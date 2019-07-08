Günlük burç yorumları 8 Temmuz Pazartesi - Ay, Terazi burcuna giriyor!

8 Temmuz Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcuna giriş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 09:06’da Terazi burcuna giriş yapıyor. İlişki ve evlilik hayatınızın gündemde olacağı hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saat 09:06’da Terazi burcuna geçiyor. Çalışma yaşamınızın, sağlığınızın, evcil hayvanınızın öne çıkacağı bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
09:06’da boşluktaki Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Sizler için aşk hayatınızın ve çocuğunuzun önemli olacağı, bu konularda gelişmeler yaşayabileceğiniz bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
09:06 itibariyle Ay, Terazi burcuna giriş yapıyor. Bugün ailevi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Evinizle ilgili çözümlenemeyen durumlar varsa tekrardan gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Saat 09:06 itibariyle boşlukta hareketini sürdüren Ay, Terazi burcuna geçiyor. Eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken zaman zaman sert çıkışlar yapmaya açık olabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız da bugün vaktinizi alabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün 09:06’da Ay, hareketini Terazi burcunda sürdürmeye başlıyor. Maddiyatınıza önem vereceğiniz bir günde olabilirsiniz. Hızlı kararlar almaya çalışmamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Saatler 09:06’u gösterdiğinde boşluktaki Ay, sizlerin burcuna geçiyor. Güzel ve olumlu bir güne merhaba diyorsunuz. Fakat gün içindeki değişen açılardan dolayı zaman zaman gerginleşebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
09:06 itibariyle Ay, Terazi burcuna giriş yapıyor. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir güne başlıyorsunuz. Duygusal olarak da sizi yıpratan anılar tekrar tekrar aklınıza gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
09:06 olduğunda boşluktaki Ay, hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Sosyal yönünüzün öne çıkacağı, dostlarla planlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, saatler 09:06 olunca Terazi burcuna geçiş yapıyor. Kariyer hayatınızın oldukça ön planda olacağı bir gün yaşayabilirsiniz. Yöneticinize karşı ılımlı olmanız gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
09:06’da boşlukta olan Ay, hareketini Terazi burcunda sürdürmeye başlıyor. Seyahatleriniz, akademik konularınız bugün gündeme gelebilir. Yeni eğitimlere başlamaya merak salabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 09:06 olduğunda Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Borçlarınızın, ödemelerinizin gündeme geleceği bir gündesiniz. Ekonomik olarak açılmak iyi bir fikir olmayabilir. Harcamalarınızı kısmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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