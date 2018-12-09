Günlük burç yorumları: 9 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar günün en etkili enerjisi, şifacı Chironun Balık burcunda düz seyre geçişidir. 18 Şubat 2019 yılına kadar sürecektir. Buradaki ders şudur. İnsan hayatın anlamını idrak etmeyi öğrenmeli, yaşanılan acı tecrübelerin bize kattığı derslerin farkında olmalı ve her şeye rağmen kendi yaralarını sarabilecek güce sahip olduğunu bilmeli. Gelelim siz Koçlar açısından etkilerine. Chiron öncelikle bilinçaltınızda sizi rahatsız eden, üzen pek çok acı deneyimin sizin hayatınızdaki anlamını çözümlemenizi, bunlarla yüzleşmenizi sağlayıcıdır. Bu ister bir aşk yarası, ister bir sağlık problemi, gizli bir ilişki, sır veya geçmişte yaşanmış travmatik bir şok olsun fark etmez. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron astrolojik ifadesi olarak geçtiği yaşam alanına göre değer kazanır. Umutlar, gelecek beklentileri, sosyal gruplar evinizde ilerleyen Chiron öncelikle ileri adımlar atabilmenizin önünde duran engellerin ne olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Eğer bu engeller güvensizlik duygunuzdan veya yanlış hedefler üzerinde ısrar etmenizden kaynaklanıyorsa bunları tekrar gözden geçirerek doğru iz üzerinde ilerlemeyi öğrenirsiniz. Yanlış kişilerle mi birliktesiniz ve bu kişiler yüzünden sürekli zaman mı kaybediyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 18 Şubat 2019 tarihine kadar Chiron-Balık burcunda ilerleyecek. Mesleki ve toplumsal hayatınız üzerinde etkili olacak ve size bugüne dek yapmış olduğunuz yanlışları göstererek, bundan sonrası adına nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğretecektir. Bazen yanlış seçimlerde bulunur, hatalarımızı görmezden gelir, inatla devam eder veya başarısızlığımıza türlü bahaneler bularak, hatta bunlara inanarak yaşamayı sürdürürüz. Sonra da ne kadar talihsizim diyerek kadere yükleniriz. Bize göre haklıyızdır ancak kimse bunu kabul etmiyordur. Hayat acımasızdır ve hep bizim üzerimize geliyordur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron hem yaşadığınız olaylar ve hem de karşınıza çıkan kişiler sayesinde karmik gelişiminizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca bugüne dek yaşadığınız olayları şanssızlık olarak görmek yerine, sizin yaşamsal gelişiminiz anlamında faydalı olduğunu kabul edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron, astrolojik olarak, reddettiğimiz ve bastırdığımız içgüdülerimizin zararından bahseder. Yani kişi kendiyle yüzleşmeyi bilmeli ve kaygılarından, korkularından mutlaka kurtulmalıdır. Bunu başarabilmenin yolu, onları devre dışı bırakmakla mümkündür. Chiron geçişinin siz Aslanlar için ne gibi etkileri vardır şimdi beraberce inceleyelim. Öncelikle arzularınızı (cinsellik-para-ilişki) yoğunlaştırıcıdır. Başkalarından destek görmeye olan ihtiyacınız artar. Enerjinizi güçlendiği için içgüdüsel istekleriniz de bir o kadar kuvvetli olur. Cinsel açıdan reddedilmek, beğenilmemek sizi yaralar. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron süresince, sevilme arzunuz yoğunlaşır. Bir beraberlik nasıl idare edilir, nasıl fedakarlıkta bulunulur, mutlu olmak için neler yapılmalıdır sorularını bizzat yaşayarak cevaplayabilirsiniz. Hem aşk hem de cinsel manada güçlü olmak için çaba sarfedebilirsiniz. Bazılarınız bu süre içinde, eşiniz veya sevgilinizle çok daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bazen gereğinden çok daha yumuşak davranarak ilişkinizi sürdürmeye çalışır bazen de tam tersine baskı kurarak eşinizi yola getirmeye çalışabilirsiniz. Ancak ben ilk şıkkın daha baskın olacağı kanaatindeyim. Ne olursa olsun beraberliği sürdürmeye kararlısınızdır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron, ilişkide vericilik, empati ve yardım severlik ölçünüzün haddinden fazla artışıdır. Yani o kadar iyisinizdir ki, neredeyse kendinizi unutacak kadar. Size göre iyi olmaktan başka çareniz sanki yok gibidir. Zor şartlarda çalışırsınız ancak sanki çok rahatmış gibi şikayetçi bile olmazsınız. Kendi kafanızda belli kıstaslarınız vardır. Günlük hayatta o kıstaslara göre hareket edersiniz. Size göre her şeyin mükemmel olmasından sorumlu gibisinizdir. Bu yüzden haddinden fazla çalışabilir, sağlığınızı göz ardı edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron, bize zayıflıklarımızı bize hatırlatarak, yaralarımızı iyileştirmek için uyarıcıdır. Bu uyarı doğal olarak bu konuyla daha fazla ilgilenerek şifa bulmamızı sağlar. Şimdi bu tanımlamadan yola çıkarsak, görüyoruz ki bu dönemde aşk hayatımız, çocuklarımız, irade gücümüz, hayatı ele alış ve değerlendirme biçimimizle yakından ilgilenmemiz gerekecek. Çünkü aşk hayatınızda tek bir pürüz yaşanmasından bile korku duyabilirsiniz. Eğer kendinden oldukça emin bir kişiyle beraberseniz ve bu insan size arzu ettiğiniz kadar değer vermiyorsa, bu sevgiyi elde etmek için gereğinden fazla fedakarlıkta bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 18 Şubat 2019 tarihine kadar düz seyirle Balık burcunda ilerleyecek Chiron, ailevi konulardaki sıkıntılarınız, özlemleriniz konusunda etkili olup zayıf noktalarınızın farkına varmanızı sağlar. Küçüklüğünüzde yaşanan travmatik durumlar, daha sonra kurduğunuz yuvada meydana gelen gerilim ve kopuşlar bunların bir kaçıdır. Kişi Chiron etkisi altında kimi zaman yanlış olduğunu bile bile ailesinin üstüne toz kondurmaz. Çünkü gerçeklerin acı yüzüyle karşılaşmaktan çekinir. Oysaki yaşanılan tecrübeler ve verdiğimiz mücadeleler yanlışların tespit edilerek düzeltilmesi için bir uyarıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız