Ay, Terazi burcuna giriyor!

8 Temmuz Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcuna giriş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 Temmuz

Koç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, saat 09:06’da Terazi burcuna giriş yapıyor. İlişki ve evlilik hayatınızın gündemde olacağı hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, saat 09:06’da Terazi burcuna geçiyor. Çalışma yaşamınızın, sağlığınızın, evcil hayvanınızın öne çıkacağı bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız